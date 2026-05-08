8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-6 அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்... இணையும் பே-ஸ்கேல், எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இந்த முறை ஊதிய உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு ஆகியவை முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் இருக்கக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடந்த 70 ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் இருந்து வரும் ஊதியக் கட்டமைப்பையே முழுமையாக மாற்றியமைக்கக்கூடிய பல திட்டங்கள் தீட்டப்படு வருவதாகவும் கூறப்படுகின்றது. பல்வேறு ஊழியர் சங்கங்கள் அரசுக்கும், 8வது ஊதியக் குழுவிற்கும் ஒரு வலுவான முன்மொழிவை சமர்ப்பித்துள்ளன.
ஊதிய நிலைகளின் இணைப்பு
ஊழியர் சங்கங்கள் சமர்பித்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளில் மிக முக்கியமாக இருப்பது ஊதிய நிலைகளின் இணைப்பு (Merger of Pay Levels) ஆகும். இது நடந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பணி முன்னேற்றம் வேகம் பெறும். நிலை-1 -இல் (Level-1) பணிபுரியும் ஊழியர்கள் ஒரே நாளில் நிலை-2 அல்லது நிலை-3 ஊதிய விகிதத்திற்கு உயர்த்தப்படுவார்கள். இதனால் அவர்களது நிதி நிலைமையில் அதிக தாக்கம் இருக்கும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: பாதுகாப்பு, ரயில்வே ஊழியர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் செய்தி.. மே 13–14 முக்கியக் கூட்டம்
நிலைகளின் இணைப்பு: இதன் முக்கியத்துவம் என்ன?
- வழக்கமாக, ஒரு ஊதியக் குழு அமைக்கப்படும்போது, அது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் வாயிலாக ஒரு குறிப்பிட்ட விகிதத்தில் அனைத்து ஊழியர்களின் ஊதியத்தையும் உயர்த்துகிறது.
- ஆனால் இம்முறை, 'சமத்துவம்' மற்றும் 'பணி வளர்ச்சி' ஆகியவையே கோரிக்கைகளின் மையக்கருவாக அமைந்துள்ளன.
- ஊதியக் கட்டமைப்பின் (Pay Matrix) கீழ்நிலை அடுக்குகளில் ஊழியர்களின் எண்ணிக்கை அளவுக்கு அதிகமாக இருப்பதாகவும், பதவி உயர்வுக்கான படிகள் மிகவும் குறுகியதாகவும், மிகச் சிறிய அளவிலான ஊதிய உயர்வை மட்டுமே அளிப்பதாகவும் ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிடுகின்றன.
- தற்போது 7-வது ஊதியக் குழுவின் கட்டமைப்பில் உள்ள முதல் ஆறு நிலைகளை ஒன்றிணைத்து, மூன்று பெரிய மற்றும் வலுவான ஊதிய நிலைகளை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும்.
|பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ள புதிய நிலை
|எந்தெந்த நிலைகள் இணைக்கப்படும்?
|இதன் நோக்கம் என்ன?
|புதிய நிலை-A
|நிலை-1 மற்றும் நிலை-2-இன் இணைப்பு
|₹18,000 என்ற அடிப்படை ஊதிய வரம்பை நீக்கி, குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை உயர்த்துதல்
|புதிய நிலை-B
|நிலை-3 மற்றும் நிலை-4-இன் இணைப்பு
|நடுத்தர நிலையில் உள்ள ஊழியர்களுக்குச் சிறந்த ஊதிய உயர்வுகளை (increments) வழங்குதல்
|புதிய நிலை-C
|நிலை-5 மற்றும் நிலை-6-இன் இணைப்பு
|ஊதியக் கட்டமைப்பில் உள்ள முரண்பாடுகளைக் களைந்து, பணி முன்னேற்றத்திற்கு ஒரு புதிய திசையை வழங்குதல்
அடிப்படை சம்பள உயர்வு
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் லெவல்களை இணைப்பதில் உள்ள மிகச்சிறந்த நன்மை என்னவென்றால், இரண்டு ஊதிய நிலைகள் ஒன்றிணைக்கப்படும்போதெல்லாம், புதிய ஊதியம் அந்த இரண்டு நிலைகளில் எது அதிக ஊதிய விகிதத்தைக் கொண்டுள்ளதோ, அந்த உயர் நிலையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்படும் என்பதே ஆகும். இதை ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- தற்போது, நிலை-1 (Level-1) மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹18,000-இல் தொடங்குகிறது
- நிலை-2 (Level-2) மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹19,900-இல் தொடங்குகிறது.
- இந்த இரண்டு நிலைகளும் ஒன்றிணைந்து 'புதிய நிலை-A' (New Level-A) ஆக மாறும் போது, குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் தானாகவே ₹19,900-ஆக (அல்லது 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி இன்னும் அதிகமாகவும்) உயரும்.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 283% சம்பள உயர்வு, மிகப்பெரிய ஓய்வூதிய உயர்வு சாத்தியம்... இதுதான் காரணம்
இதன் நேரடி விளைவு பின்வருமாறு அமையும்:
நிலை-1 ஊழியர்களுக்கு: அடுத்த உயர் நிலைக்கு நேரடி முன்னேற்றம் கிடைக்கும்.
நிலை-3 ஊழியர்களுக்கு: நிலை-4 ஊதிய விகிதத்தை (₹25,500) அடையும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
நிலை-5 ஊழியர்களுக்கு: நிதிநிலை அடிப்படையில், நிலை-6 ஊழியர்களுக்கு (₹35,400) இணையான அந்தஸ்து நேரடியாகக் கிடைக்கும்.
பல ஆண்டுகளாக ஒரே ஊதிய நிலையில் தேங்கிக்கிடந்த லட்சக்கணக்கான MTS (பல்நோக்கு ஊழியர்கள்), எழுத்தர்கள் மற்றும் 'குரூப்-C' (Group-C) பிரிவு ஊழியர்களுக்கு, இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
ஊதிய நிலை இணைப்புக்குப் பிறகு அடிப்படை ஊதியம் எவ்வளவு இருக்கும்?
|தற்போதைய நிலை (7-வது ஊதியக் குழு)
|தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம்
|இணைப்புக்குப் பிந்தைய புதிய அடிப்படை (சாத்தியம்)
|மதிப்பிடப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (8-வது ஊதியக் குழு)
|நிலை 1
|₹18,000
|நிலை 2-இன் அடிப்படை
|₹37,611
|நிலை 3
|₹21,700
|நிலை 4-இன் அடிப்படை
|₹48,195
|நிலை 5
|₹29,200
|நிலை 6-இன் அடிப்படை
|₹66,906
(குறிப்பு: இந்தக் கணக்கீடு, 1.89 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், முன்மொழியப்பட்டுள்ள இணைப்புத் திட்டம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.)
பதவி உயர்வுகளிலும் வேகமான முன்னேற்றம்
- தற்போது, ஒரு ஊழியர் நிலை-1-லிருந்து நிலை-6-க்கு முன்னேற, சுமார் 4 முதல் 5 பதவி உயர்வுகளும், ஏறத்தாழ 15 முதல் 20 ஆண்டுகாலப் பணி அனுபவமும் தேவைப்படுகிறது.
- இணைப்புக்குப் பிறகு, இந்த நிலைமையும் மாறும்.
- ஊதிய நிலைகளின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படுவதன் மூலம், ஊழியர்கள் மிகக் குறைந்த காலத்திலேயே உயர் பதவிகளை அடைய முடியும்.
- இணைப்புக்குப் பிறகு, ஊதியம் அதிகரிப்பது மட்டுமல்லாமல், அப்பதவியுடன் தொடர்புடைய பணிப் பெயரும் (Designation) மற்றும் பொறுப்புகளின் வரம்பும் ஒரு உயர் நிலைக்கு உயர்த்தப்படும்.
- உங்கள் அடிப்படை ஊதியத்தில் ஏற்படும் இந்த ஒருமுறை உயர்வு, உங்கள் எதிர்கால ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை ஆகியவற்றை நேரடியாகப் பாதுகாக்கும்.
அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?
சிறிய அளவிலான ஊதிய நிலைகளை (Pay levels) நீக்கி நிர்வாகக் கட்டமைப்பை எளிமைப்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. இதற்கான முதன்மையான காரணம் 'நிர்வாகச் சீர்திருத்தங்கள்' ஆகும். இது ஆவணப் பணிகளைக் குறைப்பது மட்டுமல்லாமல், ஊதிய முரண்பாடுகளால் எழும் வழக்குகள் மற்றும் சர்ச்சைகள் குறைவதற்கும் வழிவகுக்கும்.
சுருக்கமாகச் சொன்னால்...
அரசாங்கம் இந்தத் துணிச்சலான நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள முடிவு செய்தால், அது ஊழியர்களின் நிதி நிலையை வலுப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் பணிவாழ்விற்கும் ஒரு புதிய உத்வேகத்தை அளிக்கும். தற்போதைக்கு, அனைவரின் பார்வையும் 8-வது ஊதியக் குழுவின் அதிகாரப்பூர்வப் பரிந்துரைகளின் மீதே பதிந்துள்ளது. ஊதிய நிலை இணைப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணமாக அமையக்கூடும்.
8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான பொதுவான கேள்விகள் (FAQs)
1. பே லெவல் இணைப்பு தொடர்பான முன்மொழிவு என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பே லெவலின் முழு கட்டமைப்பையும் மாற்றும் ஒரு புரட்சிகரமான முன்மொழிவு அரசாங்கத்தின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போதுள்ள 6 ஊதிய நிலைகள் ரத்து செய்யப்பட்டு அவை 3 நிலைகளாக மாற்றப்படும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2. ஊதிய நிலைகளை இணைப்பதால், மூத்த ஊழியர்களுக்கு ஏதேனும் பாதகம் ஏற்படுமா?
இல்லை. எந்தச் சூழ்நிலையிலும் ஒரு ஊழியரின் ஊதியம் குறைக்கப்படக்கூடாது என்பதே நடைமுறையில் உள்ள விதியாகும். மூத்த ஊழியர்களின் பணிமூப்பு மற்றும் அதற்கேற்ப அவர்களுக்குரிய ஊதிய வேறுபாடுகள் ஆகியவை முறையாகப் பாதுகாக்கப்படுவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், அவர்களுக்கு 'ஊதியச் சமனாக்கப்' பலன் வழங்கப்படுகிறது.
3. குரூப்-B மற்றும் குரூப்-A பிரிவு அதிகாரிகளுக்கான ஊதிய நிலைகளும் இணைக்கப்படுமா?
தற்போதைய பரிந்துரையானது முதன்மையாக குரூப்-C பிரிவு ஊழியர்கள் மீதும், குரூப்-B பிரிவின் தொடக்க நிலைத் தரநிலைகள் (நிலை 1 முதல் 6 வரை) மீதும் மட்டுமே கவனம் செலுத்துகிறது. உயர் பதவிகளில் உள்ள அதிகாரிகளுக்கான தனித்துவமான தரநிலை அமைப்பை உருவாக்குவது தொடர்பான கலந்தாய்வுகள் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு ரூ.69,000 ஆகும் அடிப்படை ஊதியம், எகிறும் சம்பளம்