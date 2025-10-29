8வது ஊதியக்குழு அதிரடி: ஐடி ஊழியர்களை விட அதிகமாகும் அரசாங்க பியூன்களின் சம்பளம்

8th Pay Commission Salary Hike: 'கால் காசு என்றாலும் கவர்மெண்ட் காசு' என்று பல வருடங்களுக்கு முன்னர் கூறுவது வழக்கமாக இருந்தது. முன்பு அரசாங்க பணிகளில் சம்பளம் குறைவாக இருந்தாலும் வேலைக்கு பாதுகாப்பும், உத்தரவாதமும் இருந்தது. ஆனால், இப்போது அந்த குறையும் நீங்கிவிட்டது. இந்த காலத்தில் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளமும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு நிகராக உள்ளது.
7வது ஊதியக்குழு ஊதிய அளவுகளை வெகுவாக அதிகரித்தது. அடுத்ததாக, தற்போது வரவுள்ள 8வது ஊதியக்குழு ஊதிய அளவை உச்சத்திற்கு கொண்டுசெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. 8வது சம்பள கமிஷன் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சம்பள உயர்வைக் கொண்டுவர உள்ளது. தனியார் நிறுவனங்களில் ஐந்து வருட அனுபவமுள்ள மென்பொருள் பொறியாளர்களை விட மத்திய அரசு பணிகளில் பியூன்களாக இருக்கும் ஊழியர்கள் அதிகமாக சம்பாதிப்பார்கள் என அறிக்கைகள் தெரிவிகின்றன.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைத்த பரிசு
8வது ஊதியக் குழுவை உருவாக்க மத்திய அமைச்சரவை அதிகாரப்பூர்வமாக ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இது 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பயனளிக்கும். 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆண்டின் மத்தியில் அமலுக்கு வரும் என கூறப்படுகின்றது. இது எப்போது அமலுக்கு வந்தாலும், கமிஷனின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதே தேதியிலிருந்து நிலுவைத் தொகை பின்னோக்கி செலுத்தப்படும்.
Fitment Factor: ஊதிய உயர்வின் முக்கிய காரணி
ஊதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரைப் பொறுத்து ஊழியர்களின் சம்பளம் குறைந்தபட்சம் மாதத்திற்கு ரூ.19,000 வரை உயரக்கூடும் என என்டிடிவி பிராஃபிட் அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது அடிப்படை ஊதியத்தை திருத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பெருக்கியாகும்.
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 3 -க்குள் நிர்ணயிக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், பல நிபுணர்கள் இது 2.86 ஆக இருக்கும் என தெரிவிக்கின்றனர். பழைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், புதிய அடிப்படை சம்பளம் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியத்தை விட 2.86 மடங்கு அதிகமாக இருக்கும். இது அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்ட HRA (வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு) போன்ற கொடுப்பனவுகளையும் அதிகரிக்கும்.
உதாரணமாக,
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480,
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
7th Pay Commission
2016 ஆம் ஆண்டில் 7வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டபோது, ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக 157% சம்பள உயர்வு ஏற்பட்டது. குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.7,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்ந்தது. இதேபோன்ற சூத்திரத்தை மீண்டும் பயன்படுத்தினால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூ.46,260 ஆகவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 லிருந்து ரூ.23,130 ஆகவும் அதிகரிக்கக்கூடும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அதிரடியான ஊதிய உயர்வை தனியார் துறை ஊழியர்களுடன் ஒப்பிடும் ஒரு பதிவு தற்போது வைரல் ஆகி வருகின்றது. இதன் மூலம் அரசு ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் கடந்த ஆண்டுகளில் ஏற்பட்டுள்ள குறிப்பிடத்தக்க உயர்வின் முக்கியத்துவத்தை பற்றி புரிந்துகொள்ள முடிகின்றது.
After 8th Pay Commission: Govt Peon: ~45,000/month
That’s equal to what many private employees earn even after 5 years of experience.
Software Developers in corner, kya matlab, phir mar jaaye hum....
— Vaibhav Agarwal (@va_a14) October 29, 2025
முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் தலைமையிலான புதிய ஆணையம், 18 மாதங்களுக்குள் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்கும். தேவைப்பட்டால் ஆனையம் இடைக்கால அறிக்கைகளையும் வழங்கும். சுமார் 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களும், 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதனால் பயனடைவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் மத்திய அரசுடன் ஒத்துப்போகும் ஊதிய அமைப்புகளைக் கொண்ட மாநில அரசு ஊழியர்களும் இதில் பயனடைவார்கள்.
சம்பள கமிஷன்கள் பொதுவாக 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முரை அமைக்கப்படுகின்றன. பிப்ரவரி 2014 இல் அமைக்கப்பட்ட 7வது சம்பள கமிஷன், ஜனவரி 1, 2016 அன்று நடைமுறைக்கு வந்தது.
