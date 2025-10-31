English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு புதிய அப்டேட்: அடிப்படை ஆண்டில் மாற்றம், அகவிலைப்படி கணக்கீடும் மாறுமா?

8வது ஊதியக்குழு புதிய அப்டேட்: அடிப்படை ஆண்டில் மாற்றம், அகவிலைப்படி கணக்கீடும் மாறுமா?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி கணக்கீடு மாறுமா? அரசாங்கத்தின் புதிய திட்டம் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 31, 2025, 08:13 PM IST
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • ஓய்வூதிய ஏற்றம் எவ்வளவு இருக்கும்?
  • அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படுமா?

Trending Photos

தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 13 - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்...?
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: ஐப்பசி 13 - இன்று யார் யாருக்கு நல்ல நாள்...?
அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம்
camera icon16
Guru Peyarchi
அடுத்த 34 நாட்கள் கடகத்தில் குரு உச்ச பயணம்: இந்த ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட், மெகா அதிர்ஷ்டம்
நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon6
November month horoscope
நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
camera icon11
Mars Transit
அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும்
8வது ஊதியக்குழு புதிய அப்டேட்: அடிப்படை ஆண்டில் மாற்றம், அகவிலைப்படி கணக்கீடும் மாறுமா?

8th Pay Commission DA Calculation: நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். இந்த வாரம் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை அங்கீகரித்தது. மேலும், 8வது சம்பள ஆணையத்தின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களையும் அறிவித்தது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிகரிக்கும் ஆர்வம்

இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதியக்குழு தொடர்பான பல விஷயங்களில் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. 8வது ஊதியக்குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? ஓய்வூதிய ஏற்றம் எவ்வளவு இருக்கும்? புதிய மாற்றங்கள் என்ன இருக்கும்? அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படுமா? இப்படி ஊழியர்களிடையே பல கேள்விகள் உள்ளன.

அரசாங்கத்தின் புதிய திட்டம் என்ன?

7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், தற்போது தொழில்துறை தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (AICPI-IW) தரவைப் பயன்படுத்தி அகவிலைப்படி (DA) கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த குறியீடு பணவீக்கத்தை ஒப்பிடப் பயன்படுத்தப்படும் அடிப்படை ஆண்டை அடிப்படையாகக் கொண்டது. ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை, அதாவது ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில் இதில் திருத்தம் செய்யப்படுகின்றது.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படியின் தற்போதைய விதி என்ன?

அகவிலைப்படியை கணக்கிடுவதற்கான அடிப்படை ஆண்டு தற்போது 2016 ஆக உள்ளது. இது ஏழாவது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டபோது நிர்ணயிக்கப்பட்டது.

அகவிலைப்படி கணக்கீட்டில் முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள்

8வது ஊதியக் குழு ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும். அப்போது, அகவிலைப்படி கணக்கீட்டிற்கான அடிப்படை ஆண்டையும் அரசாங்கம் 2026 ஆக மாற்றலாம். அதாவது டிஏ கணக்கீடு மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும்.

Base Year: அடிப்படை ஆண்டை மாற்ற காரணம் என்ன?

கடந்த பத்தாண்டுகளில், மக்களின் செலவு பழக்கங்கள், தேவைகள் மற்றும் பணவீக்க முறைகள் முற்றிலும் மாறிவிட்டன. இன்று மக்கள் செலவிடும் பொருட்கள் 2016 இல் இருந்ததை விட மிகவும் வேறுபட்டவை. எனவே, பணவீக்கத்தை சரியாக அளவிடவும் ஊழியர்களுக்கு உண்மையான நன்மைகளை வழங்கவும் அடிப்படை ஆண்டைப் புதுப்பிப்பது அவசியம்.

இது எப்படி செயல்படுகிறது?

ஜனவரி 1, 2026 -க்குள், அகவிலைப்படி சுமார் 60–61% ஐ எட்டக்கூடும். 8வது சம்பளக் குழு தொடங்கிய பிறகு, அப்போதுள்ள அகவிலைப்படி தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்தில் சேர்க்கப்படும். இது ஒரு புதிய, அதிக அடிப்படை ஊதியத்தை உருவாக்கும். பின்னர், அகவிலைப்படி 0% ஆக ரீசெட் செய்யப்படும். அதன் பிறகு வரும் அகவிலைப்படி உயர்வுகள் 1%, 2%, 3% என அதிகரிக்கும். இவை இந்த புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் கணக்கிடப்படும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு இருக்குமா?

இந்த மாற்றம் ஊழியர்களுக்கு நல்லதாக இருக்கும். எதிர்கால அகவிலைப்படி உயர்வுகள் புதிய, அதிக அடிப்படை சம்பளத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டதாக இருக்கும், அதாவது மொத்த வருமானத்தில் விரைவான உயர்வு இருக்கும்.

8வது சம்பளக் குழு விரைவில் அமைக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட குழு அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க சுமார் 18 மாதங்கள் ஆகும். புதிய ஊதிய அளவுகோல் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நிலுவைத் தொகை சலுகைகளுடன் அமலுக்கு வர வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு சர்ப்ரைஸ்: ஓய்வூதியத்தில் 3 மடங்கு ஏற்றம், 12 சேவை ஆண்டுகளிலேயே முழு ஓய்வூதியம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் இரட்டிப்பாகுமா? சூப்பரான அப்டேட் இதோ

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

Trending News