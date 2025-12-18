8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய கேள்வி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் என அனைவருக்கும் உள்ளது. சம்பள உயர்வு, ஊதிய கட்டமைப்பு, ஓய்வூதிய சலுகைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களுக்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதை பற்றி கிடைத்த அப்டேட் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்
8வது ஊதியக் குழுவின் முக்கிய புதுப்பிப்பு நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரிலிருந்து வெளிவந்துள்ளது. நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது, ஆணையத்தின் காலக்கெடு தொடர்பான கேள்விகளுக்கு அரசாங்கம் மீண்டும் பதிலளித்தது. இதற்கான செயல்முறை அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு முன்னேறி வருவதை அரசு உறுதிப்படுத்தினாலும், அதை செயல்படுத்துவது குறித்த இறுதி முடிவு பின்னர் எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நவம்பர் 2025 இல், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அங்கீகரித்து. அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஆணையத்திற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஆணையம் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் குறித்த மறுஆய்வை முறையாகத் தொடங்கும்.
நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் வழங்கிய அப்டேட் என்ன?
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்க தேதியை அரசாங்கம் பொருத்தமான நேரத்தில் முடிவு செய்யும் என்று கூறினார். பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவுடன் இதற்கான பட்ஜெட் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான குறிப்பிட்ட தேதி எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே இந்த விஷயத்தில் அடுத்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.
சம்பளத்தில் புதிய திருத்தத்திற்கான அறிகுறிகள்
ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்துவதில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு முறைகள் உள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். புதிய சம்பள ஆணையம் விரைவில் வரவிருப்பதை 2 குறிகாட்டிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன.
- Pay Commission Time Line (கால அளவு): முதலாவது, கடைசி திருத்தத்திற்குப் பிறகு நேர இடைவெளி. 5வது, 6வது மற்றும் 7வது ஊதியக்குழுக்கள் 10 ஆண்டுகள் இடைவெளியைக் கொண்டிருந்தன, அவை 1996, 2006 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் அமலுக்கு வந்தன.
- Dearness Allowance (அகவிலைப்படி): இரண்டாவது குறிகாட்டி, அகவிலைப்படி (DA) அதிகரிப்பு ஆகும். அகவிலைப்படி 50% அடிப்படை ஊதியத்தை தாண்டும் போதெல்லாம், ஊதியக்குழுக்களின் மூலம் ஊதிய திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது. இது 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடந்தது. இப்போது அகவிலைப்படி 58% ஐ எட்டியுள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் ஊதிய மறுசீரமைப்பு மற்றும் அகவிலைப்படி இணைப்புக்கான கோரிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
8வது ஊதியக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. எட்டாவது சம்பள ஆணையம் தொடர்பான இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ளன. ஏனெனில் அமைச்சரவை ஆணையத்தை அங்கீகரித்து நாடாளுமன்றத்தில் முறையாக அறிவித்தது. எட்டாவது சம்பளக் குழுவை உருவாக்குவது தொடர்பான ஊகங்கள் இப்போது முடிவுக்கு வந்துவிட்டன. இப்போது "குறிப்புகளுக்கு" அப்பால் சென்றுவிட்டோம்.
ஜனவரி 2025 இல் ஒரு அமைச்சரவை முடிவு இந்த முன்மொழிவை கொள்கையளவில் அங்கீகரித்தது. அதன் பிறகு நவம்பர் 3, 2025 அன்று ஒரு விரிவான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது ஆணையத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகாரத்தை வகுத்தது. ஆணையத்தின் பணி விதிமுறைகள் ஆணையம் பணியாற்றும் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மதிப்பாய்வு செய்யும் என்று தெளிவாகக் கூறுகின்றன.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்?
10 ஆண்டு விதிப்படி பார்த்தால், 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஊதியக்குழு சம்பளத்தை திருத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதன் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்ட தாமத்தால் ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வுக்கு அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். கடந்த கால அனுபவம், "செயல்படும் தேதி"க்கும் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் முதல் உயர்த்தப்பட்ட சம்பளத்திற்கும் இடையில் பொதுவாக ஒரு இடைவெளி இருப்பதைக் காட்டுகிறது.
ஜனவரி 2016 இல் அமலுக்கு வந்த ஏழாவது ஊதியக் குழுவைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில், ஏழாவது ஊதியக் குழு அந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில்தான் அமைச்சரவை ஒப்புதலைப் பெற்றது என்றும், நிலுவைத் தொகைகள் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் வழங்கப்பட்டன என்றும் ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அமைச்சரவை ஒப்புதல், விதி அறிவிப்புகள் மற்றும் துறைகள் மூலம் மீண்டும் கணக்கிடுதல் ஆகியவை நடைபெற வேண்டும்.
