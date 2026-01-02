English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • DA Hike News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அறிவிப்பு எப்போது?

DA Hike Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்? சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 2, 2026, 08:57 PM IST
  • டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • நவம்பர் 2025-க்கான AICPI-IW தரவு வெளியானது.
  • அகவிலைப்படி எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு ஆகியவற்றுக்கு மத்தியில் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மற்றொரு முக்கிய செய்தியும் உள்ளது. ஜனவரியில் அவர்களது அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை திருத்தப்படும். இதற்காக அவர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான டிஏ உயர்வு

மத்திய அரசு 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான முதல் அகவிலைப்படி (DA)/அகவிலை நிவாரண (DR) திருத்தத்தை மார்ச் மாதம் ஹோலி பண்டிகைக்கு முன்னதாக அறிவிக்கும் என கூறப்படுகின்றது. அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் ஆகியவை ஆண்டுக்கு 2 முறை திருத்தப்படுகின்றன. ஜனவரி-ஜூன் காலத்திற்கான அறிவிப்பு மார்ச் மாதத்திலும், ஜூலை-டிசம்பர் காலத்திற்கான அறிவிப்பு செப்டம்பர்/அக்டோபர் மாதங்களிலும்  வெளிவருகின்றது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

அகவிலைப்படி, அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டைப் (AICPI-IW) பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. தற்போது, ​​அகவிலைப்படி பொதுவாக இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

அகவிலைப்படி % = (சராசரி AICPI (12 மாதங்கள்) – 261.42) / 261.42 × 100

(261.42 என்பது 7வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை குறியீடாகும், இது 2001=100 என்ற அடிப்படையில் AICPI உடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

12 மாதங்களுக்கான (ஜூலை முதல் ஜூன் வரை அல்லது ஜனவரி முதல் டிசம்பர் வரை) குறியீட்டு எண்கள் கூட்டப்பட்டு, சராசரி எடுக்கப்பட்டு, பின்னர் சூத்திரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி உயர்விற்காக, அரசாங்கம் ஜனவரி 2025 முதல் டிசம்பர் 2025 வரையிலான AICPI-IW தரவைப் பயன்படுத்தும்.

நவம்பர் 2025-க்கான AICPI-IW தரவு வெளியானது

தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகத்தின் தொழிலாளர் பணியகம், நவம்பர் 2025-க்கான அகில இந்திய தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டுக்கான புள்ளிவிவரங்களை வெளியிட்டுள்ளது. நவம்பர் மாதத்திற்கான குறியீடு, இந்தியாவில் உள்ள தொழில்துறை மையங்களில் வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்து வருவதைக் காட்டுகிறது.

தொழிலாளர் பணியகத்தின் சமீபத்திய தரவுகளின் படி, நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டில் 0.5 புள்ளி அதிகரிப்பு காணப்படுகின்றது. இது குறியீட்டை 148.2 -க்கு கொண்டு சென்றுள்ளது. டிசம்பர் மாதத்திற்கான AICPI-IW தரவு அடுத்த மாத தொடக்கத்தில் வரும். இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் சரியான உயர்வைத் தீர்மானிக்கும்.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு அனுமானத்தின் பேரில் இதை கணக்கிடலாம். கணக்கீட்டு நோக்கத்திற்காக, டிசம்பர் 2025-ல் குறியீடு மீண்டும் 0.5 சதவீத புள்ளிகள் உயர்ந்து 148.7 ஆகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம், அதாவது சராசரி நுகர்வோர் விலைக் குறியீடு 145.58 ஆக இருக்கும். 

DA% = (சராசரி AICPI (12 மாதங்கள்) – 261.42) / 261.42 × 100

இதன் மூலம், அந்த ஆண்டிற்கான சராசரி குறியீடு மேலும் மேம்படுகிறது. மேலும் DA கணக்கீடு சுமார் 60.34% என்ற எண்ணிக்கையைத் தருகிறது. எனினும், ரவுண்ட்-ஆஃப் விதிகளின் காரணமாக, இது 60% DA ஆக ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்யப்படும்.

தற்போது DA 58% ஆக உள்ளது (ஜூலை 2025 முதல்). நவம்பர் மாதம் வரையிலான தரவுகள் மற்றும் டிசம்பர் மாதத்திற்கான சாத்தியமான போக்குகளின் அடிப்படையில், ஜனவரி 2026 முதல் எதிர்பார்க்கப்படும் DA 60%க்கு மேல் உயர்கிறது.

பணவீக்கம் உயர்ந்தாலும் டிஏ 2% தான் உயருமா?

இதற்கான முக்கிய காரணம் கணித மற்றும் கட்டமைப்பு ரீதியானது:

- AICPI-IW குறியீடு உயர்ந்து வருகிறது, ஆனால் ரவுண்ட்-ஆஃப் செய்த பிறகு DA-வை அடுத்த முழு சதவீதத்திற்குத் தள்ளும் அளவுக்கு வேகமாக உயரவில்லை.

- ஒரு சீரான குறியீடும் லேசாக உயரும் குறியீடும் ஒரே DA வரம்பிற்குள் வருகின்றன. 

- இதன் விளைவாக, பணவீக்கம் லேசாக உயர்ந்தாலும், ஜனவரி 2026-ல் DA உயர்வு 2 சதவீதப் புள்ளிகளாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 
- வேறுவிதமாகக் கூறினால், பணவீக்கம் உயர்கிறது, ஆனால் 3% டிஏ உயர்வை வழங்கும் அளவுக்கு வேகமாக உயரவில்லை என்று அர்த்தம் கொள்ளலாம்.

7 ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த DA உயர்வு?

ஜனவரி 2019 முதல், ஜனவரி 2025-ல் மட்டுமே அகவிலைப்படி வெறும் 2% மட்டும் உயர்ந்தது. மற்ற பெரும்பாலான உயர்வுகள் 3% அல்லது அதற்கும் அதிகமாகவே இருந்துள்ளன, குறிப்பாக பணவீக்கம் அதிகமாக இருந்த காலங்களில் இந்த நிலை காணப்பட்டன. எனவே, ஜனவரி 2026 அகவிலைப்படி உயர்வு உண்மையில் வெறும் 2% ஆக இருந்தால், அது கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் மிகக் குறைந்த உயர்வுக்கு இணையாக இருக்கும். மேலும் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு முன்னதாக ஊழியர்கள் அதிக நிவாரணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் இது சற்று ஏமாற்றத்தை அளிக்கும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 30,000 என்று வைத்துக்கொள்வோம்.

58% அகவிலைப்படியில், அகவிலைப்படி தொகை ரூ. 17,400 ஆக இருக்கும்.

60% அகவிலைப்படியில், அகவிலைப்படி தொகை ரூ.18,000 ஆக உயரும்.

இந்த வகையில், மாதத்திற்கு ரூ. 600 அதிகரிப்பு ஏற்படும்.

ஜனவரி-ஜூன் 2026 அகவிலைப்படி உயர்வு, 7வது ஊதியக் குழு நிறைவடைந்தவுடன் வழங்கப்படும் முதல் உயர்வாக இருக்கும். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தத்திற்கு இன்னும் குறைந்தபட்சம் 18 முதல் 24 மாதங்கள் உள்ள நிலையில், அடுத்த 4 அகவிலைப்படி உயர்வுகள் 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். ஏனெனில், பிற்காலத்தில், புதிய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரும்போது, ​​இந்த அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

