8வது ஊதியக்குழு ToR: மிஸ் ஆன அமலாக்க தேதி, 10 ஆண்டு விதியை மாற்றுகிறதா மத்திய அரசு?

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த சில வாரங்களில் பல வித அப்டேட்கள் கிடைக்கக்கூடும். சமீபத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஆனால், பரிந்துரை விதிமுறைகளில் (ToR) 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் தேதியை அரசாங்கம் குறிப்பிடாதது குறித்து அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF) கவலை தெரிவித்துள்ளது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் காணாமல் போன தேதி
8வது ஊதியக் குழுவின் "செயல்பாட்டு தேதி" குறித்து ToR இல் குறிப்பிட்ட குறிப்பு இல்லாததை எடுத்துரைத்து, கூட்டமைப்பு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளது. ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை செயல்படுத்தப்படும் என்ற விதி தற்போதுள்ளது. பல தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் உள்ள இந்த நடைமுறையை மத்திய அரசு மாற்றக்கூடும் என்று ToR பரிந்துரைப்பதாக AIDEF மேலும் கூறியது.
இதற்கு முன்னர் 7வது ஊதியக் குழுவின் ToR பரிந்துரையை செயல்படுத்தும் தேதியை, ஜனவரி 1, 2016 என வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டிருந்தது.
7th Pay Commission:: 7வது ஊதியக்குழுவில் குறிப்பு இருந்தது
"7வது ஊதியக்குழுவில் வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளில் (ToR) அதன் பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் தேதியை பரிந்துரைக்க ஒரு குறிப்பிட்ட குறிப்பு விதிமுறைகள் உள்ளன. ஆனால், 8வது ஊதியக்குழுவில் வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளில், அத்தகைய குறிப்பு எதுவும் செய்யப்படவில்லை" என்று ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
8வது சம்பள கமிஷன் அமலாக்க தேதியை அரசு ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவு செய்யுமா?
“இது 8வது சம்பள கமிஷனின் பரிந்துரையை அமல்படுத்தும் தேதி தொடர்பாக அரசாங்கம் ஒருதலைப்பட்சமாக முடிவெடுக்கும் என்ற தோற்றத்தை அளிக்கிறது” என்று அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழு
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சம்பள கமிஷனின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தும் முந்தைய நடைமுறையை எடுத்துக்காட்டி, AIDEF, “மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய திருத்தம் மற்றும் ஓய்வூதிய திருத்தம் 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நடைபெறும் என்பது இப்போது நிறுவப்பட்ட உண்மை." என்று தெரிவித்தது.
முந்தைய சம்பள கமிஷனின் பரிந்துரைகள் அமல்படுத்தப்பட்ட தேதி:
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களின் அமலாக்க தேதிகள்
4வது மத்திய ஊதியக் குழு - 1 ஜனவரி 1986
5வது மத்திய ஊதியக் குழு - 1 ஜனவரி 1996
6வது மத்திய ஊதியக் குழு - 1 ஜனவரி 2006
7வது மத்திய ஊதியக் குழு - 1 ஜனவரி 2016
8வது ஊதியக் குழு, பரிந்துரையின் அமலாக்க தேதியை தீர்மானிக்கும்போது பல்வேறு ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்திய இந்த தேதிகளைப் பார்க்க வேண்டும் என்று ஊழியர் கூட்டமைப்பு வாதிடுகிறது. ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துவதில் எப்போதும் 10 ஆண்டுகள் சரியான இடைவெளி இருந்துள்ளது. பல தசாப்தங்களாக அந்தந்த அரசாங்கங்கள் பின்பற்றி வரும் நடைமுறையைக் குறிப்பிட்டு, AIDEF ToR இல் திருத்தம் செய்யக் கோருகிறது.
ToR-இல் கோரப்படும் திருத்தங்கள்
- ஊழியர்களின் ஊதிய திருத்தம் தொடர்பான ToR, 7வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டுள்ளதாக நிதியமைச்சருக்கு எழுதிய கடிதத்தில் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் ToR-இன் வரைவு, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் மனதில் எவ்வாறு குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை ஊழியர்கள் அமைப்பு எடுத்துக்காட்டியது. புதிய ஆணையத்திற்கான ToR-ஐ மறுவரைவு செய்ய கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது.
- “8வது ஊதியக்குழுவின் குறிப்பு விதிமுறையில் பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்பு (ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பு) இல்லை. 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான TOR-ஐ 7வது ஊதியக்குழு குறிப்பு விதிமுறைக்கு இணையாக மறுவரைவு செய்யுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது,” என்று ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பு கோரியுள்ளது.
மத்திய அரசு சென்ற வாரம் தலைவர் உட்பட மூன்று உறுப்பினர்களை நியமித்து, புதிய குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளையும் அறிவித்தது. புதிய குழு நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் செயல்படும். இந்த குழு 18 மாதங்களுக்குள் அதன் அறிக்கையை அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கும்.
