8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம், ஊதிய உயர்வு..... ஊழியர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. 8வது ஊதியக்குழுவிற்காக ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள். இந்த காத்திருப்பு விரைவில் முடிவுக்கு வரக்கூடும். கூடிய விரைவில், அவர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்கலாம். புதிய ஆண்டிலிருந்தும் இது நடக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
Central Government Employees: ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
சமீபத்தில், NC-JCM இன் பணியாளர் பக்க செயலாளர் ஷிவ் கோபால் மிஸ்ரா, புதிய ஊதியக் குழுவை ஜனவரி 2026 முதல் அமல்படுத்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினார். ஜனவரி 2026 முதல் 8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் பொருந்தும் என்றும், இது எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், அதன் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை ஜனவரி 2026 முதல் கிடைக்கும் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அதாவது 8வது ஊதியக்குழுவிலும் 7வது ஊதியக்குழுவை போல ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் (Retrospective Implementation) மாடல் செயல்படுத்தப்படும்.
Salary Hike: ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு?
8வது ஊதியக்குழுவில், சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இது எப்போது கிடைக்கும்? கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் கணிசமாக உயருமா? ஊழியர்கள் மத்தியில் இப்படி பல கேள்விகள் உள்ளன. உயர்த்தப்பட்ட சம்பளம் எந்த மாதத்திலிருந்து கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது? அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
8வது ஊதியக் குழுவின் உயர்த்தப்பட்ட சம்பளம் எப்போது கிடைக்கும்?
நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு ஊழியர்களின் மனதில் 8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமல்படுத்தப்படும் என்ற ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டுமே உள்ளது. டெல்லி முதல் மாநில அளவில் அலுவலகங்களில் இது குறித்த விவாதங்கள் நடந்து வருகின்றன. இது ஜனவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கும் வகையில், நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லாத வகையில், சரியான நேரத்தில் நிவாரணம் வழங்குவது மிகவும் முக்கியம் என்று கோபால் மிஸ்ரா வலியுறுத்தியுள்ளார்.
8வது ஊதியக் குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
- 8வது ஊதியக் குழு முன்மொழியப்பட்டபடி செயல்படுத்தப்பட்டால், அரசு ஊழியர்களுக்கு 30 முதல் 34% சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் என கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு தெரிவித்துள்ளதூ.
- அதாவது, நீங்கள் ஒரு அரசு ஊழியராக இருந்தால், உங்கள் சம்பளம் 30 - 34% அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
- இது லட்சக்கணக்கான குடும்பங்களின் நிதி நெருக்கடிக்கு நிவாரணம் அளிக்கும்.
- அதிக சம்பளம் தனிப்பட்ட நன்மைகளை மட்டுமல்ல, நுகர்வோர் தேவையையும் அதிகரிக்கும். இதனால் நாட்டின் பொருளாதாரமும் பயனடையும்.
- அதிகரித்த சம்பளம் ஊழியர்களை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வது மட்டுமல்லாமல், சந்தையில் நுகர்வையும் அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் அடிப்படையில் ஊதிய உயர்வு
ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3,00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அந்த நிலையில், குறைந்தபட்ச சம்பளமான ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
8வது சம்பளக் குழு: நிபுணர்களின் கருத்து என்ன?
8வது சம்பளக் குழுவின் நேரம் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, அரசியல் மற்றும் பொருளாதாரக் கண்ணோட்டத்திலும் மிகவும் முக்கியமானது என்று பல நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். ஒரு பெரிய சம்பள திருத்தம் அரசாங்க செலவினங்களை அதிகரிக்கக்கூடும். ஆனால் தேர்தல் ஆண்டில், அது வாக்காளர் மத்தியில் நேர்மறையான தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தும். ஊழியர் அமைப்புகளின் அதிகரித்து வரும் தேவையும் அரசுக்கு அழுத்தத்தை அளிக்கக்கூடும். இப்படி பல காரணிகள் சாதமாக இருப்பதால், மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கூடிய விரைவில் 8வது ஊதியக்குழுவின் மூலமாக கணிசமான ஊதிய உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வின் பலன்களை பெறுவார்கள் என கூறப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு டைம்லைன் வெளியானது... ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய அப்டேட்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 30-34% ஊதிய உயர்வு நிச்சயம்.... நிபுணர்களின் கணிப்பால் குஷியில் ஊழியர்கள்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ