8வது ஊதியக்குழு: இந்த ஊழியர்களுக்கு தனி ஊதிய திருத்தக்குழு கிடையாது, நிதி அமைச்சகம் கொடுத்த ஷாக்

8th Pay Commission CPSE Employees: 8வது ஊதியக்குழு குறித்து நாளுக்கு நாள் பல வித புதிய அப்டேட்கள் வந்துகொண்டிருக்கின்றன. மத்திய அரசும் 8வது ஊதியக்குழுவும் இதற்கான செயல்பாட்டில் ஈடுபட்டுள்ளன. இதற்கிடையில், ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய புதுப்பிப்பு கிடைத்துள்ளது. மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (CPSEs) பணிபுரியும் நான்-எக்சிக்யூடிவ் (நிர்வாகத்தில் அல்லாத) ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள அதிகாரிகளுக்கு தனி நிறுவன ஊதிய திருத்தக் குழு (PRC) அமைக்கும் திட்டம் எதுவும் பரிசீலனையில் இல்லை என்று மத்திய அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு அளித்த பதில்
பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு குழுவின் உறுப்பினரான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லட்சுமிகாந்த் பப்பு நிஷாத் இது குறித்து கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு நிதி அமைச்சகம் சார்பில் பதில் அளிக்கப்பட்டது.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் மத்திய அரசிடம் கேட்ட கேள்வி:
“மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (CPSUs) பணிபுரியும் சுமார் 8 லட்சம் நிர்வாகமற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய மட்டத்திற்கு கீழே உள்ள அதிகாரிகளுக்கு 8வது மத்திய ஊதிய ஆணையத்தின் மாதிரியை போல் ஒரு தனி மற்றும் நிறுவன ஊதிய திருத்தக் குழு (PRC) அமைப்பது குறித்து அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறதா? இது 2027 முதல் அமலுக்கு வரும் வகையில் பொதுத்துறை அதிகாரிகளைப் போலவே அவர்களின் சம்பளத்தையும் திருத்துமா?"
"ஊதியம் அல்லது ஊதிய திருத்த செயல்முறை, போனஸ் அல்லது PRP (செயல்திறன் தொடர்பான ஊதியம்) சூத்திரம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் சலுகைகளின் சதவீதம் மற்றும் CPSU-களில் உள்ள அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்தை திருத்துவதற்கான இலாபப் பகிர்வு முறை ஆகியவற்றை அரசாங்கம் ஒப்புக்கொள்கிறதா? இவை கணிசமாக வேறுபடுகின்றன மற்றும் CPSU-விலிருந்து CPSU-க்கு முரணாக உள்ளன. இதன் மூலம் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் என்ற கொள்கையை மீறுகின்றன."
இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி மக்களவையில் அளித்த பதில் என்ன?
தனி ஊதிய திருத்தக் குழுவை அமைப்பதற்கான எந்த திட்டமும் இல்லை....
இந்த கேள்விகளுக்கு நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி திங்கள்கிழமை (மார்ச் 9) மக்களவைக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், "மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் (CPSEs) பணிபுரியும் நிர்வாகமற்ற ஊழியர்கள் மற்றும் வாரிய மட்டத்திற்குக் கீழே உள்ள அதிகாரிகளுக்கு தனி மற்றும் நிறுவன ஊதிய திருத்தக் குழுவை (PRC) அமைப்பதற்கான எந்த திட்டமும் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று தெரிவித்தார்.
அவ்வப்போது சீரான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடும் அரசு....
“CPSE-க்கள் முழுவதும் ஊதியம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஊக்கத்தொகைகளில் உள்ள மாறுபாடுகள் நிதித் திறன், செயல்திறன் ஆகியவற்றில் உள்ள வேறுபாடுகளை பிரதிபலிக்கின்றன. CPSE-க்களின் செயல்பாட்டு சுயாட்சியைப் பாதுகாக்கும் அதே வேளையில், வெளிப்படைத்தன்மை, மலிவு மற்றும் பரந்த சமத்துவத்தை உறுதி செய்வதற்காக அரசாங்கம் அவ்வப்போது சீரான வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடுகிறது,” என்று மத்திய அமைச்சர் சவுத்ரி எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் கூறினார்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான 8வது ஊதியக்குழு
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளில் திருத்தங்களை செய்யவும், ஊதிய முறைகள் மற்றும் பிற செயல்முறைகளில் தேவைப்படும் மாற்றங்களை பரிந்துரைக்கவும் கடந்த ஆண்டு மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவை அமைத்தது. இந்த குழு தனது பணிகளை தொடங்கியுள்ளது. இதன் பரிந்துரைகள் மூழுமையாக, 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமலுக்கு வரும் என நம்பப்படுகின்றது. எனினும், 10 ஆண்டு விதிப்படி இதன் செயலாக்கம் ஜனவரி 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படும். அதாவது, ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு எதிர்பார்ப்புகள்
முந்தைய கமிஷன்களைப் போலவே, 8வது ஊதியக்குழு அதன் 50.14 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு மற்றும் கொடுப்பனவு திருத்தங்களை பரிந்துரைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பக்கப்படுகின்றது. குழு உறுப்பினர்களால் தீர்மானிக்கப்படும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரும், அகவிலைப்படி இணைப்பும் இதில் முக்கிய காரணிகளாக இருக்கும்.
