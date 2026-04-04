மே 2027-ல் ஊதிய உயர்வு கிடைக்குமா? 8-வது ஊதியக் குழு குறித்த முக்கிய அப்டேட்

Central Government Employees Salary Hike Tamil: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நற்செய்தி காத்திருக்கிறது. சுமார் 49 லட்சம் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் தலைவிதியை மாற்றப்போகும் 8-வது ஊதியக் குழு (8th Pay Commission), தற்போது சம்பளம் மற்றும் இதர படிகளை உயர்த்துவது குறித்து தீவிரமாக ஆலோசித்து வருகிறது. 8-வது ஊதியக் குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?, 8-வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு எப்போது அமலாகும்? உட்பட மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய ஊதியக் குழு லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ன என்பதை பற்றி அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.
8-வது ஊதியக் குழு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
மத்திய அரசின் சுமார் 49 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் படிகள் மற்றும் ஊதியத்தில் உயர்வை வழங்குவது குறித்து எட்டாவது ஊதியக் குழு பரிசீலித்து வருகிறது. அதேபோல் மத்திய அரசிடமிருந்து ஓய்வூதியம் பெறும் சுமார் 68 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியப் பலன்களையும் அதிகரிப்பது குறித்து ஆணையம் ஆலோசித்து வருகிறது.
8-வது ஊதியக் குழுவில் அடிப்படை சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்?
ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பது 'பிட்மென்ட் ஃபேக்டர்' (Fitment Factor). தற்போதுள்ள ஆதாரங்களின்படி, இந்த காரணியை 2.57 ஆக நிர்ணயிக்க ஆணையம் ஆலோசித்து வருகிறது. ஒருவேளை இதற்கு மத்திய அரசு பச்சைக்கொடி காட்டிவிட்டால், ஊழியர்களின் சராசரி ஊதியம் 34% வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
எட்டாவது ஊதியக் குழு அறிக்கை சமர்ப்பிக்கும் தேதி
சமீபத்தில் நிதித்துறை இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சௌத்ரி நாடாளுமன்றத்தில் வழங்கிய தகவலின்படி, "கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டது என்றும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் 18 மாத கால அவகாசம் எட்டாவது ஊதியக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறினார். இதில் பங்குதாரர்களுடன் (Stakeholders) கலந்தாலோசித்த பிறகு, ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை முடிவு செய்து 18 மாதங்களுக்குள் அரசிடம் அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்கும்" என்றார்.
அதாவது இதற்கான காலக்கெடு ஜூன்-ஜூலை 2027 ஆகும். அதற்குள் ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை குறித்து இறுதி அறிக்கையை அரசிடம் அளிக்க வேண்டும்.
8-வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு எப்போது அமலாகும்?
எட்டாவது ஊதியக் குழு சரியான நேரத்தில் அரசிடம் அறிக்கையைச் சமர்ப்பித்தால், அதன் பிறகு அமைச்சகங்களுக்கு இடையிலான ஆலோசனைகளுக்கு (Inter-ministerial consultation) இன்னும் சில மாதங்கள் ஆகும். நிதி அமைச்சகம், பணியாளர் நல அமைச்சகம் போன்ற அரசின் பல்வேறு முக்கிய அமைச்சகங்கள் அந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்யும். அதன் பிறகு அந்த அறிக்கை அமைச்சரவை (Cabinet) முன் சமர்ப்பிக்கப்படும். அமைச்சரவையின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு, எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான செயல்முறை தொடங்கும்.
ஓய்வூதியதாரர்கள் நிலுவைத் தொகை கணக்கிடு தேதி?
தற்போதுள்ள நடைமுறையின்படி, பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதாவது இந்த அறிக்கை 2027 இறுதியில் அல்லது 2028 தொடக்கத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டால், அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நிலுவைத் தொகை (Arrears) வழங்கப்படும். இந்த நிலுவைத் தொகை ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
8-வது ஊதியக் குழு பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
முக்கியமாக ஏழாவது ஊதியக் குழுவும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்புக்காக 2.57 பிட்மென்ட் ஃபேக்டரை நிர்ணயித்திருந்தது. அப்போதும் அவர்களின் ஊதியத்தில் நல்ல உயர்வு இருந்தது. தற்போது அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்திற்குள் எட்டாவது ஊதியக் குழு தனது அறிக்கையை இறுதி செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளது. இதனால் அரசு ஊழியர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் 3.25 உயர்வு கிடைக்குமா?
மறுபுறம் ஊழியர் சங்கங்கள் திருப்தியடையவில்லை. அவர்கள் பிட்மென்ட் ஃபேக்டரை 3 முதல் 3.25 வரை உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். அப்படி உயர்ந்தால் அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் குறைந்தபட்சம் ரூ.18,000 முதல் ரூ.54,000 வரை பதவிக்கு ஏற்ப ஊதியம் அதிகரிக்கக்கூடும்.
8-வது ஊதியக் குழு: அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)
1. 8-வது ஊதியக் குழு எப்போது அமைக்கப்பட்டது?
மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சரின் கூற்றுப்படி, 8-வது ஊதியக் குழு கடந்த ஆண்டு (2025) நவம்பர் மாதம் அமைக்கப்பட்டது.
2. புதிய ஊதிய உயர்வு எப்போது முதல் அமலுக்கு வரும்?
வழக்கமான நடைமுறைப்படி, எட்டாவது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
3. ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு சதவீதம் உயர வாய்ப்புள்ளது?
ஆணையம் 2.57 என்ற பிட்மென்ட் ஃபேக்டரை (Fitment Factor) ஏற்றுக்கொண்டால், சராசரி ஊதியம் சுமார் 34% வரை உயரக்கூடும்.
4. ஊழியர் சங்கங்களின் கோரிக்கை என்ன?
ஊழியர் சங்கங்கள் பிட்மென்ட் ஃபேக்டரை 3 முதல் 3.25 வரை உயர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. இது ஏற்கப்பட்டால், சம்பள உயர்வு இன்னும் கூடுதலாக இருக்கும்.
5. 8-வது ஊதியக் குழுவின் அறிக்கை எப்போது தாக்கல் செய்யப்படும்?
ஆணையத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள காலக்கெடுவின்படி, ஜூன்-ஜூலை 2027-க்குள் தனது இறுதி அறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
6. நிலுவைத் தொகை (Arrears) கிடைக்குமா?
ஆம். அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்பட்டு, அது 2027 அல்லது 2028-ல் அமல்படுத்தப்பட்டாலும், ஜனவரி 1, 2026 முதல் கணக்கிடப்பட்டு நிலுவைத் தொகையாக ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் வழங்கப்படும்.
7. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இதனால் என்ன லாபம்?
சுமார் 68 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியப் பலன்கள் மற்றும் இதர படிகளும் இந்த ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி கணிசமாக அதிகரிக்கப்படும்.
8. பிட்மென்ட் ஃபேக்டர் (Fitment Factor) என்றால் என்ன?
இது ஒரு கணக்கீட்டு முறை. ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை (Basic Pay) நிர்ணயம் செய்ய இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த காரணி அதிகமாக இருந்தால், ஊழியர்களின் கைக்கு வரும் சம்பளமும் அதிகமாக இருக்கும்.
