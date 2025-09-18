8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 - லெவல் 7 அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? மொத்த ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வுதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இப்படி பல வித கேள்விகள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இருக்கின்றன.
8th CPC Salary Calculator
இந்த பதிவில், லெவல் 1 முதல் லெவல் 7 வரை (கிரேட் பே 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, மற்றும் 4600), 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X நகர HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு மதிப்பிடப்பட்ட சம்பள பிரேக்-அப் -ஐ காணலாம். இது அனைத்து லெவல்களிலும் உள்ள ஊழியர்கள் பெறும் குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். கணக்கீடுகளை மதிப்பாய்வு செய்து புரிந்து கொள்ளலாம்.
Central Government Employees: முக்கிய மதிப்பீடுகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு மதிப்பீடுகள்
Level 1: Grade Pay 1800
லெவல் 1 (அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92): ₹34,560
HRA (30%): ₹10,368
TA (அதிக TPTA): ₹1,350
மொத்த சம்பளம்: ₹46,278
NPS + CGHS: ₹3,706
நிகர சம்பளம்: ₹42,572
Level 2: Grade Pay 1900
லெவல் 2: (அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92): ₹38,208
HRA (30%): ₹11,462
TA: ₹1,350
மொத்த சம்பளம்: ₹51,020
NPS + CGHS: ₹4,071
நிகர சம்பளம்: ₹46,949
Level 3: Grade Pay 2000
லெவல் 3 (அடிப்படை சம்பளம் ₹21,700)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹41,664
ஹெச்ஆர்ஏ: ₹12,499
டிஏ: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹57,763
என்பிஎஸ் + சிஜிஹெச்எஸ்: ₹4,416
நிகர சம்பளம்: ₹53,347
Level 4: Grade Pay 2400
லெவல் 4 (அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹48,960
ஹெச்ஆர்ஏ: ₹14,688
டிஏ: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹67,248
என்பிஎஸ் + சிஜிஹெச்எஸ்: ₹5,146
நிகர சம்பளம்: ₹62,102
Level 5: Grade Pay 2800
லெவல் 5 (அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹56,064
HRA: ₹16,819
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹76,483
NPS + CGHS: ₹5,256
நிகர சம்பளம்: ₹70,627
Level 6: Grade Pay 4200
லெவல்-6 (அடிப்படை ஊதியம் ₹35,400)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹67,968
HRA: ₹20,390
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹91,958
NPS + CGHS: ₹7,247
நிகர சம்பளம்: ₹84,711
Level 7: Grade Pay 4600
லெவல்-7 (அடிப்படை சம்பளம் ₹44,900)
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹86,208
HRA: ₹25,862
TA: ₹3,600
மொத்த சம்பளம்: ₹115,670
NPS + CGHS + வருமான வரி (தோராயமாக ₹6,670): ₹15,931
நிகர சம்பளம்: ₹99,739
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. இந்த மதிப்பீடுகளுக்கு 1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், 0% அகவிலைப்படி (DA) (புதிய சம்பளக் குழுவின் கீழ் அடிப்படை சம்பளத்துடன் அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி 0 ஆக்கப்படும்), X நகரத்திற்கு 30% HRA மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கு அதிக TPTA ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. இது ஒரு அனுமானத்தை வழங்கும் உதாரணம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.)
