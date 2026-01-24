English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: பியூன் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரை... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

8வது ஊதியக்குழு: பியூன் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரை... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

8th Pay Commission Latest News: பியூன் முதல் IAS அதிகாரி வரை அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும்? இது எப்படி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 24, 2026, 01:47 PM IST
  • சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்.
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2 ஆக இருந்தால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
  • ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 3 ஆக இருந்தால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

Trending Photos

வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
camera icon8
Tourist Places
வருகிறது 3 நாள் லீவ்... ஜாலியாக டூர் போக பெஸ்ட் 7 தென்னிந்திய இடங்கள்!
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
camera icon7
Visa Free
இந்தியாவுக்கு Visa Free எண்ட்ரி கொடுத்த புதிய 2 நாடுகள்! பாஸ்போர்ட் இருந்தா போதும்...
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
camera icon10
Uzhavar Pathukappu Thittam
உழவர் பாதுகாப்பு அட்டை : பெண்கள் விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
camera icon6
IPL
ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!
8வது ஊதியக்குழு: பியூன் முதல் ஐஏஎஸ் அதிகாரி வரை... யாருக்கு எவ்வளவு சம்பள உயர்வு?

8th Pay Commission Salary Hike: பல மாதங்களாக 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அதிகம் எதிர்பார்க்கும் ஒரு விஷயமாக உள்ளது. ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்கள் புதிய ஊதிய விகிதங்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய விகிதங்கள் குறித்த புதுப்பிப்புகளுக்காகக் காத்திருக்கிறார்கள். 

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய நேரம்

2025 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அறிவித்தது. எனினும் அதன் பிறகு பெரிய நடவடிக்கைகள் எதுவும் எடுக்கப்படவில்லை. நவம்பர் மாதத்தில் குழு அமைக்கப்பட்டு பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. புதிதாக அமைக்கப்பட்ட 8வது ஊதியக்குழு சுமார் 18 மாதங்களில் அதன் அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். 8வது ஊதியக் குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலோ செயல்படுத்தப்படலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.

Fitment Factor: அதிக ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

ஊழியர்களிடையே 8வது ஊதியக் குழுவின் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்த விவாதம் உச்சத்தில் உள்ளது. இப்போது, ​​தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு (FNPO) 8வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக அரசாங்கத்திடம் ஒரு முக்கிய கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது. சமீபத்தில், FNPO தேசிய கவுன்சிலுக்கு தங்கள் கோரிக்கைகளை தெளிவாகக் கூறி அரசுக்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியது. இந்தக் கடிதத்தில், A, B, C மற்றும் D பிரிவுகளில் உள்ள அஞ்சல் ஊழியர்களுக்கான ஃபிட்மென்ட் காரணியை 3 முதல் 3.5 வரை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். 

Salary Hike: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3 -க்கு மேல் இருப்பது நாட்டின் பொருளாதார யதார்த்தத்துடன் ஒத்துப்போகாது என நிபுணர்கள் கருதுகிறார்கள். இந்த பதிவில் 2 மற்றும் 3 ஆகிய ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்களில் பியூன் முதல் IAS அதிகாரி வரை அனைத்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் சம்பள உயர்வு எப்படி இருக்கும் என தெரிந்துகொள்ளலாம்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளத்தை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெருக்கி ஆகும். அப்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுவதால், சம்பளம் எந்த விகிதத்தில் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான அங்கமாக அது உள்ளது. உதாரணமாக, 7வது ஊதியக் குழுவிற்கான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. இதன் அடிப்படையில் ​​6வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அடிப்படை சம்பளம் ₹7,440 ஆக இருந்த ஊழியரின் சம்பளம் ₹18,000 ஆக அதிகரித்தது.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2 ஆக இருந்தால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

கிரேடு லெவல் அடிப்படை ஊதியம் (ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2) சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
லெவல் 1 36000 18,000.00
லெவல் 2 39800 19,900.00
லெவல் 3 43400 21,700.00
லெவல் 4 51000 25,500.00
லெவல் 5 58400 29,200.00
லெவல் 6 70800 35,400.00
லெவல் 7 89800 44,900.00
லெவல் 8 95200 47,600.00
லெவல் 9 106200 53,100.00
லெவல் 10 112200 56,100.00
லெவல் 11 135400 67,700.00
லெவல் 12 157600 78,800.00
லெவல் 13 237000 118,500.00
லெவல் 13 262200 131,100.00
லெவல் 14 288400 144,200.00
லெவல் 15 364400 182,200.00
லெவல் 16 410800 205,400.00
லெவல் 17 450000 225,000.00
லெவல் 18 500000 250,000.00

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 3 ஆக இருந்தால் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?

கிரேடு லெவல் அடிப்படை ஊதியம் (ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2) சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
லெவல் 1 54000 36,000.00
லெவல் 2 59700 39,800.00
லெவல் 3 465100 43,400.00
லெவல் 4 76500 51,000.00
லெவல் 5 87600 58,400.00
லெவல் 6 106200 70,800.00
லெவல் 7 134700 89,800.00
லெவல் 8 142800 95,200.00
லெவல் 9 159300 106,200.00
லெவல் 10 168300 112,200.00
லெவல் 11 203100 135,400.00
லெவல் 12 236400 157,600.00
லெவல் 13 355500 237,000.00
லெவல் 13 393300 262,200.00
லெவல் 14 432600 288,400.00
லெவல் 15 546600 364,400.00
லெவல் 16 616200 410,800.00
லெவல் 17 675000 450,000.00
லெவல் 18 750000 500,000.00

தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் கூட்டமைப்பு தங்கள் கோரிக்கைகளை கோடிட்டுக் காட்டும் 60 பக்க கடிதத்தை சமர்ப்பித்துள்ளது. இந்தக் கடிதத்தில், அவர்கள் அதிக சம்பள உயர்வை கோரியுள்ளனர். தேசிய அஞ்சல் அமைப்புகளின் பிற கோரிக்கைகள்:

- பே மேட்ரிக்ஸ் முறையில் மாற்றங்கள், 
- வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகள், 
- அதிக கொடுப்பனவுகள்
- விரைவான பதவி உயர்வுகள்

NCJMC (தேசிய கவுன்சில் கூட்டு கண்காணிப்புக் குழு) பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி ஒரு கூட்டத்தை நடத்தும் என்று FNPO உறுப்பினர் சிவாஜி வாசிரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். இந்தக் கூட்டத்தின் போது, ​​ஊழியர்களின் அனைத்து கோரிக்கைகளையும் உள்ளடக்கிய ஒரு வரைவு தயாரிக்கப்படும். பின்னர் இந்த வரைவு 8வது ஊதியக் குழுவின் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய்க்கு அனுப்பப்படும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்... அரசு ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கூட்டம்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 3.25 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை கோரும் அரசு ஊழியர்கள்.... சம்பளம் எகிறப்போகுது

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionCentral government employeessalarypension

Trending News