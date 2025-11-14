8வது ஊதியக்குழு NC-JCM: கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் அவசர கூட்டம், மாறுகிறதா ToR?

8th Pay Commission ToR: 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை நவம்பர் 3 ஆம் தேதி மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது. மேலும், 8வது ஊதியக்குழுவுக்கான தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களையும் அரசு அறிவித்தது. ToR -அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து அது குறித்த பல சர்ச்சைகள் எழும்பியுள்ளன. இப்போது இது பற்றிய ஒரு மிகப்பெரிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் வெடித்த சர்ச்சை
லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கருத்துகளை பகிர்ந்து அவர்களுக்காக குரல் கொடுக்கும் அமைப்பான NC-JCM ஊழியர்கள் தரப்பு, நவம்பர் 15 ஆம் தேதி புது தில்லியில் ஒரு முக்கியமான கூட்டத்திற்கு அதன் நிலைக்குழு உறுப்பினர்களை அழைத்துள்ளது. பணியாளர் தரப்பு செயலாளர் சிவ கோபால் மிஸ்ரா வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ கடிதத்தில் நிகழ்ச்சி நிரல் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், அரசாங்கத்துடன் முறையான பேச்சுவார்த்தைகள் தொடங்குவதற்கு முன்பு இந்த கூட்டம், ஊழியர்களின் உத்தி மற்றும் கோரிக்கைகளை வடிவமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான கூட்டம்
நாளை நடகவுள்ள கூட்டம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல வழிகளில் முக்கியமான ஒரு கூட்டமாக பார்க்கப்படுகின்றது. இது பரிந்துரை விதிமுறைகளில் உள்ள சில சிக்கலான அம்சங்களை பற்றி ஆய்வு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்தக் கூட்டம் ஏன் முக்கியமானது? இதை பற்றி இங்கே புரிந்துகொள்ளலாம்.
8வது மத்திய ஊதியக் குழு (8வது CPC) அமைப்பதை அரசாங்கம் அறிவித்ததிலிருந்து NC-JCM ஊழியர்கள் தரப்பு நடத்தும் முதல் உள் உத்தி கூட்டம் இதுவாகும். ஊழியர்கள் தரப்பு என்பது அங்கீகரிக்கப்பட்ட தளமாகும். இதன் மூலம் ஊழியர்கள் ஊதியம், ஓய்வூதியம், கொடுப்பனவுகள், சேவை நிலைமைகள், ஊதியக்குழுகளின் பரிந்துரைகள் என கிட்டத்தட்ட அனைத்து அம்சங்களின் பற்றியும் மூலமும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துகிறார்கள். அரசாங்கத்தின் அதிகாரப்பூர்வ தரப்புடன் ஊழியர்கள் தரப்பு விவாதத்தில் அமர்வதற்கு முன் ஒரு ஒருங்கிணைந்த கருத்தை பெற நாளை நடைபெறவுள்ள கூட்டம் உதவும்.
National Council of the Joint Consultative Machinery
கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் (JCM) என்பது மூன்று அடுக்கு அமைப்பாகும். இது அரசு ஊழியர்கள் (பணியாளர்கள் தரப்பு) மற்றும் மத்திய அமைச்சகங்களின் பிரதிநிதிகள் (அதிகாரப்பூர்வ தரப்பு) இடையே கட்டமைக்கப்பட்ட பேச்சுவார்த்தைகளுக்கான தளமாக பணியாற்றுகிறது.
இது மூன்று நிலைகளில் செயல்படுகிறது:
- தேசிய கவுன்சில் (அபெக்ஸ் அமைப்பு): இதில் சம்பள ஆணைய விஷயங்கள் போன்ற முக்கிய கொள்கை அளவிலான பிரச்சினைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகின்றன
- துறை கவுன்சில்கள்: இதில் அமைச்சகங்கள்/துறைகளுக்குள்ளான விவாதங்கள் நடைபெறும்.
- பிராந்திய/அலுவலக கவுன்சில்கள்: இது உள்ளூர் அளவிலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்கிறது.
ஊழியர்கள் தரப்பு முக்கிய ஊழியர் கூட்டமைப்புகள் மற்றும் தொழிற்சங்கங்களின் பிரதிநிதிகளைக் கொண்டுள்ளது. ஊழியர் நலன்களைப் பாதுகாத்தல் மற்றும் ஊதியம், ஓய்வூதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் பணி நிலைமைகள் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் தீர்வு காண்பதே அவர்களின் பணியாகும்.
நவம்பர் 15 அன்று ஊழியர்கள் தரப்பு எதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கும்?
கடிதத்தில் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படவுள்ள அம்சங்கள் பற்றி குறிப்பிடப்படவில்லை என்றாலும், ஊழியர்கள் தரப்பு முன்னர் அரசாங்கத்துடன் பல பிரச்சினைகளை எழுப்பியுள்ளது. இவற்றில் சில நவம்பர் 15 விவாதத்தில் முக்கியத்துவம் பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
NC JCM ஊழியர்கள் தரப்பு உறுப்பினர்கள் ToR இல் சேர்க்க முன்னர் முன்மொழியப்பட்ட பல கோரிக்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வாய்ப்புள்ளது. இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில், ஊழியர்கள் பே-லெவல் திருத்தங்கள் முதல் ஓய்வூதிய சீர்திருத்தங்கள், அகவிலைப்படி இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம் மற்றும் சுகாதார சலுகைகள் வரையிலான பிரச்சினைகளின் விரிவான பட்டியலை சமர்ப்பித்தது. இறுதி ToR இந்த எதிர்பார்ப்புகளில் பலவற்றை முழுமையாக பிரதிபலிக்காததால், வரவிருக்கும் கூட்டம் விடுபட்ட அல்லது மேலும் தெளிவு தேவைப்படும் புள்ளிகளில் கவனம் செலுத்தக்கூடும்.
TOR முரண்பாடு குறித்து அரசாங்கத்திற்கு AIDEF கடிதம்
அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF) சமீபத்தில் இது குறித்து அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதியுள்ளது. சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில் உள்ள பல்வேறு முரண்பாடுகள் பற்றி கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் "செயல்பாட்டு தேதி" பற்றிய குறிப்பிட்ட குறிப்பு எதுவும் ToR-ல் இல்லாததை சுட்டிக்காட்டி, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கூட்டமைப்பு கடிதம் எழுதியது.
Central Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நியாயமற்ற ToR
தற்போது அறிவிக்கப்பட்ட ToR சுமார் 69 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நியாயமற்றதாக உள்ளதாகவும் கடிதத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் ToR-ல் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தம் குறிப்பிடப்படவில்லை என்பது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளில் ஒன்றாக பார்க்கப்படுகின்றது. பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு இதை "துரதிர்ஷ்டவசமானது மற்றும் நியாயமற்றது" என்று கூறி கடுமையாக ஆட்சேபித்துள்ளது.
10 வருட விதியை மாற்றுமா மத்திய அரசு?
10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக் குழுக்களின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன. பல தசாப்தங்களாக நடைமுறையில் உள்ள இந்த நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறையை மத்திய அரசு மாற்றக்கூடும் என்று ToR பரிந்துரைப்பதாக AIDEF கூறுகிறது. முன்னதாக, 7வது சம்பள கமிஷன் பரிந்துரைகளில், குழுவின் அமலாக்க தேதி ஜனவரி 1, 2016 என்று வெளிப்படையாக குறிப்பிட்டிருந்தது.
சுருக்கமாக...
= நவம்பர் 15 அன்று NC-JCM ஊழியர் தரப்பு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது.
- 8வது சம்பள ஆணையத்தின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் பற்றி இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
- பல அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, இந்தக் கூட்டத்தில்தான் அவர்களின் கவலைகள் முறையான கோரிக்கைகளாக வடிவம் பெறத் தொடங்கும்.
- ஓய்வூதிய நன்மைகளில் சேர்க்கை, செயலாக்க தேதியில் தெளிவு, ஊதிய திருத்தங்கள் என பல வகையான ToR முரண்பாடுகள் பற்றி இதில் விவாதிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.
