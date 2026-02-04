English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: குறைந்தபட்சம் இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உறுதி, எகிறப்போகும் சம்பளம்

8வது ஊதியக்குழு: குறைந்தபட்சம் இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உறுதி, எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி கிடைத்துள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய ஒரு பெரிய குறிப்பு வந்துள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 4, 2026, 09:28 AM IST
  • 1.60 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே, இறுதி எண் அல்ல.
  • 1.60 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இறுதியாக எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது?

8வது ஊதியக்குழு: குறைந்தபட்சம் இந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் உறுதி, எகிறப்போகும் சம்பளம்

8th Pay Commission Fitment Factor: மத்திய அரசு ஊழியர்களிடையே 8வது ஊதியக் குழு குறித்த எதிர்பார்ப்புகளும் கேள்விகளும் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. இதனிடையில், புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு இறுதியாகச் செயல்படுத்தப்படும்போது குறைந்தபட்ச ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும் என்ற ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கு இப்போது ஒரு தெளிவான குறிப்பு கிடைத்துள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்க தேதி மற்றும் விதிமுறைகளைப் பற்றி அரசாங்கம் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கவில்லை என்றாலும், சமீபத்திய அகவிலைப்படி (DA) தரவுகள் ஒரு அடிப்படை அளவிலான எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்த உதவியுள்ளன. பணவீக்கத் தரவுகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்ட மதிப்பீடுகள், 8வது ஊதியக்குழுவில் குறைந்தபட்ச ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.60 இருக்கலாம் என்று சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மேலும் இறுதி எண் இதைவிட கணிசமாக அதிகமாக இருக்கவும் வலுவான வாய்ப்புள்ளது.

Dearness Allowance: 60% அகவிலைப்படி குறைந்தபட்ச அளவை நிர்ணயிக்கிறது

ஃபிட்பெம்ண்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய தற்போதைய விவாதத்திற்கான முக்கியக் காரணம் சமீபத்திய பணவீக்கத் தரவுகள்தான். தொழிலாளர் பணியகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பின்படி, டிசம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய சிபிஐ-ஐடபிள்யூ (CPI-IW) குறியீடு 148.2 புள்ளிகளாக இருந்தது. இந்தத் தரவுகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி-ஜூன் 2026 காலகட்டத்திற்கான 2% அகவிலைப்படி உயர்வு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இது 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் மொத்த அகவிலைப்படியை 60.34% ஆக உயர்த்துகிறது. இது ஊதியப் பணிகளுக்காக 60% ஆக ரவுண்ட் ஆஃப் செய்யப்படும்.

அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு வழக்கத்தை போலவே மார்ச் 2026-ல் மத்திய அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் முறையாக அமலுக்கு வரவில்லை. எனினும், இந்த டிஏ உயர்வை 8வது ஊதியக் குழு காலத்தின் முதல் அகவிலைப்படி உயர்வாக கருதலாம்.

Fitment Factor: 1.60 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

ஒவ்வொரு ஊதியக் குழுவின் தொடக்கத்திலும், தற்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் 1 என்ற நிலையான அடிப்படை மதிப்பாகக் கருதப்படுகிறது. ஊதியக் குழுவின் பதவிக்காலத்தில், பணவீக்கத்தைச் சரிக்கட்ட இந்த அடிப்படை மதிப்புடன் அகவிலைப்படி சேர்கிறது.

7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ்:

கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளில் அகவிலைப்படி சீராக உயர்ந்துள்ளது. ஜனவரி 2026 -இல் எதிர்பார்க்கப்படும் 2% உயர்வுடன், மொத்த அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தில் 60% ஆக உயர்கிறது. எளிமையாகச் சொன்னால், 7வது ஊதியக் குழுவின் தொடக்கத்தில் ஒரு மத்திய அரசு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் 100 என்று கருதப்பட்டால், அகவிலைப்படியைக் கணக்கில் கொண்ட பிறகு அது இன்று திறம்பட 160 ஆகிறது.

இது ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டராக பார்க்கப்படும்போது 1.60 ஆக மாற்றப்படுகின்றது. ஏனெனில், 7வது ஊதியக் குழு காலத்தில் அகவிலைப்படி மூலம் ஏற்கனவே ஈடுசெய்யப்பட்ட பணவீக்கத்தையே இது பிரதிபலிப்பதால், 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.60-க்குக் குறைவாக இருக்க முடியாது என்று அறிக்கைகளும் நிபுணர் மதிப்பீடுகளும் இப்போது கூறுகின்றன.

1.60 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு தொடக்கப் புள்ளி மட்டுமே, இறுதி எண் அல்ல

1.60 என்பது கணித ரீதியாக குறைவான ஒரு எண்ணாகத் தோன்றினாலும், உண்மையான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இதைவிட அதிகமாக இருக்கும் என நம்பலாம். இதற்கு சில முக்கியமான காரணங்கள் உள்ளன.

1. கோவிட் ஆண்டுகளில் அகவிலைப்படி முடக்கம்

கோவிட்-19 பெருந்தொற்றின் போது, ​​அரசாங்கம் 2020-21 ஆம் ஆண்டில் 18 மாதங்களுக்கு மூன்று அகவிலைப்படி தவணைகளை முடக்கியது. இந்த உயர்வுகளுக்கான அரியர் தொகை அதன் பிறகு அளிக்கப்படவில்லை.

அந்த அகவிலைப்படி உயர்வுகள் சரியான நேரத்தில் வழங்கப்பட்டிருந்தால், இன்றைய அகவிலைப்படி அளவு 60%-ஐ விட அதிகமாக இருந்திருக்கும். ஊழியர்கள் இழந்த இந்த அகவிலைப்படிதான், அதிக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டருக்கு ஊழியர் சங்கங்களும் நிபுணர்களும் முன்வைக்கும் வலுவான வாதங்களில் ஒன்றாகும்.

2. 8வது ஊதியக் குழுவைச் செயல்படுத்துவதில் தாமதம்

8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று வைத்துக்கொண்டாலும், அதன் பரிந்துரைகள் உடனடியாகச் செயல்படுத்தப்பட வாய்ப்பில்லை. வரலாற்று ரீதியாக, ஊதியக் குழு அறிக்கைகள் இறுதி செய்யப்பட்டு நடைமுறைக்கு வர சுமார் இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும். இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில், அகவிலைப்படி தொடர்ந்து உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும்.

ஜனவரி 2026-க்கும், சாத்தியமான செயலாக்கத் தேதிக்கும் இடையில், குறைந்தபட்சம் நான்கு கூடுதல் அகவிலைப்படி திருத்தங்கள் இருக்கலாம். புதிய ஊதிய விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்படும் நேரத்தில், அகவிலைப்படி 80% முதல் 90% வரம்பில் இருக்கலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இது உண்மையான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை 1.8 அல்லது 1.9-க்கு நெருக்கமாகத் தள்ளும். இது 2-க்கு அருகிலுள்ள ஒரு முழு எண்ணிற்கான எதிர்பார்ப்புகளை வலுப்படுத்துகிறது.

Salary Hike: சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுத்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் பார்க்கும்போது, ​​ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்கள் எவ்வாறு உண்மையான சம்பள உயர்வுகளாக மாறியுள்ளன என்பது தெரியவருகிறது.

6வது ஊதியக் குழு

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 1.92

குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 3,200-லிருந்து ரூ. 7,440 ஆக உயர்ந்தது

அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 30,000-லிருந்து ரூ. 90,000 ஆக அதிகரித்தது

இது ஒரு சிறிய உயர்வாக இல்லாமல், சம்பளத்தில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கட்டமைப்பு மாற்றத்தைக் குறித்தது. 

7வது ஊதியக் குழு

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்: 2.57

குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 7,440-லிருந்து ரூ. 18,000 ஆக உயர்த்தப்பட்டது

அதிகபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ. 90,000-லிருந்து ரூ. 2.5 லட்சமாக உயர்ந்தது

7வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியத்தில் மிகத் தீவிரமான உயர்வுகளில் ஒன்றை வழங்கியது. இது 8வது ஊதியக் குழு மீதான எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஒரு உயர்வான அளவுகோலை நிர்ணயித்துள்ளது.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இறுதியாக எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது?

அகவிலைப்படி ஒரு முக்கியப் பங்கு வகித்தாலும், 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை தீர்மானிப்பதில் அது மட்டுமே ஒரே காரணியாக இருக்காது. அந்தக் குழு பின்வருவனவற்றையும் கருத்தில் கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:

- அரசின் நிதி நிலை

- பல்வேறு சேவைகளில் ஊதிய சமநிலை

- ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் மனநிலை

- பொருளாதார வளர்ச்சி மற்றும் பணவீக்கக் கண்ணோட்டம்

இதன் விளைவாக, இப்போது 1.60 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது தவிர்க்க முடியாத ஒன்றாகப் பரவலாகக் கருதப்பட்டாலும், இறுதிப் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ஒரு பரந்த சமநிலைப்படுத்தும் நடவடிக்கையைப் பொறுத்தே அமையும்.

8வது ஊதியக்குழு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சுருக்கமாக....

- உறுதிப்படுத்தப்பட்ட அகவிலைப்படித் தரவுகளின் அடிப்படையில், 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான குறைந்தபட்ச ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.60 என்பது இப்போது உறுதியாகிவிட்டது. 

- இருப்பினும், கோவிட் ஆண்டுகளில் முடக்கப்பட்ட அகவிலைப்படி மற்றும் அமலாக்கத்திற்கு முன்னரான எதிர்கால அகவிலைப்படி உயர்வுகளின் காரணமாக, இறுதி எண்ணிக்கை கணிசமாக அதிகமாக இருக்கலாம் என நம்பப்படுகின்றது.

- அது 2-ஐ நெருங்கவும் வாய்ப்புள்ளது.

- மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, சம்பளம் உயருமா இல்லையா என்பது பற்றிய விவாதம் இப்போது இல்லை.

- மாறாக, இந்த ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு பெரியதாக இருக்கும் என்பது பற்றியே விவாதம் நடைபெறுகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeespension

