  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் உயரும், ஆனால்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் உயரும், ஆனால்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்விகள் என்ன? பொருளாதார வல்லுநர்களின் எச்சரிக்கை என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 6, 2026, 12:17 PM IST
  • 8வது ஊதியக்குழுவில் யார், எதை எதிர்பார்க்கலாம்?
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குமா?
  • பொருளாதார வல்லுநர்களின் எச்சரிக்கை என்ன?

8வது ஊதியக்குழு: சம்பளம் உயரும், ஆனால்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு பொருளாதார நிபுணர்களின் எச்சரிக்கை

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழு குறித்து கலவையான உணர்வு உள்ளது. சில விஷயங்கள் குறித்து அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும், பல குழப்பங்கள் அவர்களுக்கு கவலையை அளிக்கின்றன. சம்பள உயர்வு நிச்சயம் இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. ஆனால் அது எப்போது, ​​எவ்வளவு, எந்த சூழ்நிலையில் தொடங்கும் என்பது தெளிவாகத் தெரியவில்லை. 

பொருளாதார நிபுணர்களின் கண்ணோட்டத்தில், சம்பளம் அதிகரிக்குமா என்பது பெரிய கேள்வி அல்ல, ஆனால், அரசாங்கத்தால் இதை எவ்வளவு உயர்த்த முடியும் என்பதும், ஊழியர்கள் பெறக்கூடிய "நிகர நன்மை" எந்த அளவில் இருக்கும் என்பதுதான் முக்கிய கேள்வியாக உள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்வி

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான சில கேள்விகள் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழு ஊழியர்களுக்கு நிகர நன்மைகளைக் கொண்டு வருமா? அல்லது இறுக்கமான விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகளின் சுமையை அதிகரிக்குமா? 8வது சம்பள கமிஷனின் அமலாக்கத்தில் இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் இருப்பது ஏன்?

ஊதியக்குழுக்கள் வெறும் சம்பள உயர்வை மட்டும் ஏற்படுத்துவதல்ல. இவை ஒரே நேரத்தில் ஊழியர்களின் வாங்கும் சக்தி, அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை மற்றும் பொருளாதாரத்தின் தேவை சார்ந்த வளர்ச்சியை பாதிக்கின்றன. புதிய சம்பள கமிஷன் அறிமுகப்படுத்தப்படும் போதெல்லாம், நகர்ப்புற நுகர்வு அதிகரித்து, ரியல் எஸ்டேட், ஆட்டோ மற்றும் கன்ஸ்யூமர் டியூரபிள் ஆகிய துறைகளுக்கு ஆதரவு கிடைக்கிறது என்பதை கடந்த கால அனுபவம் காட்டுகிறது. இருப்பினும், இது அரசாங்கத்திற்கு லட்சக்கணக்கான கோடிகளின் நிரந்தர சுமையையும் சேர்க்கிறது.

பொருளாதார வல்லுநர்களின் எச்சரிக்கை என்ன?

மூத்த பொருளாதார நிபுணர் நீல்காந்த் மிஸ்ரா போன்ற நிபுணர்கள், 8வது சம்பளக் குழுவின் தாக்கம் ஊழியர்களின் மீது மட்டும் இருக்காது என்று நம்புகிறார்கள். புதிய சம்பள அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், அரசாங்கம் சுமார் ₹8-9 லட்சம் கோடி கூடுதல் நீண்ட காலச் சுமையை எதிர்கொள்ள நேரிடும் என்று அவர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர். இதில் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் தொடர்புடைய கொடுப்பனவுகள் அடங்கும். எனவே, இந்த முறை அரசாங்கம் "இலவச தள்ளுபடிகள்" என்பதற்குப் பதிலாக சமச்சீர் அதிகரிப்புகளில் கவனம் செலுத்தக்கூடும்.

சம்பளக் குழுவின் நிதி தாக்கம் என்னவாக இருக்கும்?

மதிப்பிடப்பட்ட கூடுதல் சுமை: ₹8-9 லட்சம் கோடி (நீண்ட கால)
இந்த தாக்கம் சம்பளத்தில் மட்டுமல்ல, ஓய்வூதியம், டிஏ மற்றும் கொடுப்பனவுகளிலும் இருக்கும்.
செயல்படுத்தப்பட்டவுடன், இந்த கட்டமைப்பு 10 ஆண்டுகள் நீடிக்கும்.

Salary Hike: சம்பள உயர்வு இருக்குமா? அல்லது கணிதம் மட்டும் மாறுமா?

இதில் இரண்டு சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன:

- அடிப்படை சம்பள உயர்வு
- ஆனால் கொடுப்பனவுகளின் சீராக்கம்

இதன் பொருள் என்ன?

- மொத்த சம்பள உயர்வு, ஆனால்
- சில கொடுப்பனவுகள் குறைவாகவே இருக்கும்
- டிஏ இணைப்பின் முறை மாறலாம்

எனவே, "காகிதத்தில் உள்ள அதிகரிப்பு" மற்றும் "உண்மையான அதிகரிப்பு" இரண்டும் வேறுபட்டிருக்கலாம்.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நிவாரணம் கிடைக்குமா?

அனைத்து ஊதியக்குழுக்களிலும் ஓய்வூதியதாரர்கள் முக்கிய அங்கம் வகிக்கொன்றனர். ஏனெனில் ஓய்வூதியங்கள் கடைசியாக பெறப்பட்ட அடிப்படை சம்பளத்துடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை அதிகரிப்பது ஓய்வூதியங்களையும் அதிகரிக்கிறது.

ஆனால் இந்த முறை, அரசாங்கம் ஓய்வூதிய சுமையைப் பற்றி மிகவும் எச்சரிக்கையாக உள்ளது. ஒரு சீரான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்படலாம், அல்லது சில பிரிவுகளில் கூறுகள் ரீதியான நன்மைகள் கிடைக்கலாம். அதாவது, ஓய்வூதியங்கள் அதிகரிக்கும், ஆனால் இந்த ஏற்றம் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வேகமாக இருக்காது.

வரிக்குப் பிறகு உண்மையான பலன் எவ்வளவு இருக்கும்?

இந்தக் கேள்வி பெரும்பாலும் கவனிக்கப்படுவதில்லை.

சம்பளம் அதிகரித்தால்:

- ஊழியர்கள் வரி அடுக்கில் மேலே செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
- HRA மற்றும் TA போன்ற கொடுப்பனவுகளின் அமைப்பு மாறக்கூடும்.
- நெட்-இன்-ஹேம்ட் வளர்ச்சி பெரியதாக இல்லாமல் போகலாம்.

எனவே, பொருளாதார வல்லுநர்கள் மொத்தமாக அல்லாமல், நிகர சம்பளத்தில் கவனம் செலுத்துவதை வலியுறுத்துகிறார்கள்.

8வது ஊதியக் குழு:

- கோடிக்கணக்கான குடும்பங்களின் நுகர்வுத் திறனைத் தீர்மானிக்கும்
- அரசாங்கத்தின் நிதிப் பற்றாக்குறையை பாதிக்கும்
- பணவீக்கம் மற்றும் வட்டி விகிதப் போக்குகளைப் பாதிக்கும்

8வது ஊதியக்குழுவின் தாக்கம் அரசு ஊழியர்களின் மீது மட்டும் இருக்கும் என எண்ணுவது தவறு. இது நாட்டின் பொருளாதாரத்தின் மீது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கிய நிகழ்வாகும்.

8வது ஊதியக்குழுவில் யார், எதை எதிர்பார்க்கலாம்?

- மத்திய அரசு ஊழியர்கள்: சம்பள உயர்வு, ஆனால் விதிகளுடன்.
- ஓய்வூதியதாரர்கள்: நன்மைகள், ஆனால் கட்டங்களாக.
- வரி செலுத்துவோர்: அதிகரித்த அரசாங்கச் செலவு கொள்கைகளைப் பாதிக்கலாம்.
- முதலீட்டாளர்கள்: நுகர்வு சார்ந்த துறைகளுக்கான ஆதரவு.

புதிய ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்டவுடன் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கும்?

சாத்தியமான மாற்றங்கள்:

- ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் புதிதாக தீர்மானிக்கப்படும்.
- புதிய அடிப்படை சம்பளத்திற்கு அகவிலைப்படி சரிசெய்யப்படும்.
- சில கொடுப்பனவுகளின் மறுவடிவமைப்பு இருக்கலாம்.
- ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகளில் திருத்தங்கள் இருக்கலாம்.
- மாற்றங்கள் ஒரே நேரத்தில் இல்லாமல், படிப்படியாகச் செயல்படுத்தப்படலாம்.

8வது ஊதியக்குழு: சுருக்கமாக....

- 8வது ஊதியக் குழு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வை அள்ளித்தரும் புதையலாக மட்டும் இருக்காது.
- இது யதார்த்தத்தை ஒட்டி அதற்கேற்ப மாற்றங்களை செய்யும் ஒரு ரியாலிடி-செக் ஆகவும் இருக்கும்.
- சம்பளம் அதிகரிக்கும், ஆனால் இந்த அதிகரிப்பு அரசாங்க திறன், வரி விதிகள் மற்றும் கொடுப்பனவுகளுக்கான புதிய கட்டமைப்போடு வரும். 
- இந்த முறை, "சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்" என்பதை விட, "கையில் எவ்வளவு பணம் மிச்சம் இருக்கும்" என்பதில்தான் அதிக கவனம் இருக்கும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalarypensionCentral government employees

