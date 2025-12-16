English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு புத்தாண்டு பரிசு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு!! எவ்வளவு

8th Pay Commission Latest News: 8வது சம்பள ஆணையம் எதில் கவனம் செலுத்தும்? ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? முழு தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 16, 2025, 10:08 AM IST
8th Pay Commission Salary Hike: இன்னும் சில நாட்களில் 2026 புத்தாண்டு பிறக்கவுள்ளது. புத்தாண்டு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் குறிப்பிடத்தக்க நிம்மதியையும் நம்பிக்கையையும் அளிக்கவுள்ளது. சில நாட்களுக்கு முன் 8வது ஊதியக்குழுவை அமைத்த மத்திய அரசு பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. புதிய ஆணையமும் தனது பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு முழுதும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல முக்கிய செய்திகள் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு காத்திருக்கும் குட் நியூஸ்

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தவுடன், லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் கணிசமாக உயரக்கூடும். சம்பள உயர்வில் மட்டும் நன்மைகள் இருக்காது. மத்திய அரசு சேவை கட்டமைப்பின் விரிவான சீர்திருத்தத்தை நோக்கிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கையை எடுக்கப்போவதாகவும் கூறப்படுகின்றது.

ஆணையத்தின் நோக்கமான "குறிப்பு விதிமுறைகளுக்கு" மத்திய அரசு ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. அதாவது, 8வது சம்பள ஆணையம் எந்த புள்ளிகளைக் கருத்தில் கொள்ளும், எந்த அடிப்படையில் பரிந்துரைகளை வழங்கும் என்பது இப்போது இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆணையம் அமைக்கப்பட்டவுடன், நாடு முழுவதும் சுமார் லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஏராளமான ஓய்வூதியதாரர்களும் நேரடி சலுகைகளைப் பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

8வது சம்பள ஆணையம் எதில் கவனம் செலுத்தும்?

- 8வது சம்பள ஆணையத்தின் மிக முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால், அது அகவிலைப்படி (DA) அல்லது அடிப்படை ஊதியத்திற்கு மட்டும் மட்டுப்படுத்தப்படாது. 

- பணவீக்கம், உண்மையான வாழ்க்கைச் செலவு, ஊழியர்களின் சமூக-பொருளாதார நிலை, வேலை நேரம், பதவியின் பொறுப்புகள் மற்றும் பணியிடத்தின் தன்மை போன்ற பல முக்கிய அம்சங்களை ஆணையம் பரிசீலிக்கும்.

- கூடுதலாக, மாநிலங்கள் மீதான நிதிச் சுமை, மத்திய மற்றும் மாநில ஊதிய அமைப்புகளில் உள்ள சமநிலை மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளையும் ஆணையம் அதன் பரிந்துரைகளில் சேர்க்கலாம். 

- புதிய ஊதிய அமைப்பு நடைமுறைக்கு ஏற்ற ஒன்றாகவும், நவீனமானதாகவும் இருக்கும்.

- இது ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தியில் உண்மையான அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது அதிகரிப்புக்கான எதிர்பார்ப்புகள்

ஊழியர்களிடையே அதிகம் விவாதிக்கப்படும் ஒன்று பிட்மென்ட் ஃபாக்டர். இது ஒரு பெருக்கல் காரணியாகும். தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக் குழுவில், இது 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் அடிப்படையில் அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இப்போது, ​​8வது ஊதியக் குழுவில் பிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிகரிக்கப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதன் வரம்பு 1.92 முதல் 3.00 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது குறைந்தபட்ச ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்புக்கு வழிவகுக்கும். இது நடந்தால், கீழ் நிலைகள் முதல் உயர் பதவிகள் வரை உள்ள அனைத்து ஊழியர்களும் பயனடைவார்கள்.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நேரடி நன்மை

8வது ஊதியக் குழு ஏற்கனவே உள்ள ஊழியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களுக்கும் நிவாரணம் அளிக்கும். புதிய ஓய்வூதிய கணக்கீட்டு சூத்திரம், பணவீக்கத்துடன் தொடர்புடைய பாதுகாப்பு மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியம் போன்ற விஷயங்களை ஆணையம் தீவிரமாக பரிசீலிக்கும். இது ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களின் நிதி பாதுகாப்பை மேலும் வலுப்படுத்தும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருக்கும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ள நிலையில், இதன் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச சம்பளமாக ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000

Pension Hike: ஒய்வூதிய உயர்வு மதிப்பீடுகள்

8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 - 3.00 -க்குள் இருந்தால், அடிப்படை ஊதியம் ரூ.30,000 வாங்கும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என இங்கே காணலாம்.

1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.57,600, 
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.62,400, 
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.68,400, 
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.77,100, 
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.85,800,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.90,000

பொருளாதாரமும் ஊக்கம் பெறும்

சம்பள ஆணையத்தின் தாக்கம் ஊழியர்கள் மீது மட்டுமல்லாமல், நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீதும் இருக்கும். லட்சக்கணக்கான மக்களின் வருமானம் அதிகரிக்கும் போது, ​​அது சந்தை மற்றும் பொருளாதாரத்தை நேரடியாக பாதிக்கிறது. நுகர்வு அதிகரிக்கிறது, தேவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகள் வேகமடைகின்றன. ஆகையால், 8வது ஊதிய ஆணையம் பொருளாதார ரீதியாகவும் முக்கியமானதாகக் கருதப்படுகிறது.

8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் எப்போது?

- ஆணையம் தனது பரிந்துரைகள் அரசிடம் வழங்க 18 மாத கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

-  அதன் பின் அரசு பரிந்துரைகளை ஆய்வு செய்து தனது ஒப்புதலை அளிக்கும்.

- இந்த செயல்முறை முடிந்து 8வது ஊதியக்குழு, 2027 ஆம் ஆண்டின் மத்தியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது.

- எனினும், 10 ஆண்டு விதிப்படி, இதன் அமலாக்கம் ஜனவரி 2026 ஆக கருதப்படும் என கூறப்படுகின்றது.

- ஆனால், அரசு இன்னும் அமலாக்க தேதி குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் அளிக்கவில்லை.

8வது ஊதியக்குழு சுருக்கமாக....

- 8வது ஊதியக்குசு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வுடன் மரியாதை, நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்கால ஸ்திரத்தன்மையையும் அளிக்கும்.

- 2026 புத்தாண்டில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வுதியதாரர்களுக்கு பல முக்கிய அப்டேட்களை அளிக்கும்.

- ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மட்டுமல்லாமல், புதிய ஊதியக்குழு நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கும் ஊக்கமளிக்கும்.

