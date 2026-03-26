  8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம்: நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசின் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழுவின் காலவரிசை குறித்த முக்கியத் தகவலை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது.  8வது ஊதியக் குழுவானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 26, 2026, 11:03 AM IST
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
camera icon7
Telangana
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து.. மாநில அரசு அதிரடி அறிவிப்பு!
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
camera icon12
Gajakesari Yoga
இன்று மிதுன ராசியில் கஜகேசரி யோகம், 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை கோட்டோ கொட்டும்
மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. அதிரடி அறிவிப்பு!
இன்றைய ராசிபலன்: மார்ச் 25 புதன்கிழமை - அதிர்ஷடம் யாருக்கு? முழு விவரம்
camera icon12
Daily horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: மார்ச் 25 புதன்கிழமை - அதிர்ஷடம் யாருக்கு? முழு விவரம்
8th Pay Commission Implementation: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், 8வது ஊதியக் குழுவின் காலவரிசை குறித்த முக்கியத் தகவலை அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது. இதன் மூலம், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், படிகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சலுகைகள் தொடர்பான புதிய பரிந்துரைகள் எப்போது வெளியாகும் என்பது குறித்த தெளிவு கிடைத்துள்ளது.

மக்களவையில் எழுந்த கேள்வி

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி மக்களவையில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அளிக்கப்பட்ட ஒரு எழுத்துப்பூர்வ பதிலில், 8வது ஊதியக் குழுவானது ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரையறைக்குள் தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று மத்திய நிதி அமைச்சகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. மேலும், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்குக் காத்திருக்கும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் மற்றும் தற்போதைய நிலை குறித்தும் அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

நாடாளுமன்றத்தில் டைம்லைனை தெளிவுபடுத்திய அரசு

மார்ச் 23, 2026 அன்று கேட்கப்பட்ட ஒரு நட்சத்திரக் குறியிடப்படாத கேள்விக்கு (எண்: 4851) பதிலளித்த மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவை அமைத்தல், அதன் செயல்பாட்டு வரம்பு மற்றும் காலவரிசை தொடர்பான பல்வேறு கேள்விகளுக்கு விளக்கமளித்தார்.

ஊதியக் குழுவின் அமைப்பு மற்றும் உறுப்பினர்களின் நியமனம் ஆகியவற்றின் தற்போதைய நிலை குறித்துப் தெரிவித்த அமைச்சர்: "8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் அமைப்பு மற்றும் அதன் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் நியமனம் ஆகியவற்றுக்கான தீர்மானத்தை 03.11.2025 தேதியிட்ட அறிவிக்கையாக அரசாங்கம் வெளியிட்டுள்ளது," என்று தெரிவித்தார். இதன் மூலம், 8வது ஊதியக் குழு முறையாக அமைக்கப்பட்டுவிட்டது என்பதும், அதற்கான தலைமைப் பொறுப்பில் உள்ளவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுவிட்டனர் என்பதும் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

ஊதியம், படிகள், ஓய்வூதியம்: ஊழியர்களுக்கான முக்கிய அம்சங்கள்

8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரந்த செயல்பாட்டு வரம்பை அரசாங்கம் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளது. அரசாங்கம் அளித்துள்ள தகவல்களின் படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், படிகள், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்துத் தனது பரிந்துரைகளை வழங்கும். அதாவது, இதன் பொருள் என்னவென்றால், அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி கட்டமைப்பு, ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் அது சார்ந்த சலுகைகள் உள்ளிட்ட, ஊதியக் கட்டமைப்பின் அனைத்து முக்கியக் கூறுகளையும் இந்தக் குழு ஆய்வு செய்து, அதற்கான மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்கும்.

அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க 18 மாத காலக்கெடு

அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில் உள்ள மிக முக்கியமான தகவல்களில் ஒன்று, அறிக்கையைச் சமர்ப்பிப்பதற்கான காலவரிசை, அதாவது டைம்லைன் குறித்ததாகும். ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டதிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் குழு தனது அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும் என்று முன்னரே அறிவிக்கப்பட்டிருந்த தகவலை அமைச்சர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார். இதன் மூலம், ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது இறுதி செய்யப்படும் என்பது பற்றியும், அதிகபட்ச காலக்கெடு பற்றியும் உறுதியான தகவல் கிடைத்துள்ளது.

பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்தும் டைம்லைன் என்ன?

- 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு திட்டவட்டமான கால அட்டவணையை அரசாங்கம் இன்னும் வெளியிடவில்லை.

- எனினும், 18 மாத காலக்கெடு, குழுவிப் அறிக்கை எப்போது தயாராகக்கூடும் என்பதற்கான ஒரு குறிப்பை வழங்குகிறது. 

- வழக்கமாக, குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு, அரசாங்கம் அதனை முழுமையாக ஆய்வு செய்து, பின்னர் அதனைச் செயல்படுத்துவது குறித்து முடிவெடுக்கும். 

- ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளால் வரக்கூடிய நிதிசார்ந்த தாக்கங்கள் குறித்து, இதுவரை எந்த மதிப்பீடுகளும் இறுதி செய்யப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

- 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அவை அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பின்னரே, அப்பரிந்துரைகளின் நிதிசார் தாக்கம் முழுமையாகத் தெரியவரும்.

8வது ஊதியக் குழுவின் தற்போதைய நிலை என்ன?

நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையில் செயல்படும் 8-வது ஊதியக் குழுவானது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பை மறுஆய்வு செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. எனினும், திருத்தப்பட்ட ஊதிய விகிதங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இருப்பினும், ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை எப்போது சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அரசாங்கத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது என்பதைப் பொறுத்தே இதுகுறித்த இறுதி முடிவு அமையும். 

தொழிற்சங்கங்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

8வது ஊதியக்குழுவிடம் தொழிலாளர் சங்கங்களும் கூட்டமைப்புகளும் ஏற்கனவே பல முக்கிய கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ள. அவற்றில் முக்கிய சில கோரிக்கைகள் இதோ:

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை 3.0 முதல் 3.25 -க்குள் நிர்ணயிக்க வேண்டும்.
- குறைந்தபட்ச ஊதியம்  சுமார் ரூ. 57,000 ஆக உயர்த்தப்பட வேண்டும்.
- NPS-ஐ ரத்து செய்து, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும்.
- தேக்கநிலையைக் குறைக்க, 30 ஆண்டு காலப் பணியில் குறைந்தது 5 பதவி உயர்வுகளை வழங்க வேண்டும்.
- தற்போதைய 3% ஆண்டு ஊதிய உயர்வை 6–7% ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
- 50% அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியம்/ஓய்வூதியத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
- அதிக இடர் படிகள், அதிக விடுப்புப் பணமாக்கல் மற்றும் குடும்ப சடங்குகளுக்கு 28 நாட்கள் விடுப்பு ஆகியவற்றை பரிசீலிக்க வேண்டும்.
- ஊதியக் கணக்கீடுகளுக்காக குடும்ப அலகின் அளவை 3-இலிருந்து 5-ஆக உயர்த்த வேண்டும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: குரூப் A, B, C, D மத்திய அரசு ஊழியர்கள்... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

