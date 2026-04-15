8வது ஊதியக்குழு: ரூ.69,000 குறைந்தபட்ச ஊதியம், 2 கோடி இழப்பீடு... NC-JCM மாஸ் கோரிக்கைகள்

8th Pay Commission NC JCM Memorandum: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அடுத்தடுத்து பல வித புதிய தகவல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்க கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில கடந்த சில வாரங்களாக கோரிக்கைகளின் பட்டியலை தயாரித்து வந்தது. இந்த நிலையில், திங்கள் கிழமை, செப்டம்பர் 13, 2026 அன்று, 8வது ஊதியக் குழுவிடம் NC-JCM தனது இறுதி மனுவை சமர்ப்பித்தது.
NC JCM சமர்ப்பித்த இறுதி மனு
NC JCM 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பித்த இறுதி மனுவில், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான பல முக்கிய கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றில் குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 69,000, 3.83 என்ற அளவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், மீண்டும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை கொண்டு வருதல், 6% வருடாந்திர ஊதிய உயர்வு, குறைந்தபட்ச வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) 30% ஆக உயர்த்துதல், குடும்ப அலகில் மாற்றம் என பல பல முக்கிய கோரிக்கைகள் அடங்கும்.
NC-JCM வரைவுக் குழுவால் முன்மொழியப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஊதிய விகிதம் இதோ:
NC-JCM என்றால் என்ன?
NC-JCM என்பது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சங்கங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரு குடை அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது. NC-JCM சமர்ப்பித்த இறுதி மனுவானது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முக்கிய சங்கங்கள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்கள் இணைந்து, 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக முன்வைத்துள்ள கோரிக்கைகளின் பொதுவான பட்டியலாகும்.
ஊழியர்கள் நிலைகளின் இணைப்பு
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள கோரிக்கைகளுடன் கூடுதலாக, இன்னும் சில கோரிக்கைகளும் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இருந்த 18 ஊழியர் நிலைகளை (levels) ஏழாக ஒருங்கிணைப்பது, குடும்ப அலகுகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்துவது, 30 ஆண்டுகால சேவையில் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் ஐந்து பதவி உயர்வுகள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வது, ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை ஓய்வூதியத்தை மறுஆய்வு செய்வது ஆகிய கோரிக்கைகளையும் 8வது ஊதியக் குழுவிடம் வரைவுக் குழு முன்வைத்துள்ளது.
மிக முக்கியமாக, 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான தனது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும் என்று வரைவுக் குழு விரும்புகிறது. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் ஒரு முக்கியமான அம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
NC-JCM-இன் வரைவுக் குழு தனது கோரிக்க மனுவில் முன்வைத்துள்ள, 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பான முக்கியக் கோரிக்கைகளை இங்கே காணலாம்:
- தற்போதுள்ள ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.
- 5 பேர் கொண்ட குடும்பத்திற்கு குறைந்தபட்ச ஊதியம் ரூ. 69,000.
- அடிப்படை ஊதியத்தில் 6% ஆண்டு ஊதிய உயர்வு.
- 30 வருடப் பணியில் குறைந்தபட்சம் ஐந்து முறை பதவி உயர்வு/நிதி மேம்பாடு/ஏசிபி.
- பணியில் இருக்கும்போது விபத்துகளில் உயிரிழக்கும் ஊழியர்களுக்கு ரூ. 2 கோடி இழப்பீடு.
- பழைய ஓய்வூதியத் திட்டதை மீண்டும் அமல்படுத்துதல்.
- ஓய்வூதியம் கடைசியாகப் பெற்ற ஊதியத்தில் 67% ஆகவும், குடும்ப ஓய்வூதியம் 50% ஆகவும் இருக்க வேண்டும்.
- வரம்பற்ற விடுப்புச் சேமிப்பு (EL) மற்றும் 600 நாட்கள் வரை விடுப்பு பணமாக்குதல் (leave encashment).
- 100% கருணை அடிப்படையிலான நியமனம்.
- குரூப் ‘C’ பிரிவு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 1 கோடி மற்றும் குரூப் ‘B’ பிரிவு ஊழியர்களுக்கு ரூ. 1.5 கோடி குழு காப்பீடு.
- பணிக்கொடையாக ஒரு மாத ஊதியம்.
- ஆண் ஊழியர்களுக்கு 45 நாட்கள் தந்தைவழி விடுப்பு.
- முழுப் பணிக்காலத்திலும் 60 நாட்கள் பெற்றோர் பராமரிப்பு விடுப்பு.
- LTC-யில் 20 நாட்கள் EL என்கேஷ்மெண்ட்.
- OPS மீண்டும் அமலுக்கு வரும் வரை NPS மற்றும் UPS ஊழியர்களுக்கு GPF.
- உண்மையான அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் குறைந்தபட்சம் 30 நாட்கள் போனஸ் உறுதி செய்யப்படும்.
- மூன்று அடுக்குகளில் வீட்டு வாடகைப்படி 40% (X), 35% (Y) மற்றும் 30% (Z) ஆகியவை அகவிலைப்படி உயர்வுடன் இணைக்கப்படும்
- இரண்டு குழந்தைகள் என்ற கட்டுப்பாடு இல்லாமல் மகப்பேறு விடுப்பு 240 நாட்களாக அதிகரிக்கப்படும்
- 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கம்யூடேஷன் ஆஃப் பென்ஷன், அதாவது ஓய்வூதியப் பணமாற்றம் மீண்டும் கொண்டுவரப்படும்
- அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஒரே பதவி ஒரே ஓய்வூதியம்
- அனைத்து சலுகைகளும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. NC-JCM என்றால் என்ன?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சங்கங்கள் அனைத்திற்கும் ஒரு குடை அமைப்பாக NC-JCM செயல்படுகிறது. இது ஊழியர்களுக்கும் அரசுக்கும் ஒரு பாலமாக அமைகிறது.
2. NC-JCM பரிந்துரைத்துள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு?
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு NC-JCM 3.833 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பரிந்துரைத்துள்ளது.
3. அமலாக்க தேதி குறித்த NC-JCM கோரிக்கை என்ன?
8வது ஊதியக்குழுவிற்கான தனது கோரிக்கைகள் அனைத்தும் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வர வேண்டும் என்று வரைவுக் குழு விரும்புகிறது.
