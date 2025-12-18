English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதை குறித்து கிடைத்த அப்டேட் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 08:50 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்.
  • நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் வழங்கிய அப்டேட் என்ன?
  • சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்?

Trending Photos

குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி
camera icon10
Jupiter transit
குரு ட்ரிபிள் பெயர்ச்சி 2026: 3 ராசிகளுக்கு ட்ரிபிள் ஜாக்பாட், ட்ரிபிள் லாபம், ட்ரிபிள் மகிழ்ச்சி
&#039;நாட்டாமை&#039; டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
camera icon7
Nattamai Teacher
'நாட்டாமை' டீச்சரின் மகளா இது..அச்சு அசலாக அப்படியே அம்மா மாதிரி! வைரல் போட்டோஸ்..
படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
camera icon7
Padayappa
படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரியாக நடிக்க மறுத்த 4 நாயகிகள்!
5 ராசிகளுக்கு ஆபத்து காத்திருக்கு! 2026ல் உடல் நலத்தில் கவனம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
camera icon7
5 ராசிகளுக்கு ஆபத்து காத்திருக்கு! 2026ல் உடல் நலத்தில் கவனம்.. உங்க ராசி இருக்கா?
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு: நாடாளுமன்றத்தில் அமைச்சரின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய கேள்வி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் என அனைவருக்கும் உள்ளது. சம்பள உயர்வு, ஊதிய கட்டமைப்பு, ஓய்வூதிய சலுகைகள் ஆகியவற்றில் ஏற்படவுள்ள மாற்றங்களுக்காக அனைவரும் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது உதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது? நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் இதை பற்றி கிடைத்த அப்டேட் என்ன? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Parliament Winter Session: நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர்

8வது ஊதியக் குழுவின் முக்கிய புதுப்பிப்பு நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரிலிருந்து வெளிவந்துள்ளது. நாடாளுமன்ற குளிர்காலக் கூட்டத்தொடரின் போது, ​​ஆணையத்தின் காலக்கெடு தொடர்பான கேள்விகளுக்கு அரசாங்கம் மீண்டும் பதிலளித்தது. இதற்கான செயல்முறை அடுத்தடுத்த கட்டங்களுக்கு முன்னேறி வருவதை அரசு உறுதிப்படுத்தினாலும், அதை செயல்படுத்துவது குறித்த இறுதி முடிவு பின்னர் எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நவம்பர் 2025 இல், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளை அங்கீகரித்து. அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க ஆணையத்திற்கு 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஆணையம் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் குறித்த மறுஆய்வை முறையாகத் தொடங்கும்.

நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அமைச்சர் வழங்கிய அப்டேட் என்ன?

நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்க தேதியை அரசாங்கம் பொருத்தமான நேரத்தில் முடிவு செய்யும் என்று கூறினார். பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவுடன் இதற்கான பட்ஜெட் ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்கான குறிப்பிட்ட தேதி எதுவும் வழங்கப்படவில்லை என்றாலும், ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே இந்த விஷயத்தில் அடுத்த முடிவு எடுக்கப்படும் என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது.

சம்பளத்தில் புதிய திருத்தத்திற்கான அறிகுறிகள்

ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்துவதில் நன்கு அறியப்பட்ட ஒரு முறைகள் உள்ளதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். புதிய சம்பள ஆணையம் விரைவில் வரவிருப்பதை 2 குறிகாட்டிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. 

- Pay Commission Time Line (கால அளவு): முதலாவது, கடைசி திருத்தத்திற்குப் பிறகு நேர இடைவெளி. 5வது, 6வது மற்றும் 7வது ஊதியக்குழுக்கள் 10 ஆண்டுகள் இடைவெளியைக் கொண்டிருந்தன, அவை 1996, 2006 மற்றும் 2016 ஆம் ஆண்டுகளில் அமலுக்கு வந்தன. 

- Dearness Allowance (அகவிலைப்படி): இரண்டாவது குறிகாட்டி, அகவிலைப்படி (DA) அதிகரிப்பு ஆகும். அகவிலைப்படி 50% அடிப்படை ஊதியத்தை தாண்டும் போதெல்லாம், ஊதியக்குழுக்களின் மூலம் ஊதிய திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது. இது 2024 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் நடந்தது. இப்போது அகவிலைப்படி 58% ஐ எட்டியுள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் ஊதிய மறுசீரமைப்பு மற்றும் அகவிலைப்படி இணைப்புக்கான கோரிக்கைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளன.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8வது ஊதியக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக செயல்படுத்தப்பட்டுவிட்டது. எட்டாவது சம்பள ஆணையம் தொடர்பான இந்த அறிகுறிகள் அனைத்தும் ஏற்கனவே வெளிவந்துள்ளன. ஏனெனில் அமைச்சரவை ஆணையத்தை அங்கீகரித்து நாடாளுமன்றத்தில் முறையாக அறிவித்தது. எட்டாவது சம்பளக் குழுவை உருவாக்குவது தொடர்பான ஊகங்கள் இப்போது முடிவுக்கு வந்துவிட்டன. இப்போது "குறிப்புகளுக்கு" அப்பால் சென்றுவிட்டோம். 

ஜனவரி 2025 இல் ஒரு அமைச்சரவை முடிவு இந்த முன்மொழிவை கொள்கையளவில் அங்கீகரித்தது. அதன் பிறகு நவம்பர் 3, 2025 அன்று ஒரு விரிவான தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இது ஆணையத்தின் அமைப்பு மற்றும் அதிகாரத்தை வகுத்தது. ஆணையத்தின் பணி விதிமுறைகள் ஆணையம் பணியாற்றும் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களை மதிப்பாய்வு செய்யும் என்று தெளிவாகக் கூறுகின்றன.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்?

10 ஆண்டு விதிப்படி பார்த்தால், 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும். ஊதியக்குழு சம்பளத்தை திருத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும், இதன் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்ட தாமத்தால் ஊழியர்கள் சம்பள உயர்வுக்கு அதிக நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். கடந்த கால அனுபவம், "செயல்படும் தேதி"க்கும் வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் முதல் உயர்த்தப்பட்ட சம்பளத்திற்கும் இடையில் பொதுவாக ஒரு இடைவெளி இருப்பதைக் காட்டுகிறது. 

ஜனவரி 2016 இல் அமலுக்கு வந்த ஏழாவது ஊதியக் குழுவைப் பற்றி குறிப்பிடுகையில், ஏழாவது ஊதியக் குழு அந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில்தான் அமைச்சரவை ஒப்புதலைப் பெற்றது என்றும், நிலுவைத் தொகைகள் அடுத்தடுத்த மாதங்களில் வழங்கப்பட்டன என்றும் ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். 8வது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அதன் பிறகு அமைச்சரவை ஒப்புதல், விதி அறிவிப்புகள் மற்றும் துறைகள் மூலம் மீண்டும் கணக்கிடுதல் ஆகியவை நடைபெற வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு நன்மைகள், டிஏ உயர்வு இனி ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு கிடைக்காதா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக் குழு முக்கிய அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரி 2026 முதல் அரியர் தொகை கிடைக்குமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalary hikesalary

Trending News