8வது ஊதியக்குழு: காத்திருக்கும் அரசு ஊழியர்கள்.... ஏப்ரல் 13 ஊழியர் அமைப்பின் முக்கிய கூட்டம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதியத்தில் என்ன அதிகரிப்பு இருக்கும்? அலவன்சுகளில் ஏற்படவுள்ள மாற்றம் என்ன? முக்கிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:31 PM IST
  • ஏப்ரல் 13 NC-JCM முக்கிய கூட்டம்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான தருணம்.
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?

8th Pay Commission Implementation: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வரும் வாரங்களில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக, 8வது ஊதியக்குழுவின் செயல்பாடுகள் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளதால், அடுத்தடுத்து பல அப்டேட்களை எதிர்பார்க்கலாம் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஏப்ரல் 13: NC-JCM முக்கிய கூட்டம்

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தேசிய கவுன்சிலின் (கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு) (NC-JCM) வரைவுக் குழு, 8வது ஊதியக் குழுவிற்கான தனது கோரிக்கை மனுவை இறுதி செய்வதற்காக ஏப்ரல் 13 அன்று கூட உள்ளது. ஜே.பி. சௌபே நினைவு நூலகத்தில் (AIRF அலுவலக வளாகம்) காலை 11:00 மணிக்கு நடைபெற உள்ள வரைவுக்குழு கூட்டமானது, ஒரு இறுதிப் பொது மனுவை ஆய்வு செய்வதுடன், ஊதிய விகிதத் திருத்தங்கள், ஆண்டு ஊதிய உயர்வுகள், படிகள் மற்றும் பிற சலுகைகள் குறித்தும் விவாதிக்கும்.

புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதியத்தில் என்ன அதிகரிப்பு இருக்கும்? அலவன்சுகளில் ஏற்படவுள்ள மாற்றம் என்ன? இப்படிப்பட்ட பல கேள்விகளுக்கான பதில்களுக்காக லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான எதிர்பார்ப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் இந்த வேளையில், கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் இந்த முக்கிய நிகழ்வு நடக்கின்றது. ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ள பரிந்துரைகளை வடிவமைப்பதில் இந்தக் கூட்டம் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்படும் இந்த ஊதியத் திருத்தம் தொடர்பான தற்போதைய ஆலோசனைச் செயல்முறையில் இது ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக அமையும் என்று ஊழியர்களும் ஊழியர் அமைப்புகளும் கருதுகிறார்கள்.

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான தருணம்

இது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு (Central Government Employees) முக்கியமான நேரம். அவர்களது தேவைகள் ஆணையத்திடம் முழுமையாக, திடமாக தெரியப்படுத்தப்படுவதற்கான நேரம் இது. ஏப்ரல் 13-ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள NC-JCM வரைவுக் குழுவின் கூட்டம், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கைகளை விவரிக்கும் மனுவை இறுதி செய்வதில் கவனம் செலுத்தும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த ஆவணம் 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும் ஒரு முறையான கோரிக்கை மனுவாகச் செயல்படும். இதில் சம்பளத் திருத்தங்கள், ஓய்வூதிய மறுசீரமைப்பு மற்றும் படிகளில் மாற்றங்கள் குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் முன்னிலைப்படுத்தப்படும். அவற்றுக்கான தேவை மற்றும் அவசியமும் விளக்கப்படும்.

கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில்

NC-JCM எனப்படும் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில், ஊழியர் சங்கங்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையே ஒரு முக்கிய இணைப்புப் பாலமாகச் செயல்படுகிறது. ஆகையால், 8வது ஊதியக் குழுவின் கலந்தாய்வுகளில் ஊழியர்களுக்கு உகந்த மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதில் இதன் பரிந்துரைகள் மிகுந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக இருக்கும் என நம்பப்படுகின்றது. புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பில் தங்கள் தேவைகள் மற்றும் கோரிக்கைகள் பிரதிபலிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக, ஊழியர் சங்கங்கள் அதிகாரிகளுடன் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வரும் ஒரு சூழலில் இந்தக் கூட்டம் நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?

8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்கின்றது. எனினும், 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி, சம்பளத் திருத்தங்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இது குறித்த உறுதியான தகவலை இன்னும் மத்திய அரசு அளிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையைத் தயாரிப்பதற்கு வழக்கமாகப் பல மாதங்கள் எடுத்துக்கொள்ளும். அதன் பிறகு, அரசாங்கம் அந்தப் பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து ஒப்புதல் அளிக்கும். அதன் பிறகுதான் புதிய ஊதியக்குழுவின் உண்மையான அமலாக்கம் தொடங்கும்.

அரியர் தொகை கிடைக்கும்

ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்தில் ஏதேனும் தாமதம் ஏற்பட்டால், இடைப்பட்ட காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை (8th Pay Commission Arrears) ஊழியர்கள் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன. அடிப்படை ஊதியம் மட்டுமல்லாமல், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் பல்வேறு படிகளிலும் திருத்தங்கள் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இவை ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் வருமானம் மற்றும் ஓய்வுக்கால நிதி பாதுகாப்பில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த காரணங்களால், ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி நடக்கவுள்ள இந்தக் கூட்டம் 8வது ஊதியக்குழுவின் செயல்முறையில் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில், ஊதியக் குழுவுடனான விவாதங்களுக்கு அடிப்படையாக அமையக்கூடிய ஊழியர்களின் கோரிக்கைகள் இந்த கூட்டத்தில்தான் வடிவமைக்கப்படவுள்ளன. இதனால், கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இந்தக் கூட்டத்தை மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர், இதன் முடிவுகளை மிக ஆவலாக எதிர்பார்த்து வருகின்றனர்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. NC-JCM என்றால் என்ன?
NC-JCM எனப்படும் கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில், ஊழியர் சங்கங்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் இடையே ஒரு முக்கிய இணைப்புப் பாலமாகச் செயல்படுகிறது.

2. கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் எப்போது நடைபெறவுள்ளது?
கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் கூட்டம் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி நடைபெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

3. 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் எப்போது?
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்பட்கின்றது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

