/8வது ஊதியக்குழு: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்... ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்

8th Pay Commission OPS: கருணை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்ட ஊழியர்களில் ஒரு பிரிவினருக்கு மத்திய அரசு பெரும் நிவாரணம் வழங்கியுள்ளது. ஒரு முக்கிய நடவடிக்கையாக, இது போன்ற நேர்வுகளில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான (OPS) தகுதி இனி பணி நியமனத் தேதியின் அடிப்படையில் அல்லாமல், விண்ணப்பித்த தேதியின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை முழுமையாக மீண்டும் கொண்டுவருவது குறித்து அரசு இன்னும் எந்த முடிவும் எடுக்காத நிலையில், கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு ஊழியர்களுக்கு மட்டும் அதன் பலன்கள் இப்போது நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
ஜூன் 22, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்ட உத்தரவில், ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. அதன்படி, ஜனவரி 1, 2004-க்குப் பிறகு கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்கள், தங்கள் பணி நியமனத்திற்கான விண்ணப்பங்களை NPS (புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம்) நடைமுறைக்கு வருவதற்கு முந்தைய காலக்கெடுவுக்குள் சமர்ப்பித்திருந்தால், அவர்களைப் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் பரிசீலிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாகத் தங்கள் ஓய்வூதிய நிலை குறித்த தெளிவுக்காகக் காத்திருந்த ஊழியர்களுக்கு இந்த நடவடிக்கை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT) மற்றும் செலவினத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைச்சகங்களுடன் கலந்தாலோசித்த பின்னரே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது.
அரசின் இந்த நடவடிக்கையை ஊழியர் சங்கங்கள் வரவேற்று, இதனை ஒரு முக்கிய முன்னேற்றமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளன. அகில இந்திய NPS ஊழியர்கள் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் டாக்டர் மஞ்சித் சிங் படேல் கூறுகையில், "ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்களின் நீண்ட காலக் கோரிக்கை இறுதியாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் 31, 2003 அல்லது அதற்கு முன் பணிக்கு விண்ணப்பித்திருந்து, கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (OPS) மாற அனுமதிக்கும் உத்தரவை ஓய்வூதியத் துறை பிறப்பித்துள்ளது," என்று தெரிவித்தார். தற்போதைய ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பின் கீழ் ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு 'உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதிய' (guaranteed pension) முறையை அறிமுகப்படுத்துமாறும் அவர் அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த நிவாரணம் கருணை அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட பிரிவு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பின்வரும் நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் ஊழியர்கள் இதற்குத் தகுதி பெறுவார்கள்:
பிப்ரவரி 2026-ல் நடைபெற்ற தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனைக் குழு (NC-JCM) கூட்டத்தில் இந்த விவகாரம் எழுப்பப்பட்டது. ஜனவரி 1, 2004-க்குப் பிறகு பணி நியமனம் தாமதமான காரணத்திற்காக மட்டும், கருணை அடிப்படையில் நியமிக்கப்பட்டவர்கள் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (OPS) பலன்களை இழக்கக்கூடாது என்று ஊழியர் சங்கங்கள் வாதிட்டன. இவ்விவகாரத்தை ஆய்வு செய்த பிறகு, தகுதியுள்ள ஊழியர்களுக்கும் OPS-ஐத் தேர்ந்தெடுக்கும் வாய்ப்பை வழங்க அரசு முடிவு செய்தது.
இதுவரை அனைவருக்கும் OPS திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டுவருவதாக அரசு கூறவில்லை. அரசின் நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (NPS) அல்லது ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (UPS) கீழ் வரும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்கான எந்தவொரு திட்டமும் தற்போது இல்லை என்று நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.