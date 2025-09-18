English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 - லெவல் 7 அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன் லெவல் 1 முதல் லெவல் 7 வரையிலான ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? முழுமையான கணக்கீட்டை இங்கே காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 18, 2025, 04:34 PM IST
  • புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்?
  • மொத்த ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
  • ஓய்வுதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Trending Photos

இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
camera icon7
Actress Meena
இரண்டாவது திருமணம் செய்தாரா நடிகை மீனா? அவரே சொன்ன பதில்!
பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?
camera icon7
PM Narendra Modi
பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?
CheeseBurger பிரியர்களுக்கு அல்டிமேட் நாள் இது! செலிப்ரேட் பண்ணுவோமா?
camera icon7
Cheeseburger Day
CheeseBurger பிரியர்களுக்கு அல்டிமேட் நாள் இது! செலிப்ரேட் பண்ணுவோமா?
ஒரு படத்தில் நடிக்க..பிரபல நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளம்! யாருன்னு பாருங்க..
camera icon7
Sydney Sweeney
ஒரு படத்தில் நடிக்க..பிரபல நடிகைக்கு ரூ.530 கோடி சம்பளம்! யாருன்னு பாருங்க..
8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 - லெவல் 7 அரசு ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு... யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். புதிய ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்னவாக இருக்கும்? மொத்த ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? ஓய்வுதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இப்படி பல வித கேள்விகள் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இருக்கின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

8th CPC Salary Calculator

இந்த பதிவில், லெவல் 1 முதல் லெவல் 7 வரை (கிரேட் பே 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, மற்றும் 4600), 1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், X நகர HRA (30%) மற்றும் உயர் TPTA இன் கீழ் TA ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டு மதிப்பிடப்பட்ட சம்பள பிரேக்-அப் -ஐ காணலாம். இது அனைத்து லெவல்களிலும் உள்ள ஊழியர்கள் பெறும் குறிப்பிடத்தக்க சம்பள உயர்வைப் புரிந்துகொள்ள உதவும். கணக்கீடுகளை மதிப்பாய்வு செய்து புரிந்து கொள்ளலாம்.

Central Government Employees: முக்கிய மதிப்பீடுகள்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஊதிய உயர்வு மதிப்பீடுகள்

Level 1: Grade Pay 1800

லெவல் 1 (அடிப்படை ஊதியம் ₹18,000)
 
திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92): ₹34,560 
HRA (30%): ₹10,368 
TA (அதிக TPTA): ₹1,350 
மொத்த சம்பளம்: ₹46,278 
NPS + CGHS: ₹3,706 
நிகர சம்பளம்: ₹42,572

Level 2: Grade Pay 1900

லெவல் 2: (அடிப்படை ஊதியம் ₹19,900) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை (1.92): ₹38,208 
HRA (30%): ₹11,462 
TA: ₹1,350 
மொத்த சம்பளம்: ₹51,020 
NPS + CGHS: ₹4,071 
நிகர சம்பளம்: ₹46,949

Level 3: Grade Pay 2000

லெவல் 3 (அடிப்படை சம்பளம் ₹21,700) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹41,664 
ஹெச்ஆர்ஏ: ₹12,499 
டிஏ: ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹57,763 
என்பிஎஸ் + சிஜிஹெச்எஸ்: ₹4,416 
நிகர சம்பளம்: ₹53,347

Level 4: Grade Pay 2400

லெவல் 4 (அடிப்படை சம்பளம் ₹25,500) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹48,960 
ஹெச்ஆர்ஏ: ₹14,688 
டிஏ: ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹67,248 
என்பிஎஸ் + சிஜிஹெச்எஸ்: ₹5,146 
நிகர சம்பளம்: ₹62,102

Level 5: Grade Pay 2800

லெவல் 5 (அடிப்படை ஊதியம் ₹29,200) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹56,064 
HRA: ₹16,819 
TA: ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹76,483 
NPS + CGHS: ₹5,256 
நிகர சம்பளம்: ₹70,627

Level 6: Grade Pay 4200

லெவல்-6 (அடிப்படை ஊதியம் ₹35,400) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹67,968 
HRA: ₹20,390 
TA: ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹91,958 
NPS + CGHS: ₹7,247 
நிகர சம்பளம்: ₹84,711

Level 7: Grade Pay 4600

லெவல்-7 (அடிப்படை சம்பளம் ₹44,900) 

திருத்தப்பட்ட அடிப்படை: ₹86,208 
HRA: ₹25,862 
TA: ₹3,600 
மொத்த சம்பளம்: ₹115,670 
NPS + CGHS + வருமான வரி (தோராயமாக ₹6,670): ₹15,931 
நிகர சம்பளம்: ₹99,739

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. இந்த மதிப்பீடுகளுக்கு 1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், 0% அகவிலைப்படி (DA) (புதிய சம்பளக் குழுவின் கீழ் அடிப்படை சம்பளத்துடன் அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி இணைக்கப்பட்டு, அகவிலைப்படி 0 ஆக்கப்படும்), X நகரத்திற்கு 30% HRA மற்றும் பெரிய நகரங்களுக்கு அதிக TPTA ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தியுள்ளோம். உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்தது. இது ஒரு அனுமானத்தை வழங்கும் உதாரணம் மட்டுமே என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: தீபாவளிக்கு முன்னர் மத்திய அரசின் சர்ப்ரைஸ்.... சுடச்சுட ஒரு சூப்பர் அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: வரலாறு காணாத ஊதிய உயர்வு, 186% ஓய்வூதிய உயர்வு... குஷியில் ஊழியர்கள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalarysalary hikeCentral government employees

Trending News