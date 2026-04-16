அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்: OPS முதல் 6% இன்கிரிமென்ட்.. 8வது ஊதியக் குழு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்!

மத்திய அரசு ஊழியர் சம்பள உயர்வு: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பான 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission) குறித்த மிக முக்கியமான தகவல்கள் தற்போது வெளியாகியுள்ளன. அரசு ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான NCJCM (National Council Joint Consultative Machinery) வழங்கியுள்ள கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்பட்டால், ஊழியர்களின் வாழ்க்கைத் தரம் மற்றும் வருமானத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும்? , சம்பள உயர்வில் என்ன மாற்றங்கள் வரும்? என்பதைக் குறித்து பார்ப்போம்.
8-வது ஊதியக் குழுவின் தற்போதைய நிலை என்ன?
பொதுவாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தை மாற்றியமைக்க 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும். 2016-ல் 7-வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக 8-வது ஊதியக் குழுவை கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் மத்திய அரசு அமைத்தது. இதற்கு உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலையை தாங்குகிறார். இக்குழு தனது விரிவான அறிக்கையை 18 மாதங்களுக்குள் அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதனையடுத்து இக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2026, ஜனவரி 1 முதல் முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்தப்பட வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.
சம்பள உயர்வில் அதிரடி மாற்றங்கள்: ₹18,000 TO ₹69,000
8-வது ஊதியக் குழுவை அடுத்து, NCJCM அமைப்பு முன்வைத்துள்ள சில முக்கிய கோரிக்கைகள் வைத்துள்ளன. அதில் மிக முக்கியமாக குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் உயர்த்தப்பட வேண்டும். அதாவது தற்போது உள்ள ₹18,000 அடிப்படை ஊதியத்தை ₹69,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும். தற்போதைய 3% ஆக இருக்கும் ஆண்டு ஊதிய உயர்வுவை (Increment) 6% ஆக உயர்த்த வேண்டும்.
சம்பளக் கணக்கீடு செய்யப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) காரணியை 3.68 அல்லது 3.83 ஆக அதிகரிக்கக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள சிக்கலான ஊதிய அடுக்குகளைக் குறைத்து, எளிமையான முறையை அமல்படுத்தக் கோரியுள்ளனர். இதன் மூலம் அடுத்தடுத்த நிலைகளில் அடிப்படை ஊதியம் ₹82,000 மற்றும் ₹1,12,000 என உயரும் மற்றும் நடுத்தர நிலை ஊழியர்களுக்கு ஆரம்ப ஊதியமே ₹1.35 லட்சம் முதல் ₹2.15 லட்சம் வரை கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மீண்டும் வருமா?
மிக முக்கியமாக ஓய்வூதியம் மற்றும் OPS குறித்த கோரிக்கை தான் அஹிக அளவில் பேசப்படுகிறது. அதாவது 2004-க்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (Old Pension Scheme - OPS) மீண்டும் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்பது பிரதான கோரிக்கையாக உள்ளது. கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளத்தில் 67% ஓய்வூதியமாகவும், குடும்ப ஓய்வூதியமாக 50% வழங்கப்பட வேண்டும். ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத்தை மாற்றியமைக்க (Pension Revision) வேண்டும்.
HRA உயர்வு மற்றும் கூடுதல் விடுமுறை சலுகைகள்
வீட்டு வாடகைப்படி குறைந்தபட்சம் 30% இருக்க வேண்டும். பெருநகரங்களில் இது (HRA உயர்வு) இன்னும் அதிகமாக இருக்க வேண்டும். ஒரு ஊழியரின் 30 ஆண்டு காலப் பணியில் குறைந்தபட்சம் 5 பதவி உயர்வுகளாவது (Promotions) உறுதி செய்யப்பட வேண்டும். பெண் ஊழியர்களுக்கான மகப்பேறு விடுமுறையை 240 நாட்களாக உயர்த்த வேண்டும். தந்தைக்கான விடுமுறை மற்றும் பெற்றோர் பராமரிப்பு விடுமுறையையும் நீட்டிக்க வேண்டும்.
முடிவு எடுப்பது யார்?
இந்தக் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் தற்போது ஆய்வில் உள்ளன. ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான குழு இந்த ஆவணங்களை ஆய்வு செய்து அரசிடம் பரிந்துரைக்கும். இறுதி முடிவை மத்திய அமைச்சரவை மட்டுமே எடுக்கும். எனினும், 2026-ல் இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால் ஊழியர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இவை அனைத்தும் தற்போது ஊழியர் சங்கங்களால் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள் மட்டுமே. அரசின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வரும் வரை காத்திருக்க வேண்டும்.
8-வது ஊதியக் குழு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)
கேள்வி 1: 8-வது ஊதியக் குழு எப்போது அமைக்கப்பட்டது?
பதில்: மத்திய அரசு 8-வது ஊதியக் குழுவை கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் அதிகாரப்பூர்வமாக அமைத்தது.
கேள்வி 2: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் எப்போது அமலுக்கு வரும்?
பதில்: ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கைப்படி, 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் 2026, ஜனவரி 1 முதல் முன் தேதியிட்டு அமல்படுத்தப்பட வாய்ப்புள்ளது.
கேள்வி 3: 8-வது ஊதியக் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளவர் யார்?
பதில்: உச்ச நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் அவர்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவின் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
கேள்வி 4: ஊழியர் சங்கங்கள் கோரும் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளவு?
பதில்: தற்போது உள்ள குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியமான ₹18,000-த்தை ₹69,000 ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்று NCJCM போன்ற அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் மத்திய அரசிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளன.
கேள்வி 5: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) மீண்டும் வருமா?
பதில்: 2004-க்கு பின் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Old Pension Scheme) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அரசு ஊழியர்களின் மிக முக்கியமான கோரிக்கையாக உள்ளது. இருப்பினும், இது குறித்து மத்திய அரசு இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை.
கேள்வி 6: ஃபிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) என்றால் என்ன?
பதில்: ஊழியர்களின் அடிப்படைச் சம்பளத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு காரணி இது. 8-வது ஊதியக் குழுவில் இதை 3.68 அல்லது 3.83 ஆக உயர்த்தக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமே சம்பளம் பல மடங்கு உயரும்.
கேள்வி 7: ஆண்டு ஊதிய உயர்வு (Increment) எத்தனை சதவீதம் கோரப்பட்டுள்ளது?
பதில்: தற்போது ஆண்டுக்கு 3 சதவீதமாக உள்ள ஊதிய உயர்வை, 6 சதவீதமாக உயர்த்த வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளன.
