8-வது ஊதியக்குழு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்! 34% சம்பள உயர்வு?

8th Pay Commission Latest Update Tamil: பல லட்சம் குடும்பங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் அரசு ஊழியர்களின் (Central Govt Employees) சம்பள உயர்வு குறித்து லேட்டஸ்ட் அப்டேட் குறித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். விலைவாசி உயர்வு ஒரு பக்கம் நம்மள வாட்டி வதைச்சிட்டு இருந்தாலும், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இப்ப ஒரு பெரிய ஜாக்பாட் அடிக்க போகுது. ஆமாங்க, எல்லாருமே ரொம்ப நாளா காத்துட்டு இருந்த 8-வது ஊதியக்குழு (8th Pay Commission) பத்தின வேலைகள் இப்ப பயங்கரமா சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. வெறும் 5% அல்லது 10% தான் இல்ல, கிட்டத்தட்ட 34% வரைக்கும் சம்பள உயர்வு கிடைக்க போறதா தகவல் வந்திருக்கு. இதனால அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?, எப்பொழுதில் இருந்து அமலுக்கு வரும் என்பதைப் பார்க்கலாம்.
8-வது ஊதியக்குழுவின் பின்னணி என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியத்தை மறுசீரமைக்க ஒவ்வொரு 10 ஆண்டுகளுக்கும் ஒருமுறை ஊதியக் குழு அமைக்கப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் 2026-ஆம் ஆண்டு முதல் அமலுக்கு வரவுள்ள இந்த 8-வது ஊதியக் குழு மிகப்பெரிய மாற்றங்களைக் கொண்டுவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் மூலமாக இந்தியா முழுக்க வேலை பார்க்கிற சுமார் 49 லட்சம் ஊழியர்களும், 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் பொருளாதார ரீதியா பெரிய பலனை அடைவார்கள்.
ஊதிய உயர்வு கணக்கீடு (Fitment Factor)
தற்போதுள்ள தகவல்களின்படி, ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை நிர்ணயம் செய்ய ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) ஒரு முக்கிய கருவியாக உள்ளது. 7-வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் மூலம் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
தற்போது 8-வது ஊதியக் குழுவில் இது 2.86 அல்லது அதற்கும் மேலாக இருக்கலாம் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. ஒருவேளை நீங்கள் குறிப்பிட்டபடி இது மாற்றியமைக்கப்பட்டால், அடிப்படை ஊதியம் கணிசமாக உயரும்.
சம்பள உயர்வு கணக்கீடு (உதாரணம்)
- தற்போதைய குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம்: ₹18,000
- பரிந்துரைக்கப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர்: 2.57
- புதிய அடிப்படை ஊதியம்: ரூ. 18000 X 2.57 = ரூ.46,260
இந்த கணக்கீட்டின்படி அடிப்படை ஊதியம் சுமார் ₹46,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, உங்களோட பேசிக் சேலரி ₹18,000-லிருந்து ₹46,260-ஆ மாறப்போகுது. இது சராசரியாக 34% சம்பள உயர்வைக் குறிக்கும். அடிப்படை ஊதியம் அதிகரித்தால், ஆட்டோமேட்டிக்கா டிஏ (DA), வீட்டு வாடகை படி (HRA) மற்றும் மத்த அலவன்ஸ்களும் உயரும்.
அடிப்படை ஊதியம் யாருக்கு பலன்?
8-வது ஊதியக் குழு அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் ஒட்டுமொத்தமாகப் பொருளாதார ரீதியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் வாழ்வாதாரம் முன்னேற்றம் அடையும்.
- மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: சுமார் 49 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்
- ஓய்வூதியதாரர்கள்: சுமார் 68 லட்சம் பேர் பயனடைவார்கள்
8வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8-வது ஊதியக் குழு கடந்த நவம்பர் 2025-ல் அதிகாரப்பூர்வமா அமைக்கப்பட்டது. ஜனவரி 1, 2026-லிருந்து கணக்கிட்டு 18 மாசத்துக்குள்ள அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கணும். ஒருவேளை அறிக்கையை சமர்பிக்க சப்மிட் தாமதம் ஆனாலும், புதிய சம்பளம் என்பது ஜனவரி 1, 2026 முதல் முன் தேதியிட்டு (Retrospective effect) அமலுக்கு வரும். இதனால அரியர் தொகையா ஒரு பெரிய பல்க் அமௌண்ட் ஊழியர்களுக்கும் பென்ஷனர்களுக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.
அகவிலைப்படி (DA) உயர்ந்தால் என்ன பயன்?
அடிப்படை ஊதியம் உயரும்போது, அதனுடன் இணைந்து வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி (DA), வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) மற்றும் பயணப்படிகளும் (TA) தானாகவே உயரும். இது ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் நிகர சம்பளத்தை (Take-home salary) பெருமளவு அதிகரிக்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான 8வது ஊதியக் குழு பலன்கள் என்ன?
புதிய ஊதியக் குழு அமையும்போது, ஊழியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Old Pension Scheme) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அழுத்தமும் அரசிடம் முன்வைக்கப்பட உள்ளது. இது ஓய்வூதியதாரர்களின் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். சம்பளத்தோடு சேர்த்து பென்ஷனும் கணிசமா உயரும்.
விலைவாசி உயர்வுக்கு தீர்வு கிடைக்குமா?
தற்போது நிலவும் பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வைச் சமாளிக்க, இந்த 34% முதல் 35% வரையிலான ஊதிய உயர்வு ஒரு மிகப்பெரிய "ஜாக்பாட்" ஆக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
முக்கியக் குறிப்பு
மேற்கண்ட புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் பரிந்துரைகள் தற்போதுள்ள தரவுகளின் அடிப்படையிலான கணிப்புகளே. மத்திய அமைச்சரவை (Union Cabinet) இதற்கு இறுதி ஒப்புதல் அளித்த பிறகே அதிகாரப்பூர்வமான எண்கள் வெளியாகும். அரசின் நிதிநிலை அறிக்கையைப் பொறுத்து இதில் சிறு மாற்றங்கள் இருக்கலாம். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தப்போகும் இந்த 8-வது ஊதியக் குழு, இந்தியப் பொருளாதாரத்திலும் ஒரு புதிய உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
8-வது ஊதியக் குழு: மக்கள் அடிக்கடி கேட்கும் கேள்விகள்(FAQs)
1. 8-வது ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் 2025-ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
2. பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் என்றால் என்ன? அது ஏன் முக்கியம்?
பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) என்பது ஊழியர்களின் பழைய அடிப்படை ஊதியத்தைப் புதிய ஊதியமாக மாற்றப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும் (Multiplication Factor). 8-வது ஊதியக் குழுவில் இது 2.57 முதல் 2.86 வரை இருக்கலாம் என்று கணிக்கப்படுகிறது. இது அதிகமாக இருந்தால் மட்டுமே ஊழியர்களின் கைக்கு வரும் சம்பளம் கணிசமாக உயரும்.
3. புதிய ஊதியக் குழுவினால் அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளவு உயரும்?
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் (Basic Pay) ₹18,000 ஆக உள்ளது. ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஏற்கப்பட்டால், இது ₹46,000 முதல் ₹52,000 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
4. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இதனால் என்ன பயன்?
சம்பள உயர்வைப் போலவே, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் அதே விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் மாற்றி அமைக்கப்படும். இதன் மூலம் சுமார் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் (Pensioners) நிதி ரீதியாகப் பலன் பெறுவார்கள்.
5. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் மீண்டும் கொண்டு வரப்படுமா?
ஊழியர் சங்கங்கள் தொடர்ந்து பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) வலியுறுத்தி வருகின்றன. 8-வது ஊதியக் குழுவின் போது இது குறித்து மத்திய அரசு பரிசீலனை செய்யலாம் அல்லது 'யுனிஃபைட் பென்ஷன் ஸ்கீம்' (UPS) போன்ற மேம்படுத்தப்பட்ட திட்டங்களில் மாற்றங்களை அறிவிக்கலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
