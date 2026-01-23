8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்... அரசு ஊழியர் அமைப்புகளின் முக்கிய கூட்டம்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் உயர்மட்ட அமைப்புகள், 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான தங்களின் கோரிக்கைகளை இறுதி செய்வதற்கான ஒரு முக்கிய பேச்சுவார்த்தைச் சுற்றுக்குத் தயாராகி வருகின்றன. விரைவில் ஒரு முக்கிய ஒருங்கிணைப்புக் கூட்டம் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விரைவில், பல்வேறு தொழிற்சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து, 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான ஒரு பொதுவான கோரிக்கை மனுவில் உடன்பாடு காணும். அதன் பிறகு அந்த மனு ஊதியக் குழுவிடம் முறையாகச் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் உச்ச அமைப்பு
மத்திய அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் உச்ச அமைப்பான கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவின் (NC-JCM) தேசிய கவுன்சில் (ஊழியர் தரப்பு) இந்தக் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. ஊதியம், படிகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சிக்கல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த முன்மொழிவை உருவாக்குவதே இதன் நோக்கமாகும்.
முக்கிய அம்சங்களில் எதிர்பார்க்கப்படும் முடிவுகள்
சங்கத் தலைவர்கள் பின்வரும் பல முக்கிய கோரிக்கைகளில் கவனம் செலுத்துவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது:
- பணவீக்கம் மற்றும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கைச் செலவுகளைப் பிரதிபலிக்கும் வகையில் அடிப்படை ஊதிய விகிதங்களைத் திருத்துதல்.
- அர்த்தமுள்ள ஊதிய உயர்வுகளை உறுதி செய்வதற்காக ஒரு உயர்வான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்.
- தற்போதைய ஊதியக் கட்டமைப்பின் கீழ் உள்ள படிகள் மற்றும் சலுகைகளை மறுஆய்வு செய்தல்.
- ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத்தில் மேம்பாடுகள்.
இறுதி செய்யப்பட்டதும், இந்த மனு அரசாங்க ஊழியர்களின் அதிகாரப்பூர்வ பிரதிநிதித்துவமாக 8வது ஊதியக் குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கப்படும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கியமான நடவடிக்கை
8வது ஊதியக் குழுவானது, பணிபுரியும் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஒரு கோடிக்கும் மேற்பட்ட மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்களைப் பாதிக்கக்கூடிய மாற்றங்களைப் பரிந்துரைக்கும். அத்தியாவசியப் பொருட்களின் விலைகள் உயர்ந்து வருவதால், தற்போதைய ஊதியக் கட்டமைப்பு உண்மையான வாழ்க்கைச் செலவுகளுக்குப் பொருந்தவில்லை என்று ஊழியர் அமைப்புகள் வாதிடுகின்றன.
எதிர்காலத் திருத்தங்கள் தாமதமாகாமல் இருப்பதற்காக, ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளை மிகவும் வெளிப்படையான மற்றும் காலவரையறைக்குட்பட்ட முறையில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர்.
அடுத்த கட்டத்தில் என்ன நடக்கும்?
கோரிக்கைகள் முறையாகச் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட பிறகு, 8வது ஊதியக் குழு அவற்றை பொருளாதாரத் தரவுகள், அரசாங்கத்தின் நிதிநிலை மற்றும் ஊழியர்களின் தேவைகளுடன் சேர்த்து ஆராயும். பின்னர், அந்தக் குழு தனது பரிந்துரைகளைத் தயாரித்து, ஒப்புதலுக்காக அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கும்.
Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அதிக கவனம்
வரவிருக்கும் NC-JCM கூட்டம், பேச்சுவார்த்தை செயல்முறையை வடிவமைத்து, அடுத்த ஊதியத் திருத்தத்தின் அளவைத் தீர்மானிக்கும் ஒரு முக்கிய படியாகக் கருதப்படுகிறது. இதில் குறிப்பாக ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் அதிக கவனம் செலுத்தப்படும் என நம்பப்படுகின்றது. ஏனெனில் ஊழியர்களின் சம்பள உயர்வுக்கு இது முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகின்றது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு மதிப்பீடுகள்
NC-JCM கூட்டத்தில் 1.92 - 3.00 என்ற வரம்பிலான ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பற்றிய பரிந்துரை வழங்கப்படலாம் என கருதப்படுகின்றது. அந்த நிலையில், குறைந்தபட்ச சம்பளமாக ரூ.18,000 வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?
1.92 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.34,560,
2.08 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.37,440,
2.28 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.41,040,
2.57 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.46,260,
2.86 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.51,480
3.00 ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் - ரூ.54,000
ஊழியர் அமைப்புகள் தங்கள் பரிந்துரைகளை 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பிக்கும் இந்த செயல்முறை முக்கிமான ஒரு நடவடிக்கையாக பார்க்கப்படுகின்றது. இதன் மூலம் ஊழியர்களின் உண்மையான தேவைகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளின் அடிப்படையில் பரிந்துரைகளை அமைக்க 8வது ஊதியகுழுவிற்கு உதவி கிடைகும்.
