English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் 14-54% சம்பள உயர்வு

8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் 14-54% சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Latest News: 8அவ்து ஊதியக்குழுவில் சம்பள உயவு எதை சார்ந்திருக்கும்? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 7, 2026, 08:34 AM IST
  • 8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பள உயர்வை எப்படி தீர்மானிக்கும்?

Trending Photos

இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் திட்டம் தொடக்கம் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
camera icon12
E Scooter
இ-ஸ்கூட்டர் வாங்க ரூ.20 ஆயிரம் மானியம் திட்டம் தொடக்கம் - யார் யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?
15 நாளில்.. இடுப்பு, தொடை சதையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change கிடைக்கும்
camera icon7
Fat Loss Workout
15 நாளில்.. இடுப்பு, தொடை சதையை குறைக்க ஈஸியான உடற்பயிற்சிகள் - செம்ம Change கிடைக்கும்
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
camera icon10
Richest Actor
இந்தியாவின் டாப் 10 பணக்கார நடிகர்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ் ஹீரோ? முதல் இடம் யாருக்கு?
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
camera icon10
IPL 2026
2026 ஐபிஎல்: 10 அணிகளின் விக்கெட் கீப்பர்கள்.. CSK-க்கு யார்? தோனியா, சஞ்சு சாம்சனா?
8வது ஊதியக்குழு: குஷியில் அரசு ஊழியர்கள், ஜனவரி 2026 முதல் 14-54% சம்பள உயர்வு

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு வரும் நாட்களில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் காத்திருக்கின்றன. 8வது ஊதியக்குழுவின் பணிகல் தொடங்கியுள்ள நிலையில், அடுத்தடுத்து எடுக்கப்படும் முடிவுகள் குறித்த புதுப்பிப்புகள் அவ்வப்போது கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கபப்டுகின்றது.

Add Zee News as a Preferred Source

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

மத்திய அரசு கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் மூலம், கணிசமான சம்பள மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுகளைப் பெறவிருக்கும் சுமார் 1.2 கோடி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் நீண்ட காத்திருப்பு முடிவுக்கு வந்தது.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்த சம்பள உயர்வு

முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளக் கட்டமைப்பைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைச் சார்ந்து இருக்கும்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஒவ்வொரு ஊதியக் குழுவிலும் ஊழியர்களின் சம்பளக் கட்டமைப்பை மறுசீரமைக்க நிபுணர்களால் ஒரு முறையான ஃபிட்மென்ட் qபாக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது, பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவுக் குறியீடு மற்றும் தேவை அடிப்படையிலான குறைந்தபட்ச ஊதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்காக முதலில் வடிவமைக்கப்பட்ட டாக்டர் வாலஸ் ஆர். அக்ராய்டின் சூத்திரம் போன்ற பல்வேறு காரணிகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்ட பிறகு தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

Dr. Wallace R. Aykroyd’s formula

டாக்டர் அக்ராய்டின் சூத்திரம், நுகர்வு அலகுகளின் அடிப்படையில், ஒரு ஊழியர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினருக்கான (பெரும்பாலும் மனைவி மற்றும் இரண்டு குழந்தைகள்) உணவு, உடை மற்றும் வீட்டுவசதி போன்ற அத்தியாவசியத் தேவைகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது.

7வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. பல்வேறு மதிப்பீடுகளின்படி, 8வது ஊதியக் குழுவில் இது 1.83 முதல் 2.46 வரை இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் சம்பள உயர்வை எப்படி தீர்மானிக்கும்?

முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள உயர்வு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைச் சார்ந்து இருக்கும். சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும் என்பதை சில உதாரணங்களின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் எதிர்பார்க்கப்படும் குறைந்தபட்ச வரம்பான 1.83-ஐக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் தற்போதைய ரூ. 18,000-லிருந்து ரூ. 32,940 ஆக கணிசமாக உயரும்.

- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.46 என்ற உயர் வரம்பின் அடிப்படையில், குறைந்தபட்ச அடிப்படைச் சம்பளம் ரூ. 44,280 ஆக உயரும். 

- இது நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் விலைவாசிக்கு மத்தியில் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு மிகவும் தேவையான ஒரு நிதி நிவாரணத்தை அளிக்கும். 

- 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் குறைந்தபட்ச ஊதியம் 14% முதல் 54% வரை அதிகரிக்கப்படும் என்று நிபுணர்கள் நம்புகின்றனர்.

பல்வேறு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள் (அடிப்படை சம்பளம் ரூ.18,000 வாங்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு)

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000

Central Government Employees: 8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும்? 

கடந்த ஆண்டு நவம்பரில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, 8வது ஊதியக் குழுவின் பணிக்கான விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இது 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பயனளிக்கும், மேலும் மாநில அரசாங்க ஊழியர்களின் ஊதியங்களிலும் இதன் தாக்கம் இருக்கும்.

முந்தைய ஊதியக் குழுக்கள் செயல்படுத்தப்பட்ட விதத்தைப் பார்த்தால், ஒரு குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்த அரசாங்கம் பொதுவாக 18 முதல் 24 மாதங்கள் வரை எடுத்துக்கொள்கிறது. எனவே, 8வது ஊதியக் குழு 2027-ஆம் ஆண்டின் நடுப்பகுதிக்கு முன்பு செயல்படுத்தப்படுவது சாத்தியமில்லை. இருப்பினும், 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் 2028-ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திற்குத் தள்ளிப்போகக்கூடும் என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழவில் 74% அகவிலைப்படி? அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், டிஏ.... புத்தம் புதிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | DA Hike News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி உயர்வு, சம்பள உயர்வு எவ்வளவு? அறிவிப்பு எப்போது?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeespensionerssalary

Trending News