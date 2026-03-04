8வது ஊதியக்குழு முன் வலுக்கும் கோரிக்கை: HRA மாற்றம்... சம்பளம், ஓய்வூதியத்திலும் முக்கிய திருத்தங்கள்

8th Pay Commission HRA: எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் மற்றும் அதன் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இந்தப் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்த சுமார் ஒன்றரை ஆண்டுகள் ஆகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊழியர் அமைப்புகள் குரல் கொடுக்கத் தொடங்கியுள்ளன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர். இந்த ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வுகளில் கவனம் செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற ஊழியர்களுக்கு இடையிலான வேறுபாட்டையும் நிவர்த்தி செய்யும் என்று கருதப்படுகிறது.
HRA -வில் உள்ள வேறுபாடு என்ன?
8வது ஊதியக் குழு HRA (வீட்டு வாடகைக் கொடுப்பனவு)-இல் கணிசமான மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்த வாய்ப்புள்ளது. வாடகை, போக்குவரத்து, கல்வி மற்றும் சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கான செலவுகள் குறிப்பாக நகர்ப்புற அமைப்புகளில் அதிகமாக உள்ளன. இதனால், HRA விகிதங்களில் ஏற்படும் திருத்தங்கள் நகரங்களில் வசிக்கும் ஊழியர்களுக்கு பெரும்பாலும் பெரிதும் பயனளிக்கின்றன. மாறாக, வாழ்க்கைச் செலவு குறைவாக இருக்கும் கிராமப்புறங்களில், சம்பள உயர்வின் நன்மைகள் சேமிப்பு அடிப்படையில் அதிகமாகத் தெரிய அதிக வாய்ப்புள்ளது.
City Category: நகர வகைகளிலும் மாற்றம் ஏற்படுமா?
நகரங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பது குறித்த புதுப்பிப்புகளையும் 8வது ஊதியக் குழு வழங்கக்கூடும். 7வது ஊதியக் குழு நகரங்களை X, Y மற்றும் Z வகைகளாக வகைப்படுத்தியுள்ளது என்பதை நினைவில் கொள்வது அவசியம். 8வது சம்பளக் குழு இந்த வகைப்பாட்டை மாற்றினால், சிறிய நகரங்கள் மற்றும் பெரிய நகரங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் கூடுதல் சலுகைகளைப் பெறலாம். பயணப் படி (TA) அதிகரிப்பும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஊழியர் அமைப்புகளின் கோரிக்கை என்ன?
தேசிய கவுன்சிலின் (பணியாளர்கள் தரப்பு) சமீபத்திய கூட்டத்தின் போது, 8வது சம்பளக் குழு தொடர்பான பல முக்கியமான பிரச்சினைகள் முழுமையாக விவாதிக்கப்பட்டன. சம்பள அமைப்பு, பதவி உயர்வு கொள்கைகள், வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் போன்ற விஷயங்களில் கூட்டம் கவனம் செலுத்தியது. 8வது சம்பளக் குழுவின் இணையதளத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட 18 கேள்விகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலக்கெடுவிற்குள் பதிலளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது. அனைத்து ஊழியர் அமைப்புகளின் கோரிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கூட்டு குறிப்பாணை தொகுக்கப்பட்டு அடுத்த 10 முதல் 15 நாட்களுக்குள் ஆணையத்தின் தலைவர் நீதிபதி ரஞ்சனா தேசாய்க்கு சமர்ப்பிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Pension Hike: ஓய்வூதியம் குறித்த கோரிக்கை என்ன?
கூட்டத்தில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்து விரிவான விவாதம் நடைபெற்றது. ஊழியர்களுக்கும் தோராயமாக 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள்/குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரே ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று அமைப்புகள் கோரின. தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதிய முறை (UPS) ஆகியவற்றை ரத்து செய்து பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டுவர வேண்டும் என்ற நீண்டகால கோரிக்கையை பிரதிநிதிகள் மீண்டும் வலியுறுத்தினர்.
Promotions: 5 பதவி உயர்வுகளுக்கான கோரிக்கை
ஒவ்வொரு ஊழியரும் தங்கள் சேவைக் காலத்தில் குறைந்தது ஐந்து பதவி உயர்வுகளைப் பெற வேண்டும் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் கோரியுள்ளன. CGHS சுகாதார சேவைகள் இல்லாத நகரங்களில் உள்ள ஊழியர்கள் தற்போது மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித்தொகையைப் பெறுகிறார்கள். இதை மாதத்திற்கு ரூ.20,000 ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கையும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இணையம் போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகளுக்கான அலவன்சுகளையும் அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என கோரப்பட்டுள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வுக்கான காத்திருப்பு
அடிப்படை ஊதியம், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், அலவன்சுகள் என இவை அனைத்திலும் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வுக்கு வழிவகுக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் குறிப்பிடப்படும் வகையில் அதிகரிக்கும். இது, பணவீக்கம் மற்றும் விலைவாசி உயர்வால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணத்தை அளிக்கும்.
