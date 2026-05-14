/8வது ஊதியக்குழு கலந்தாய்வு கூட்டம்: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.... முக்கிய அப்டேட்ஸ்

8th Pay Commission Implementation: நாடு முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கியச் செய்தி வெளியாகியுள்ளது. 8-வது மத்திய ஊதியக் குழு, தனது பரிந்துரைகளை வகுக்கும் பணிகளைத் துரிதப்படுத்தியுள்ளது. நேற்று, மே 13-ஆம் தேதி, பாதுகாப்பு அமைச்சகம் (MoD) மற்றும் ரயில்வே அமைச்சகம் (MoR) ஆகியவற்றுடன் இணைந்த பல்வேறு நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் ஊழியர் சங்கங்களுடன், 8-வது ஊதியக் குழுவின் குழுவினர் டெல்லியில் ஒரு முக்கியக் கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தை நடத்தினர். இக்கூட்டம் இன்று, மே 14-ஆம் தேதியும் தொடரும்.
8வது ஊதியக்குழு குறித்த முக்கிய சில செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. 8வது மத்திய ஊதியக் குழு தற்போது ஒரு முக்கிய கலந்தாய்வுக் கட்டத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது. நாடு முழுவதும் பங்குதாரர் கூட்டங்கள் மற்றும் பிராந்தியப் பயணங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள், சம்பளத் திருத்தங்கள், படிகள், கொடுப்பனவுகள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் தொடர்பான விவாதங்களை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.
7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 2025 -இல் நிறைவடைந்தன. 10 ஆண்டு விதிப்படி 2026 ஜனவரி முதல் 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். இது தொடர்பாக பல வித விவாதங்கள் தற்போது நடந்து வருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழு 2025 நவம்பர் 3 அன்று அமைக்கப்பட்டது. இது 1.1 கோடி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், அவர்களது உடனடி குடும்ப உறுப்பினர்கள் உட்பட அனைவருக்கு ஊதிய மற்றும் ஓய்வூதிய ஏற்றத்தை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8வது ஊதியக்குழு என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் படிகளில் திருத்தங்களைப் பகுப்பாய்வு செய்து பரிந்துரைக்கும் பொறுப்புள்ள, அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தற்காலிகக் குழுவாகும். பொதுவாக, அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மறுஆய்வு செய்ய 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுகிறது.
ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்புடைய பங்குதாரர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களின் கோரிக்கைகளைக் கேட்டறிந்து, அதற்கேற்ப சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் படிகளைச் சமநிலைப்படுத்துவதோடு, அரசாங்க செலவின மேலாண்மைக்கும் உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.
இந்த ஆணையத்தின் தலைவராக முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் உள்ளார். மற்ற உறுப்பினர்களில் பகுதி நேர உறுப்பினரான பேராசிரியர் புலக் கோஷ் மற்றும் உறுப்பினர் செயலாளரான பங்கஜ் ஜெயின் ஆகியோர் அடங்குவர்.
8வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் 5 சமீபத்திய புதுப்பிப்புகள்
மே 6, 2026: டெல்லி பங்குதாரர் கலந்துரையாடல் அறிவிப்பு: பாதுகாப்பு மற்றும் ரயில்வே தொழிற்சங்கங்களுடன் மே 13-14 தேதிகளில் டெல்லியில் கூட்டங்கள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
மே 1, 2026: ஹைதராபாத் திட்டமிடப்பட்ட வருகை: மே 18-19 தேதிகளில் தெலங்கானாவில் பங்குதாரர் ஆலோசனைகள்.
மே 1, 2026: ஸ்ரீநகர் மற்றும் ஜம்மு திட்டமிடப்பட்ட பயண அறிவிப்புள்: ஜம்மு காஷ்மீரில் ஜூன் 1 முதல் 4 வரை கூட்டங்கள் நடைபெறவுள்ளன.
மே 1, 2026: லடாக் கலந்தாய்வுப் பயண அறிவிப்பு விவரங்கள்: ஜூன் 8 அன்று லடாக்கில் பங்குதாரர் கூட்டங்கள் நடைபெற உள்ளன.
ஏப்ரல் 29, 2026: பேராணை (Memorandum) சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு நீட்டிப்பு: சமர்ப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு மே 31, 2026 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பு: இவை 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில், மே 13, 2026 நிலவரப்படி வெளியிடப்பட்டுள்ள சமீபத்திய தகவல்களாகும்.
8-வது ஊதியக் குழு தற்போது பங்குதாரர்களின் கருத்துகள், கோணங்கள் மற்றும் யோசனைகளைச் சேகரிப்பதில் முழுமையாகக் கவனம் செலுத்தி வருகிறது என்பதைச் சமீபத்திய அறிவிப்புகள் தெளிவாக எடுத்துரைக்கின்றன. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள், 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (https://8cpc.gov.in/) வெளியிடப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளைத் தவறாமல் பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
- சம்பள மாற்றங்கள் குறித்த தனது பரிந்துரைகளை 8-வது ஊதியக் குழு சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னதாக, பல முக்கியப் பொருளாதார அம்சங்கள் மிகக் கவனமாகப் பரிசீலிக்கப்படும்.
- இக்குழு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் மீது மட்டும் தனிக் கவனம் செலுத்தாது. மாறாக, நாட்டின் நிதி ஒழுங்குமுறையையும், மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்காகக் கையிருப்பில் உள்ள நிதியையும் அது மதிப்பிட வேண்டியுள்ளது.
- மேலும், தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால ஓய்வூதியச் செலவுகளால் ஏற்படும் வளர்ந்து வரும் சுமை, பொது மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களின் சம்பள விகிதங்களுக்கு இடையிலான சமநிலை, மற்றும் இப்பரிந்துரைகள் மாநில அரசுகளின் கருவூலங்கள் மீது ஏற்படுத்தும் நேரடித் தாக்கம் ஆகியவை முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்படும்.
= இதன் மூலம் தேசியப் பொருளாதாரத்தின் மீது எவ்விதமான பாதகமான விளைவுகளும் ஏற்படாமல் இருப்பது உறுதி செய்யப்படும்.
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. 8வது ஊதியக்குழு யாரால் நியமிக்கப்படுகின்றது?
8வது உதியக்குழு மத்திய அரசால் நியமிக்கப்படுகின்றது.
2. 8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமைக்கப்பட்டது?
8வது ஊதியக் குழு நவம்பர் 3, 2025 அன்று அமைக்கப்பட்டது.
3 8வது ஊதியக்குழுவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ன?
8வது ஊதியக்குழுவில் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.83 ஆகும்.
4 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் பயன்படுத்தப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்ன?
ஊதிய மாற்றியமைப்பிற்காக, 7-வது ஊதியக் குழு 2.57 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தியது.
5 8வது ஊதியக்குழு பணி வரம்புகளுக்கு (Terms of Reference) அரசாங்கம் எப்போது ஒப்புதல் அளித்தது?
8வது ஊதியக்குழு பணி வரம்புகளுக்கு அக்டோபர் 28, 2025 அன்று, பணி வரம்புகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.