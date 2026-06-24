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8வது ஊதியக்குழு: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்... ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்

8th Pay Commission OPS: நேர்வுகளில் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கான (OPS) தகுதி இனி பணி நியமனத் தேதியின் அடிப்படையில் அல்லாமல், விண்ணப்பித்த தேதியின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும் என்று அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 24, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:45 PM IST
8வது ஊதியக்குழு: பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல்... ஆனால், இவர்களுக்கு மட்டும்தான்
Image Credit: 8th Pay Commission Update (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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