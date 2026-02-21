English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு: ரூ.58,500 ஆக அதிகரிக்கும் பியூன் லெவல் ஊழியர்களின் சம்பளம், கணக்கீடு இதோ

8வது ஊதியக்குழு: ரூ.58,500 ஆக அதிகரிக்கும் பியூன் லெவல் ஊழியர்களின் சம்பளம், கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Latest News: பியூன் நிலையில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதை எப்படி கணக்கிடுவது? முழுமையான தகவை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 21, 2026, 04:14 PM IST
  • 3.25 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில், தற்போது ரூ.18,000 சம்பாதிக்கும் ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ.58,500 ஆக உயரும்.
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.00 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால், சம்பளம் ரூ.54,000 ஆக அதிகரிக்கும்.
  • ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், பியூனின் சம்பளம் ரூ.18,000 லிருந்து ரூ.51,480 ஆக உயரும்.

8வது ஊதியக்குழு: ரூ.58,500 ஆக அதிகரிக்கும் பியூன் லெவல் ஊழியர்களின் சம்பளம், கணக்கீடு இதோ

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான முக்கிய செய்தி. வரும் மாதங்களில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல முக்கியமான செய்திகள் கிடைக்கவுள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம், சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வு, அலவன்சுகள் என பல வித அப்டேட்கள் காத்திருக்கின்றன.

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மீது அதிக கவனம்

அரசு அதிகாரிகள் மத்தியில் தற்போது ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் மிகவும் பரபரப்பான பேசுபொருளாக உள்ளது. ஊழியர் சங்கங்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்துள்ளன. இவற்றுக்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்தால், ஊழியர்கள் நிச்சயமாக பன்மடங்கு பயனடைவார்கள். 

ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை சம்பளம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. உதாரணமாக, 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ரூ.7,000 லிருந்து ரூ.18,000 ஆக உயர்த்தியது. இந்த முறை, ஊழியர் சங்கங்கள் 2.86 முதல் 3.25 வரையிலான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைக் கோரியுள்ளன.

Salary Hike: பியூன் லெவல் ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு

குறைந்தபட்ச சம்பளம் வாங்கும் பியூன் லெவல் ஊழியர்களின் சம்பளம் ரூ.18,000 லிருந்து ரூ.58,500 ஆக உயரக்கூடும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. தொழிற்சங்கங்களின் முதன்மையான கோரிக்கையான 3.25 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டால், சம்பளம் கணிசமான உயர்வைக் காணும். 

- அதாவது, 3.25 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில், தற்போது ரூ.18,000 சம்பாதிக்கும் ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ.58,500 ஆக உயரும். 

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.00 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டால், சம்பளம் ரூ.54,000 ஆக அதிகரிக்கும். 

- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், பியூனின் சம்பளம் ரூ.18,000 லிருந்து ரூ.51,480 ஆக உயரும்.

பிப்ரவரி 25 ஆம் தேதி முக்கியமான கூட்டம்

8வது ஊதியக் குழுவிற்கான செயல்முறை வெறும் காகித வேலைகளுக்கு அப்பால் நகர்ந்து விட்டது. பிப்ரவரி 25, 2026 அன்று புதுதில்லியில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. தேசிய கவுன்சிலின் (JCM) வரைவுக் குழு இதில் ஈடுபடும். இந்தக் கூட்டம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் என இரு தரப்பிடமிருந்தும் பெறப்படும் கோரிக்கைகளின் கூட்டு குறிப்பாணையை உருவாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த குறிப்பாணை சம்பள ஆணையத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படும். 

8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் தற்போது சேவையில் உள்ள மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கானது மட்டுமல்ல. இது ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பொருந்தும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் அதிகரிப்பு ஓய்வூதியத்திலும் அதிகரிப்பை ஏற்படுத்தும். ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஐத் தாண்டினால், ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தில் குறிப்பிடத்தக்க உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.

காத்திருக்கும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

ரூ.58,500 என்ற ஊதிய அளவு சமூக ஊடகங்களிலும் அறிக்கைகளிலும் பரபரப்பாக விவாதிக்கப்பட்டாலும், அரசாங்கம் இன்னும் எந்த எண்ணிக்கையையும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் பட்ஜெட்டின் அடிப்படையில் அரசாங்கம் இறுதி முடிவை எடுக்கும். சில நிபுணர்கள் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.5 வரை இருக்கலாம் என்று நம்புகிறார்கள். இது குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை ரூ.35,000 முதல் ரூ.45,000 வரை அதிகரிக்கும்.

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி அதிகரிப்பு

இதற்கிடையில் ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வுக்காகவும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் காத்திருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு, ஹோலி மார்ச் 3, 2026 அன்று கொண்டாடப்படும். அந்த நேரத்தில் அரசு டிஏ உயர்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மத்திய அரசு ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை (ஜனவரி மற்றும் ஜூலை மாதங்களில்) அகவிலைப்படியை அதிகரிக்கிறது. ஆனால் இவற்றுக்கான அறிவிப்புகள் பெரும்பாலும் மார்ச் மற்றும் செப்டம்பர்/அக்டோபர் மாதங்களில் வெளியிடப்படுகின்றன. சில நேரங்களில், ஹோலி அல்லது தீபாவளி போன்ற முக்கிய பண்டிகைகளுக்கு முன்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகின்றன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இடைக்கால அறிக்கை, சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், டிஏ... 4 முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: இந்த ஊழியர்களுக்கு எந்த நன்மையும் கிடைக்காது, யாரெல்லாம் லிஸ்டில்?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

