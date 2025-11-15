8வது ஊதியக்குழு சம்பள கணக்கீட்டில் மாற்றம்: அரசு ஊழியர்களின் பெற்றோருக்கும் சேர்த்து இனி ஊதிய உயர்வா?

8th Pay Commission Salary Calculation: மத்திய அரசு இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக் குழுவிற்கு ஒப்புதல் அளித்தது. அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அதிக நேரம் எடுத்த நிலையில், நவம்பர் 3ஆம் தேதி 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது. குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களும் அறிவிக்கப்படன.
National Council of the Joint Consultative Machinery
புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சம்பள ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு (NC-JCM), ஒரு முக்கிய சீர்திருத்தத்தைப் பற்றி பேசியுள்ளது. 8வது ஊதியக் குழு, குடும்பத்தில் மூன்று உறுப்பினர்களை மட்டுமே கருத்தில் கொள்ளும் தற்போதைய மாதிரிக்கு பதிலாக, வயதான பெற்றோர் உட்பட ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்ப மாதிரியின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச ஊதியத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரைத்துள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள கணக்கீடு
சம்பள கணக்கீட்டில் ஊழியர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறார்கள்?
தற்போது, 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வு கணக்கீட்டில், குடும்ப உறுப்பினர்களாக கணவன், மனைவி, 2 குழந்தைகள் (ஒரே நபராக கருதப்படுகிறார்கள்) என மூன்று உறுப்பினர்கள் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறார்கள்.
ஊதிய உயர்வு கணக்கீட்டிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான விதி இப்படி உள்ளது:
சம்பாதிக்கும் கணவர் = 1 யூனிட்
மனைவி = 0.8 யூனிட்கள்
இரண்டு குழந்தைகள் = 0.6 + 0.6 யூனிட்கள்
மொத்தம் = 3.0 யூனிட்கள்
இது தொடர்பாக, தேசிய கவுன்சில்-கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பு தனது கோரிக்கை ஒன்றை வைத்துள்ளது. கணவன், மனைவி, இரண்டு குழந்தைகள் மற்றும் வயதான பெற்றோர் உட்பட ஐந்து பேர் கொண்ட குடும்பத்தின் அடிப்படையில் குறைந்தபட்ச ஊதியம் கணக்கிடப்பட வேண்டும் என்று NC-JCM விரும்புகிறது.
அதாவது, ஊதிய உயர்வு கணக்கீட்டிற்கு குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கான தற்போதைய விதி இப்படி மாற வேண்டும் என கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பாதிக்கும் கணவன்/மகன் = 1 யூனிட்
மனைவி = 0.8 யூனிட்கள்
இரண்டு குழந்தைகள் = 0.6 + 0.6 யூனிட்கள்
பெற்றோர் - 0.6 + 0.6 யூனிட்கள்
மொத்தம் - 4.2 யூனிட்கள்
NC-JCM இந்த கணக்கீட்டிற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் குடும்ப மாதிரியை மாற்ற விரும்புகிறது. ஏனெனில் பெற்றோரைப் பராமரிப்பது ஒரு தார்மீக பொறுப்பாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல், இந்திய சட்டத்தின் கீழ் ஒரு சட்டப் பொறுப்பாகவும் உள்ளது.
Pay Commission: இந்தியாவில் ஊதியக்குழுவின் கீழ் குடும்ப அலகுகள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன?
தற்போது அமலில் இருக்கும் 7வது ஊதிய ஆணையத்தின் கீழ், குடும்ப அலகு கணக்கீடு முதன்மையாக,
- HRA: வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (House Rent Allowance),
- CCA: நகர இழப்பீட்டு கொடுப்பனவு (City Compensatory Allowance),
- TA: போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (Transport Allowance) மற்றும்
- LTC: விடுப்பு பயணச் சலுகை (Leave Travel Concession)
போன்ற சலுகைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்தக் கணக்கீடு பொறுப்புகளை மட்டுமல்லாமல், செலவுகளையும் அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது ஒரு அரசு ஊழியரின் குடும்பம், குறிப்பாக பெருநகரப் பகுதிகளில், வாழ்க்கைச் செலவுகள், பயணம் மற்றும் பிற தேவைகளுக்காகச் செய்யும் கூடுதல் செலவுகளை மதிப்பிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
Standard Unit Calculation: நிலையான அலகு கணக்கீடு என்ன?
கணவர் / மனைவி (வருமானம் ஈட்டும் நபர்) – 1 அலகு
கணவர் / மனைவி (வருமானம் ஈட்டாத அல்லது குறைந்த வருமானம் ஈட்டும் நபர்) – 0.8 அலகுகள்
ஒரு குழந்தைக்கு (18 வயது வரை, அல்லது சார்ந்திருப்பவர்) – 0.6 அலகுகள் (அதிகபட்சம் 2 குழந்தைகள் கணக்கிடப்படுகிறார்கள்)
பெற்றோர் – 0.6 அலகுகள் (முழுமையாகச் சார்ந்திருந்தால்)
இது செலவுகளின் அடிப்படையில் ஏன் கணக்கிடப்படுகின்றது?
7வது ஊதியக் குழு அறிக்கை, அலகு அமைப்பு "வாழ்க்கைச் செலவை" (cost of living) கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெளிவாகக் கூறுகிறது.
- சம்பாதிக்கும் நபர் (1 யூனிட்), தன்னுடைய அனைத்து செலவுகளையும் ஏற்கிறார்.
- மனைவி (0.8 யூனிட்), கணவரை விட குறைவான செலவினங்களைக் கொண்டவராகக் கருதப்படுகிறார். ஏனெனில் அவர் வீட்டை நிர்வகிக்கிறார், ஆனால் உணவு, உடை, மருத்துவ பராமரிப்பு போன்றவற்றுக்கான செலவுகளைச் செய்கிறார்.
- குழந்தைகள் (0.6 யூனிட்கள்), பெரியவர்களை விட குறைவான செலவினங்களைக் கொண்டுள்ளனர் (கல்வி, உணவு, உடை), ஆகையால் இவர்களுக்கு 0.6 யூனிட்கள் கணக்கிடப்படுகிறது.
- இது உண்மையான செலவினத்தை விட விகிதாசார செலவினத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
இந்த அலகு அமைப்பு NSSO (தேசிய மாதிரி கணக்கெடுப்பு அலுவலகம்) நுகர்வு செலவு கணக்கெடுப்பிலிருந்து பெறப்பட்ட நுகர்வு அலகு மாதிரியை (Consumption Unit Model) அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது உண்மையான செலவினத்தை விட உண்மையான வாழ்க்கைச் செலவை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. மனைவியும் ஒரு அரசு ஊழியராக இருந்தால், இருவரும் தனித்தனி அலகுகளாகக் கணக்கிடப்படுகிறார்கள், ஆனால் HRA அதற்கேற்ப சீர்செய்யப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் பெரிய அரியர் தொகை... எப்போது?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு NC-JCM: கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் அவசர கூட்டம், மாறுகிறதா ToR?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ