8வது ஊதியக்குழு NC-JCM கூட்டம்: சம்பளம், ஓய்வூத்யம், அகவிலைப்படி, பல ToR மாற்றங்கள் சாத்தியம்

8th Pay Commission ToR: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கடந்த சில வாரங்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. வரவிருக்கும் வாரங்களும் ஊழியர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். அடுத்த சில வாரங்கைள் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான சில முக்கிய செய்திகள் வெளிவரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நேரம்
நவம்பர் 3 ஆம் தேதி, மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை நிறுவுவதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டது. பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டதுடன், குழு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பும் வெளியானது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் முரண்பாடுகள்
எனினும், பரிந்துரை விதிமுறைகளில் பல வித முரண்பாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சில அம்சங்கள் நியாயமற்றதாக உள்ளதாக NC-JCM கருதுகிறது. இது பல விவாதங்களையும் தூண்டியுள்ளது.
National Council of the Joint Consultative Machinery
ToR -இன் இந்த முரண்பாடுகளை பற்றி கலந்தாலோசிக்க கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சிலின் ஊழியர்களின் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் இன்று, நவம்பர் 15, 2025 அன்று நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த கூட்டத்தின் முடிவுகள் பற்றிய செய்திகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இந்தக் கூட்டத்தில் அகவிலைப்படி, ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற முக்கிய பிரச்சினைகள் குறித்த ஒருமித்த கருத்து உட்பட பல முக்கிய முடிவுகள் அங்கீகரிக்கப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்தக் கூட்டத்தை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருவதாக நம்பப்படுகிறது.
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் இன்று முதல் கூட்டம்
8வது ஊதியக் குழுவை அமைப்பதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்ட பிறகு ஊழியர் தரப்பின் முதல் மூலோபாயக் கூட்டம் இதுவாகும். இந்த கூட்டத்தில் இறுதி ToR-ல் சேர்க்கப்படக்கூடிய வகையில் முக்கியப் பிரச்சினைகளில் உத்திகள் உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஊழியர்கள் முதன்மையாக குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை மட்டுமல்ல, பல்வேறு கொடுப்பனவுகளையும் அதிகரிக்கக் கோருவதாக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும், 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் ToR -இன் ஒரு பகுதியாக ஓய்வூதிய திருத்தங்களைச் சேர்ப்பது குறித்து தீவிர விவாதமும் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது.
புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள ஊதியக்குழு 18 மாதங்களுக்குள் மத்திய அரசிடம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். அதற்குள் ToR -இல் தேவையான மாற்றங்களை கோர வேண்டும். அதன் ஒரு பகுதியாகவே இன்றைய NC-JCM கூட்டம் பார்க்கப்படுகின்றது.
என்னென்ன மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம்?
- HRA: 8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்டவுடன் பெருநகர, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறங்களில் வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. HRA ஐப் பொறுத்தவரை, அடுக்கு-1 நகரங்களில் உள்ள அரசு ஊழியர்கள் அதிக வாடகை கொடுப்பனவுகளைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
- Dearness Allowance: பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவுகளை ஈடுகட்ட அகவிலைப்படி (DA) அளிக்கப்படுகின்றது. இதிலும் திருத்தங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. முக்கியமாக இதன் கணக்கீட்டில், அடிப்படை ஆண்டில் மாற்றம் ஏற்படலாம்.
- Salary Hike: ஊழியர்கள் நியாயமான சம்பள உயர்வை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து அடிப்படை ஊதியம் தற்போதுள்ள ரூ.18,000 -இலிருந்து ரூ.34,560 முதல் 54,000 வரை உயரக்கூடும்.
- Pension Hike: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை பொறுத்து ஓய்வூதியம் தற்போதுள்ள 30,000 -இலிருந்து .57,600 முதல் ரூ.90,000 வரை உயரக்கூடும்.
- இவை தவிர இன்னும் பல கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இருப்பினும், இவை அனைத்தும் மதிப்பீடுகள் மட்டுமே. குழு தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும் போதுதான் உண்மையான மாற்றங்கள் பற்றி தெரியவரும்.
