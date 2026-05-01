8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், OPS, HRA... NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல முக்கிய செய்திகள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. 8வது மத்திய ஊதியக்குழு, ஏப்ரல் 28 தொடங்கி புது தில்லியில் நடைபெற்ற ஒரு முக்கியக் கூட்டத்தின் மூலம் தனது கலந்தாய்வு செயல்முறையை முறைப்படி தொடங்கியுள்ளது. இக்கூட்டத்தில், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் பணி நிபந்தனைகள் தொடர்பான விரிவான கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை ஊழியர் தரப்பு நிலைக்குழு (NC-JCM) சமர்ப்பித்தது.
தில்லியில் முக்கிய கூட்டம்
நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில், குழு உறுப்பினர் பேராசிரியர் புலக் கோஷ், உறுப்பினர் செயலாளர் பங்கஜ் ஜெயின், மூத்த அதிகாரிகள் மற்றும் பங்குதாரர் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனர். ஊழியர் குழுவிற்கு சிவ கோபால் மிஸ்ரா தலைமை தாங்கினார்.
நாடு முழுதும் கலந்துரையாடல்கள் நடைபெறும்
இந்தக் கலந்துரையாடல், குழுவிற்கும் ஊழியர் பிரதிநிதிகளுக்கும் இடையிலான முதல் கட்டமைக்கப்பட்ட சந்திப்பாகும். இது, ஊதியக் கட்டமைப்புகள் மற்றும் நலத்திட்டங்கள் குறித்த விரிவான மறுஆய்வுக்கு வழிவகுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஒரு தொடக்கம் மட்டுமே என்று குழு கூறியுள்ளது. நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்து பரந்த பங்கேற்பை உறுதி செய்வதற்கும், கோரிக்கைகளின் முழுமையான மதிப்பீட்டிற்கும் நாடு முழுவதும் மேலும் கலந்தாய்வுகள், பங்குதாரர் கலந்துரையாடல்கள் மற்றும் களப் பயணங்கள் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும் குழு தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய கோரிக்கைகள்
தில்லியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தின் போது, பணியாளர் தரப்பு 8வது ஊதியக் குழுவிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் முக்கிய எதிர்பார்ப்புகளை விவரிக்கும் ஒரு விரிவான குறிப்பாணையைச் சமர்ப்பித்தது. இந்தக் கோரிக்கைகள், தொழில் முன்னேற்றம், வருமான திருப்தி, சமூகப் பாதுகாப்பு மற்றும் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய பலன்கள் தொடர்பான நீண்டகாலக் கவலைகளைப் பிரதிபலிக்கின்றன.
- தொழில் முன்னேற்றம் தொடர்பான ஒரு முக்கியக் கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. ACP/MACP கட்டமைப்பின் கீழ், 30 ஆண்டு காலப் பணியில் ஐந்து காலவரையறைக்குட்பட்ட பதவி உயர்வுகளை ஊழியர்கள் கோருகின்றனர்.
- ஊதிய நிர்ணயத்தை பொறுத்த வரை, பணியாளர் தரப்பு, பதவி உயர்வின் போது கூடுதலாக இரண்டு ஊதிய உயர்வுகளையும், மேம்படுத்தப்பட்ட நிர்ணயப் பலன்களையும் வழங்க முன்மொழிந்துள்ளது.
- படிகளைப் பொறுத்தவரை, வீட்டு வாடகைப்படி (HRA), குழந்தைகள் கல்விப்படி (CEA) மற்றும் இடர்படி ஆகியவற்றில் மும்மடங்கு உயர்வையும், இந்தத் திருத்தங்களை அகவிலைப்படியுடன் (DA) இணைப்பதற்கான ஒரு வழிமுறையையும் ஊழியர்கள் கோரியுள்ளனர்.
- பண்டிகை மற்றும் பேரிடர் முன்பணங்கள் உள்ளிட்ட நிதி முன்பணங்களை மீட்டமைத்தல், வாகன முன்பணத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் பணியில் மரணம் ஏற்பட்டால் முன்பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதிலிருந்து விலக்கு அளித்தல் ஆகிய கோர்ரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
- தற்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள இந்தக் குறிப்பாணை, விடுப்புச் சீர்திருத்தங்களுக்கு வலுவான முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது. ஈட்டிய விடுப்பை பணமாக்கும் காலத்தை 600 நாட்களாக உயர்த்துவதையும், குழந்தை பராமரிப்பு, தந்தைவழி, மாதவிடாய், மருத்துவம் மற்றும் ஊனம் தொடர்பான விடுப்புகளை உள்ளடக்கும் வகையில் விடுப்பு வகைகளை விரிவுபடுத்துவதையும் இது முன்மொழிகிறது.
- சமூகப் பாதுகாப்புத் துறையில், திருத்தப்பட்ட பங்களிப்பு நிலைகளுடன் CGEGIS காப்பீட்டுப் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது.
- பணியின் போது ஏற்படும் விபத்து மரணங்களுக்கு ₹2 கோடி கருணைத் தொகை வழங்குவதற்கான ஒரு முக்கிய முன்மொழிவு முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
- மேலும், தகுதியுள்ள குடும்பத்தாருக்கு 100% பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில், கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்களுக்கான 5% உச்சவரம்பை நீக்க வேண்டும் என பணியாளர் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
- போனஸ் கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் ஊழியர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதில் உச்சவரம்புகளை நீக்குதல் மற்றும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் அடிப்படையில் கணக்கிடுதல் ஆகியவை அடங்கும்.
- ஓய்வூதியங்களைப் பொறுத்தவரை, தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS)/ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றைத் திரும்பப் பெற்று அனைவருக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற முக்கிய கோரிக்கை மீண்டும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
- ஓய்வூதியத் திருத்தம், அரசு ஊழியர்களுக்கான ஒற்றைப்படை ஓய்வூதியத் திட்டம் (OROP), உயர்த்தப்பட்ட பணிக்கொடை, குடும்ப ஓய்வூதியப் பலன்கள் மற்றும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதிய திருத்தம் செய்வதற்கான ஏற்பாடு ஆகிய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான கோரிக்கைகளும் இந்த மனுவில் வலியுறுத்தப்படுள்ளன.
கூட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட நேரக் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக, ஒரு துணை மனுவைச் சமர்ப்பிக்க பணியாளர் தரப்பு அனுமதி கோரியுள்ளது, அதை அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் பரிசீலிக்க ஆணையம் ஒப்புக்கொண்டுள்ளது.
காலக்கெடு நீட்டிப்பு
இதற்கிடையில், 8வது ஊதியக்குழு, மனுக்கள், கோரிக்கைகள் மற்றும் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை நீட்டித்துள்ளது. முன்னர் ஏப்ரல் 30 ஆக இருந்த இந்த காலக்கெடு தற்போது மே 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட காலக்கெடுவை நீட்டிக்க வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். மேலும் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திலும் சில தற்காலிக தொழில்நுட்பச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன. இந்த காரணங்களால் இந்த காலக்கெடு நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் (தொழில் மற்றும் தொழில்சாரா), அகில இந்திய சேவை அதிகாரிகள், பாதுகாப்புப் படையினர், யூனியன் பிரதேச ஊழியர்கள் மற்றும் இந்திய தணிக்கை மற்றும் கணக்குத் துறை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பரந்த அளவிலான பங்குதாரர்களுக்காக ஆணையம் கலந்தாலோசனை செயல்முறையைத் தொடங்கியுள்ளது. சட்டப்பூர்வ மற்றும் ஒழுங்குமுறை அமைப்புகளின் (ரிசர்வ் வங்கியைத் தவிர்த்து) ஊழியர்கள், யூனியன் பிரதேசங்களுடன் தொடர்புடைய நீதித்துறை அதிகாரிகள் என இவர்கள் அனைவரும் பங்கேற்கத் தகுதியுடையவர்கள்.
வழக்கமாக, இத்தகைய ஊழியர் சங்க குறிப்பாணைகளில் ஊதிய திருத்தம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், படிகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பணி நிலைமைகள் தொடர்பான கோரிக்கைகள் அடங்கியிருக்கும். NC-JCM ஏற்கனவே 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் (fitment factor), ₹69,000 என்ற குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பள உயர்வு (Salary Hike) ஆகியவற்றை முன்மொழிந்துள்ளது. இவை தவிர தனிப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களும் அமைப்புகளும் தங்களின் சொந்தப் பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8வது ஊதியக்குழு பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்களில் என்ன மாற்றங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன?
கருணை அடிப்படையிலான நியமனங்களுக்கான 5% உச்சவரம்பை நீக்க வேண்டும் என பணியாளர் தரப்பு கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
2. NC-JCM முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
3.83 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ரூ.69,000 குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பள உயர்வு ஆகியவை NC-JCM -இன் முக்கிய கோரிக்கைகள் ஆகும்.
3. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான கோரிக்கைகள் என்ன?
ஓய்வூதியத் திருத்தம், OROP, அதிக பணிக்கொடை, குடும்ப ஓய்வூதியப் பலன்கள் மற்றும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதிய திருத்தம் ஆகியவை ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய கோரிக்கைகள் ஆகும்.
