8வது ஊதியக்குழு: பாதுகாப்பு, ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் செய்தி.. மே 13–14 முக்கியக் கூட்டம்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. 8வது மத்திய ஊதியக் குழு தனது செயல்பாடுகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. இக்குழு தற்போது பல்வேறு அமைச்சகங்களுடன் நேரடி உரையாடலைத் தொடங்கத் தயாராகி வருகிறது. இதன் தொடக்கமாக, பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD) மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் (MoR) ஆகியவற்றுடன் கூட்டங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளன. டெல்லியில் அமைந்துள்ள பாதுகாப்பு மற்றும் ரயில்வே துறைகளுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களுடன் கலந்தாய்வுகளை மேற்கொள்ளவிருப்பதாக 8வது ஊதியக் குழு ஓர் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கூட்டங்கள் எப்போது நடைபெறும்?
பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD) மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் (MoR) ஆகியவற்றுடனான கூட்டம், மே மாதம் 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதிகளில் நடக்கும் என தெரிவிகப்பட்டுள்ளது. இது நாட்டின் தலைநகரான புது தில்லியில் நடக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த கூட்டத்தில் பாதுகாப்புப் படைகள் மற்றும் ரயில்வே துறையைச் சார்ந்த, ஊழியர் பிரதிநிதிகள், பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள், ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் பங்குகொண்டு 8வது ஊதியக்குழு உறுப்பினர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு கூட்டங்கள்:
|துறைகள்
|பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD), ரயில்வே அமைச்சகம் (MoR)
|கூட்டத் தேதிகள்
|மே 13 (புதன்கிழமை) மற்றும் மே 14 (வியாழக்கிழமை), 2026
|இடம்
|புது தில்லி (சரியான இட விவரங்கள், தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட விண்ணப்பதாரர்களுக்குப் பிறகு தெரிவிக்கப்படும்)
|பங்கேற்பாளர்கள்
|பாதுகாப்புப் படைகள் மற்றும் ரயில்வே துறையைச் சார்ந்த, பதிவு செய்யப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள், சங்கங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள்.
|விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி
|மே 10
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 283% சம்பள உயர்வு, மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியம்... இதுதான் காரணம்
8th CPC News: விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி மே 10
உங்கள் தொழிற்சங்கம் அல்லது அமைப்பு இந்தக் கூட்டங்களின்போது தங்கள் கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்பினால், அதற்கான கால அவகாசம் மிகக் குறைவாகவே உள்ளது. விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான கடைசித் தேதி மே 10, 2026 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) ஆகும். விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வாயிலாகத் தங்கள் விண்ணப்பத்தை ஆன்லைனில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பத்துடன் ஒரு 'நினைவுக் குறிப்பு அடையாள எண்ணை' (Memorandum ID / Memo ID) வழங்குவது கட்டாயமாகும். இந்த அடையாள எண், உங்கள் கோரிக்கை மனுவை (Memorandum) ஆன்லைனில் சமர்ப்பித்த உடனேயே தானாகவே உருவாக்கப்படும். டெல்லியில் நடைபெறும் இடத்திற்கான விவரங்கள் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை. அவை தனியாகத் தெரிவிக்கப்படும். முழுமையான விவரங்கள் 8cpc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கிடைக்கின்றன.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், OPS, HRA... NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
தொழிற்சங்கங்களின் முக்கியக் கோரிக்கைகள் என்ன?
ரயில்வே மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த தொழிற்சங்கங்கள், ஊதியக் குழுவின் முன் பல முக்கிய முன்மொழிவுகளை முன்வைக்கத் தயாராகி வருவதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அவற்றில் முக்கிய கோரிக்கைகள் பின்வருமாறு.
- குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை ₹69,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்படும்.
- குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை அதிகரிக்க வழிவகை செய்யும் வகையில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.83 என்ற அளவில் நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்ற முன்மொழிவும் வைக்கப்படும்.
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முக்கியமானதாக இருக்கும்.
- ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத் திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்படும்.
- இவை தவிர மகப்பேறு விடுப்பை 240 நாட்களாகவும், தந்தைக்கான விடுப்பை (Paternity Leave) 45 நாட்களாகவும் நீட்டிக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரைகளும் உள்ளன.
தொழிற்சங்களின் கோரிக்கைகள் சுருக்கமாக...
|குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்
|₹69,000
|ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்
|3.83
|பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம்
|மிண்டும் அமலுக்கு வர வேண்டும்
|ஓய்வூதியத் திருத்தம்
|5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை
|மகப்பேறு விடுப்பு
|240 நாட்கள்
|தந்தைக்கான விடுப்பு
|45 நாட்கள்
அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன?
புது தில்லியில் நடைபெறும் இந்தக் கூட்டங்களைத் தொடர்ந்து, நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் ஊதியக் குழு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளத் திட்டமிட்டுள்ளது. இந்த நிகழ்ச்சி நிரலின்படி, மே 18–19 தேதிகளில் ஹைதராபாத்திலும், ஜூன் 1–4 தேதிகளில் ஸ்ரீநகரிலும், ஜூன் 8 அன்று லடாக்கிலும் கூட்டங்களை நடத்த உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது. இணையவழியில் விண்ணப்பித்து, தேர்வுப் பட்டியலில் இடம்பிடித்த அமைப்புகள் மட்டுமே இக்கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்படுவார்கள் என்று ஆணையம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பொது நினைவூட்டு அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு தற்போது மே 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
8வது ஊதியக்குழு திட்டமிட்டுள்ள கூட்டங்கள் (வெவ்வேறு நகரங்களில்)
|தேதி
|நகரம்
|மே 13, 14
|புது தில்லி
|மே 18,19
|ஹைதராபாத்
|ஜூன் 1–4
|ஸ்ரீநகர்
|ஜூன் 8
|லடாக்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்
8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், அதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் கருதப்படலாம்.
2. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் தொடர்பான கோரிக்கை என்ன?
ஊழியர் சங்கங்கள், தற்போதுள்ள ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 2.57-லிருந்து 3.83 ஆக உயர்த்துமாறு கோரி வருகின்றன.
3. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமும் அதிகரிக்குமா?
ஆம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்து ஒருமித்த கருத்து எட்டப்பட்டால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தில் மிகப்பெரிய உயர்வு ஏற்படும்.