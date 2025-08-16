English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும். 2027-28க்கு முன்பு அது சாத்தியமா?அல்லது ஊழியர்கள் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டுமா? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 02:20 PM IST
  • 8வது ஊதியக் குழுவில் இதுவரை ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் என்ன?
  • 8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
  • 7வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்பட கால அளவு என்ன?

8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் அதிகரிக்குமா? காத்திருப்பு அதிகரிக்குமா? புத்தம் புது அப்டேட் இதோ

8th Pay Commission Timeline: நாட்டில் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த செய்திக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழுவை மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வெளியிட்டது. அதற்குப் பிறகு 7 மாதங்களுக்கும் மேலாகிவிட்டது. ஆனால் இதுவரை குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) இறுதி செய்யப்படவில்லை. தலைவரோ அல்லது உறுப்பினர்களோ நியமிக்கப்படவில்லை. 

Central Government Employees

காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

- ஜனவரி முதல் அடுத்தகட்ட அறிவிப்புக்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். இதனால், ஊழியர்களிடையே அமைதியின்மை அதிகரித்து வருகிறது. 

- சம்பள திருத்தம் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பது குறித்து தொழிற்சங்கங்கள் தொடர்ந்து அரசாங்கத்திடம் பதில்களை கேட்டு வருகின்றன? 

- ஊதியக் குழுவின் செயல்முறை முடிவடைய பல ஆண்டுகள் ஆகும் என்பதை கடந்த கால ஊதியக்குழு செயல்பாடுகள் காட்டுகின்றன.

- இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், 8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? 2027-28க்கு முன்பு அது சாத்தியமா? அல்லது நாம் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டுமா? இப்படி பல கேள்விகள் பலரிடம் உள்ளன.

8வது ஊதியக் குழுவில் இதுவரை ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்கள் என்ன?

- ஜனவரி 2025 இல், மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அறிவித்தது. 

- குழு தலைவர், உறுப்பினர்களுக்கான நியமனம் இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.

- 7 மாதங்களுக்குப் பிறகும், குறிப்பு விதிமுறைகளான (Terms of Reference) ToR இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை.

- பல்வேறு அமைச்சகங்கள், மாநிலங்கள் மற்றும் ஊழியர் அமைப்புகளிடமிருந்து ஆலோசனை பெறப்பட்டுள்ளதாக நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

- ToR இறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே முறையான அறிவிப்பு வெளியிடப்படும்.

7th Pay Commission Timeline

7வது ஊதியக்குழு செயல்படுத்தப்பட கால அளவு என்ன?

- 8வது ஊதியக்குழுவின் தோராயமான அமலாக்கத்தை கணிக்கவேண்டுமானால், 7வது ஊதியக் குழ்வின் டைம்லைனை  பார்ப்பது முக்கியம். 

- 7வது ஊதியக்குழு 25 செப்டம்பர் 2013 அன்று அறிவிக்கப்பட்டது. 

- இதன் பிறகு, ToR (குறிப்பு விதிமுறைகள்) அறிவிப்பு பிப்ரவரி 28, 2014 அன்று வெளியிடப்பட்டன, அதாவது சுமார் 5 மாதங்களுக்குப் பிறகு அவை வெளிவந்தன.

- சில நாட்களுக்குப் பிறகு, மார்ச் 4, 2014 அன்று, கமிஷனுக்கான உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர். 

- கமிஷன் தனது அறிக்கையை சுமார் 20 மாதங்களுக்குப் பிறகு, நவம்பர் 19, 2015 அன்று அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பித்தது. 

- இதன் பிறகு, செயல்படுத்தும் செயல்முறைக்கு மேலும் 7 மாதங்கள் எடுத்தது.

- இறுதியாக 7வது ஊதியக்குழு ஜூன் 29, 2016 அன்று செயல்படுத்தப்பட்டது

- இருப்பினும் அதன் நன்மைகள் ஜனவரி 1, 2016 முதல் அரியர் தொகையாக ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டன.

- அதாவது, 7வது ஊதியக் குழுவை முழுமையாக செயல்படுத்த சுமார் 2 ஆண்டுகள் 9 மாதங்கள் (44 மாதங்கள்) ஆனது.

8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?

8வது ஊதியக்குழுவும் 7வது ஊதியக்குழுவின் டைம்லைனை பின்பற்றினால், ஊழியர்கள் 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் புதிய அதிகரித்த ஊதியத்தைப் பெற வாய்ப்புள்ளது. அதாவது, ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இன்னும் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பணவீக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாகவும், விரைவில் சம்பளத் திருத்தம் கொண்டுவர வேண்டும் என்றும் கோரியுள்ளனர். தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கத்திடமிருந்து தெளிவான காலக்கெடுவைக் கோரி வருகின்றன. அனைவரும் மத்திய அரசின் அடுத்த கட்ட அறிவிப்புக்காக காத்திருக்கிறார்கள்.

