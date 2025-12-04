8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது? தாமதமானால் அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்குமா?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வு எப்போது கிடைக்கும்? ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்? 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக எப்போது அமலுக்கு வரும்? இந்த கேள்விகளுகான விடைகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அமைப்பதற்கான அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அதன் பிறகு இதில் எந்த வித நடவடிக்கையும் இல்லாமல் இருந்தது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு, நவம்பர் 2025 தொடக்கத்தில், மத்திய அரசு 8வது சம்பளக் குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்தது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. கமிஷன் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு அது செயல்படுத்தப்படும். இதன் விளைவாக, அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் சம்பளக் குழுவின் அறிக்கை மற்றும் அரசாங்க ஒப்புதலுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.
புதிதாக அமைக்கப்பட குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க எவ்வளவு காலம் ஆகும்? சம்பளக் குழு 18 மாத காலக்கெடுவிற்குள் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க முடியுமா, அல்லது அதற்கு அதிக நேரம் தேவைப்படுமா? அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு அரசாங்கம் அறிக்கையை அங்கீகரிக்குமா? செயல்படுத்தல் தாமதமானால், ஊழியர்களுக்கு தொடர்ந்து டிஏ கிடைக்குமா? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்களை இங்கே காணலாம்.
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்கு எவ்வளவு காலம் ஆகும்?
வரலாற்றின் அடிப்படையில் சரிபார்த்தால், அரசாங்கம் சம்பளக் குழுவை அமைத்த பிறகு அல்லது செயல்முறையைத் தொடங்கிய பிறகு, அதை செயல்படுத்த 1 முதல் 2 ஆண்டுகள் ஆகலாம். அதன் படி, 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2026 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் அல்லது 2027 ஆம் ஆண்டுக்குள் செயல்படுத்தப்படலாம்.
18 மாதங்களில் அறிக்கை
8வது ஊதியக்குழு அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன், அமைச்சர்கள் குழு அதை மதிப்பாய்வு செய்து, இறுதி ஒப்புதலுக்காக அமைச்சரவைக்கு அனுப்பும். இந்த பணிகளுக்கு ஒரு மாதம் வரை ஆகலாம். 8வது சம்பளக் குழு நீட்டிப்பு கோரினால், முழுமையான செயலாக்கம் 2027 இறுதி வரையும் செல்லக்கூடும்.
10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அமைக்கப்படும் ஊதியக்குழுக்கள்
இந்தியாவில், 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. குழு அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, அதன் முழுமையான செயலாக்கத்திற்கு 2-3 ஆண்டுகள் ஆகும்.
Arrears: அரியர் தொகை கிடைக்குமா?
8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டால், அமலாக்க தேதி முதல் அரியர் தொகை கிடைக்கும். காலக்கெடுவிற்குள் அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படாவிட்டால், சம்பளக் குழு மத்திய அரசிடம் கூடுதல் கால அவகாசம் கோரலாம் என்று அறிக்கை கூறுகிறது. தாமதமானால், கூடுதல் நிதி வழங்குவதன் மூலமோ அல்லது ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளத்தை அதிகரிப்பதன் மூலமோ அரசாங்கம் சில இடைக்கால நிவாரணங்களை அறிவிக்க முடியும். இது 5வது சம்பளக் குழுவின் போதும் செய்யப்பட்டது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்னும் முக்கிய அம்சம்
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஊதிய கணக்கீட்டில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய பெருக்கியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்துடன் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவில் இது 2.57 ஆக உள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் இது 1.92 முதல் 3.0-க்குள் இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 இந்த வகையில் உயரும்.
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
Pension Hike: ஓய்வூதிய உயர்வு
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், மாத ஓய்வூதியமாக ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மக்களவையில் மகிழ்ச்சியான செய்தி சொன்ன நிதி அமைச்சகம்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம், ஓய்வூதியம், DA இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு டாப் 10 அப்டேட்ஸ்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ