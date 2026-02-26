8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-10 அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் அதிக ஆர்வத்துடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆணையத்தின் பரிந்துரைகள் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு சம்பளத்தில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு பற்றி பேசப்படும் போதெல்லாம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அதிக அளவில் விவாதிக்கப்படும் ஒரு தலைப்பாக உள்ளது. ஏனெனில் இது சம்பள உயர்வுடன் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டுள்ளது.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் என்ன?
அனைத்து ஊதியக்குழுக்களிலும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்க தற்போதுள்ள அடிப்படை சம்பளத்தைப் பெருக்கும் ஒரு குணகம் இது. 7வது ஊதியக் குழுவில், இந்த காரணி 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது, இதன் விளைவாக குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக அதிகரித்தது.
எகிறப்போகும் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அடிப்படை சம்பளம்
8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.86 ஆக இருக்கலாம் என்று இப்போது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது நடந்தால், குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 இலிருந்து தோராயமாக ₹51,480 ஆக உயரக்கூடும். இருப்பினும், இது ஒரு மதிப்பீடுதான். இறுதி முடிவு ஆணையத்தின் பரிந்துரைகளைப் பொறுத்து அமையும்.
Level 1 to Level 10 Central Government Employees
2.86 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்பட்டால், சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கக்கூடும். லெவல் 1 முதல் லெவல் 10 வரையிலான மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிகரிப்பு பற்றி இங்கே காணலாம்.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்
- தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹18,000 ஆக உள்ள நிலை 1 ஊழியர்களுக்கு தோராயமாக ₹51,480 கிடைக்கும்.
- நிலை 2 ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் ₹19,900 -இலிருந்து தோராயமாக ₹56,914 ஆக உயரலாம்.
- நிலை 3 ஊழியர்களுக்கு தற்போது ₹21,700 ஆக உள்ள அடிப்படை ஊதியம் ₹62,062 ஆக உயரக்கூடும்.
- நிலை 4 ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் ₹25,500 -இலிருந்து தோராயமாக ₹72,930 ஆக அதிகரிக்கலாம்.
- நிலை 5 ஊழியர்களின் சம்பளம் ₹29,200 -இலிருந்து தோராயமாக ₹83,512 ஆக உயரும்.
- நிலை 6 ஊழியர்களுக்கு தற்போதுள்ள ₹35,400 அடிப்படை சம்பளம் ₹1,01,244 ஆக அதிகரிக்கலாம்.
- நிலை 7 ஊழியர்கள் தற்போது பெறும் ₹44,900 சம்பளம் தோராயமாக ₹1,28,414 ஆக அதிகரிக்கும்.
- நிலை 8 ஊழியர்களின் சம்பளம் தற்போது ₹47,600 ஆக உள்ளது, இது ₹1,36,136 ஆக உயரும்.
- நிலை 9 ஊழியர்களுக்கு தற்போது ₹53,100 ஆக உள்ள அடிப்படை சம்பளம் தோராயமாக ₹1,51,866 ஆக அதிகரிக்கும்.
- நிலை 10 ஊழியர்களின் சம்பளம் தோராயமாக ரூ.56,100 ஆக உள்ளது. இது ரூ.1,60,446 ஆகவும் அதிகரிக்கலாம்.
எந்தப் பதவிகள் எந்த நிலையின் கீழ் வரும்?
நிலை 1 இல் பல்பணி ஊழியர்கள், உதவியாளர்கள் மற்றும் ஒத்த ஊழியர்கள் உள்ளனர். நிலை 2 இன் கீழ் பிரிவு எழுத்தர்கள் உள்ளனர். நிலை 3 இல் கான்ஸ்டபிள்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் உள்ளனர். நிலை 4 இல் ஸ்டெனோகிராஃபர்கள் மற்றும் ஜூனியர் எழுத்தர்கள் உள்ளனர். நிலை 5 இல் மூத்த எழுத்தர் மற்றும் உதவியாளர் பதவிகள் உள்ளனர். நிலை 6 இல் ஆய்வாளர்கள் மற்றும் ஜூனியர் பொறியாளர்கள் உள்ளனர். நிலை 7 இல் பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் உதவி பொறியாளர்கள் உள்ளனர். நிலை 8 இல் மூத்த பிரிவு அதிகாரிகள் மற்றும் தணிக்கை அதிகாரிகள் உள்ளனர். நிலை 9 இல் டிஎஸ்பிக்கள் மற்றும் கணக்கு அதிகாரிகள் உள்ளனர். நிலை 10 இல் உதவி ஆணையர்கள் போன்ற குரூப் ஏ அதிகாரிகள் மற்றும் அகில இந்திய சேவைகளில் தொடக்க நிலை பதவிகள் அடங்கும்.
