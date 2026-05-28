/8-வது ஊதியக் குழு: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் எதிர்பார்ப்பில் விழுந்த இடி! நிபுணர்கள் அதிர்ச்சி தகவல்!

8th Pay Commission Latest News: சமீப வாரங்களில், 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக ஊழியர் சங்கங்கள் பல முன்மொழிவுகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இவை அனைத்தும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா?
8th Pay Commission Salary Hike: 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பான ஊகங்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன; மத்திய அரசு ஊழியர்கள் 8-வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கம் மற்றும் ஊதியத் திருத்தங்கள் குறித்த தெளிவுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இதற்கிடையில், ஊழியர் சங்கங்கள் பல வித அதிரடியான கோரிக்கைகளை ஊதியக்குழுவிடம் அளித்து வருகின்றன. ஆனால், இவற்றின் பல கோரிக்கைகளை அரசு ஏற்காது என்று வரும் தகவல்கள், குறிப்பிடத்தக்க ஊதிய உயர்வு குறித்த எதிர்பார்ப்புகளின் மீது ஐயத்தை எழுப்புகின்றன.
சமீப வாரங்களில், 8-வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதிய உயர்வு தொடர்பாக ஊழியர் சங்கங்கள் பல முன்மொழிவுகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளன. இவற்றில் பல அதிரடியான பரிந்துரைகளும் அடங்கும். மேலும், ஊதியக் குழுவுடன் விரிவான கலந்தாய்வுகளும் நடத்தப்பட்டன. இந்த முன்மொழிவுகளில், 'ஃபிட்மென்ட் பாக்டரை’ (Fitment Factor) உயர்த்துவது மற்றும் அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது ஆகியவை அடங்குகின்றன. இருப்பினும், அனைத்துக் கோரிக்கைகளும் ஏற்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பில்லை என்பதைச் சங்கங்களே தற்போது ஒப்புக்கொள்வதாக ஊடகச் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.
8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பாகத் தொழிற்சங்கங்கள் முன்வைத்துள்ள முக்கியக் கோரிக்கைகளில் ஒன்று 'ஃபிட்மென்ட் காரணி'யை (Fitment Factor) 3.83 ஆக உயர்த்துவதாகும். பணவீக்கம் மற்றும் வாழ்க்கைச் செலவு உயர்வு காரணமாகக் காலப்போக்கில் குறைந்து வரும் வாங்கும் திறனை ஈடுகட்ட, இத்தகைய ஊதியச் சரிசெய்தல் மிகவும் அவசியம் என்று சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளில் தெளிவுபடுத்துகின்றனர்.
6-வது மற்றும் 7-வது ஊதியக் குழுக்களின் காலகட்டத்தில், 'ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்’ எனும் இந்தக் கோட்பாடு பரவலான விவாதப் பொருளாக மாறியது. ஏனெனில், அதற்கு முந்தைய ஊதியக் குழுக்கள் ஊதியத் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும்போது, ஊதியச் சீரமைப்பு, அகவிலைப்படி இணைப்பு மற்றும் தேவை சார்ந்த ஊதியக் கணக்கீடுகள் போன்ற மிகவும் சிக்கலான வழிமுறைகளையே பின்பற்றி வந்தன.
Fitment Factor முக்கிய அம்சங்கள்...
|Fitment Factor என்றால் என்ன?
|
இது புதிய சம்பளத்தை தீர்மானிக்க பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கியாகும்.
|சூத்திரம்
|தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் x ஃபிட்மென்ட் காரணி = புதிய அடிப்படை ஊதியம்
|தற்போதுள்ள Fitment Factor
|2.57
|NC-JCM பரிந்துரைத்துள்ள Fitment Factor
|3.83
|IRTSA பரிந்துரைத்துள்ள Fitment Factor
|2.92 (ஊதிய நிலைகள் 2–5-க்கு) முதல் 4.38 (ஊதிய நிலைகள் 17–18-க்கு) வரை
ஊழியர் சங்கத் தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்களின் அடிப்படையில் பார்க்கையில், இக்கோரிக்கையை அரசு முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்வதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு என்றே தோன்றுவதாக பல ஊடக அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. ஏனெனில், இத்தகைய ஊதிய உயர்வு அரசுக்குக் கணிசமான நிதிச்சுமையை ஏற்படுத்தும்.
ஊதியத்தில் ஏற்படும் எந்தவொரு திடீர் உயர்வும், மாநில அரசுகளையும் தங்கள் ஊதிய விகிதங்களைத் திருத்தத் தூண்டும். இது நீண்டகால அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வுக்காலச் சலுகைகள் தொடர்பான செலவினங்களில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, ஊதியத்தில் ஒரு செங்குத்தான உயர்வை அங்கீகரிப்பதற்குப் பதிலாக, அரசாங்கம் இறுதியில் ஒரு சமச்சீரான அல்லது மிதமான சூத்திரத்தையே தேர்ந்தெடுக்கக்கூடும் என்று நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.
8-வது ஊதியக் குழு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். இதற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக காத்திருக்கிறார்கள். மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் உட்பட சுமார் 1.1 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகள் இதன் மூலம் பயனடைவார்கள். ஆகையால், இது தொடர்பான எந்த ஒரு செய்தியும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது, மிகுந்த கவனத்துடன் ஆராயப்படுகின்றது.
இதுவரை, இந்தியாவில் ஏழு ஊதியக் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அரசாங்கம் தனது முதல் ஊதியக் குழுவை ஜனவரி 1946-இல் அமைத்தது. அதன்பிறகு, பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக் குழு அமைக்கப்பட்டு வருகிறது. மத்திய அரசு, 2025 நவம்பர் 3 அன்று 8-வது ஊதியக் குழுவை அமைத்தது. அதன் பின் கட்டம் கட்டமாக பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முழுமையாக அமலுக்கு வரக்கூடும். எனினும், இதன் உண்மையான அமலாக்கம் 2026 ஜனவரி முதல் கருதப்படலாம்.
NC-JCM அமைப்பு, பணவீக்கத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு 3.83 என்ற Fitment Factor -ஐ முன்மொழிந்துள்ளது.
ஆம், அடிப்படை ஊதியத்தைத் தவிர, பல்வேறு படிகளையும் திருத்தியமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.