/8வது ஊதியக் குழு: OPS, NPS, UPS... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி?

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS, NPS அல்லது UPS ஆகிய ஓய்வூதிய முறைகளில் தங்களுக்கு சாதகமான ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரம் வழங்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
8th Pay Commission Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். தினம் தினம் இது குறித்த பல புதிய செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. 8வது ஊதியக் குழுவைச் சுற்றியுள்ள உரையாடல்கள் வெறும் சம்பள உயர்வு மட்டுமல்லாமல் அதைத் தாண்டியும் விரிவடைந்துள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும், பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கப்போகும் ஓய்வூதியம் குறித்து அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்கள். இதற்கிடையில், ஊழியர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது.
ஊழியர்கள் தங்களின் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்கு ஏற்ற ஓய்வூதியக் கட்டமைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் அதிக சுதந்திரத்தை வழங்கக்கூடிய ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் பரிசீலனையில் உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விஷயம் தொடர்பாக ஊழியர் சங்கங்களுக்கும் ஊதியக் குழுவிற்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது குறித்து அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை எதையும் வெளியிடவில்லை என்றாலும், அடுத்த இரண்டு முதல் நான்கு மாதங்களில் இதில் உறுதியான முன்னேற்றம் காணப்படலாம் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளன.
தற்போது, ஜனவரி 1, 2004-க்குப் பிறகு பணியமர்த்தப்பட்ட பெரும்பாலான மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (National Pension System - NPS) கீழ் வருகின்றனர். ஊழியர்களும் அரசும் இந்தத் திட்டத்திற்குப் பங்களிக்கின்றனர், ஆனால் ஓய்வு பெற்றவுடன் பெறப்படும் ஓய்வூதியத் தொகையானது சந்தை செயல்திறன் மற்றும் முதலீட்டு வருமானத்தைப் பொறுத்தது.
இந்த நிச்சயமற்ற தன்மையே பல ஊழியர்கள் தங்கள் எதிர்காலம் குறித்து கவலைப்படுவதற்குக் காரணமாக உள்ளது. சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் தங்களின் ஓய்வூதியத்தைப் பெரிதும் பாதிக்கக்கூடும் என்பதால், தங்களின் ஓய்வூதியப் பலன்கள் உத்தரவாதமளிக்கப்படவில்லை என்று அவர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது, ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்களிலிருந்து தேர்வு செய்ய அதிக விருப்பங்களை வழங்குவது குறித்து ஒரு உரையாடல் நடைபெற்று வருகிறது. இது அவர்களின் நிதி எதிர்காலம் குறித்த நம்பிக்கையையும் ஸ்திரத்தன்மையையும் மேம்படுத்தக்கூடும். ஓய்வூதிய முறையை தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டால், அவர்கள் தங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு ஓய்வூதிய முறையைத் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம்.
முந்தைய பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Old Pension Schem - OPS) கீழ், ஊழியர்கள் தங்கள் இறுதிச் சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் (DA) அடிப்படையில் ஒரு நிலையான ஓய்வூதியத்திற்குத் தகுதி பெற்றிருந்தனர். இந்தத் திட்டம் சந்தை அபாயங்கள் அற்றதாக இருந்ததால், ஊழியர்களுக்கு இது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தது.
சமீபத்தில், அரசாங்கம் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Unified Pension Scheme - UPS) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது NPS-ஐப் போலவே பங்களிப்பு அடிப்படையிலானதாக இருந்தாலும், ஓரளவிற்கு நிலையான ஓய்வூதியப் பாதுகாப்பை வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. தற்போது, ஊழியர் அமைப்புகள் தற்போதைய அமைப்பில் OPS போன்ற பாதுகாப்பையும் மேம்பட்ட தெளிவையும் இணைக்க வேண்டும் என்று வாதிடுகின்றன.
OPS, NPS, UPS விருப்பத் தேர்வு: முக்கிய அம்சங்கள்
|அம்சம்
|விவரம்
|விருப்பத் தேர்வு
|ஊழியர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப OPS, NPS அல்லது UPS முறையைத் தேர்வு செய்யும் வசதி பரிசீலனையில் உள்ளதாகத் தகவல்.
|சந்தை அபாயம்
|NPS திட்டத்தில் உள்ள சந்தை ஏற்ற இறக்கங்கள் குறித்த கவலைகளுக்கு தீர்வு காண ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை.
|VRS ஊழியர்கள்
|விருப்ப ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு ஓய்வு பெற்ற மறுநாளே நிலையான ஓய்வூதியப் பலன்கள் கிடைக்க வேண்டும் என்ற பரிந்துரை.
|அரசு அறிவிப்பு
|இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அடுத்த 2 முதல் 4 மாதங்களில் வெளியாக வாய்ப்பு.
விருப்ப ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் (VRS) ஓய்வுபெறும் ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்கலாம். இந்த விவாதம் வழக்கமான ஓய்வூதியத்துடன் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. தன்னார்வ ஓய்வுத் திட்டத்தை (VRS) தேர்ந்தெடுக்கும் ஊழியர்களுக்கான மாற்றங்களையும் ஊழியர் அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. தன்னார்வ ஓய்வு பெறும் ஊழியர்கள், ஓய்வு பெற்ற மறுநாளே தங்களுக்குரிய நிலையான ஓய்வூதியப் பலன்களைப் பெறத் தொடங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பரிந்துரைகள் இதில் அடங்கியுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. பல தசாப்த காலச் சேவைக்குப் பிறகு VRS மூலம் ஓய்வு பெறுவோர், தங்கள் ஓய்வூதியம் தொடர்பான நிச்சயமற்ற நிலையை எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்று ஊழியர் அமைப்புகள் வலியுறுத்துகின்றன.
இந்த வகையில், பல விதமான கோரிக்கைகள் 8வது ஊதியக்குழுவிடம் வந்த வண்ணம் உள்ளன. இவற்றுக்கு இடையில், OPS, NPS, UPS ஆகியவற்றில் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப ஓய்வூதிய முறையை தேர்ந்தெடுக்கும் வசதி அளிக்கப்படக்கூடும் என தற்போது வரும் செய்தி மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது; எனினும், இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு அரசிடமிருந்து வந்த பின்னர்தான் இதில் தெளிவு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.