8வது ஊதியக்குழு லெவல் 1 ஊழியர்கள்: அடி தூள்!! ரூ.51,000 ஆக உயரும் பியூன்களின் சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் மிகுந்த ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இதன் அமலாக்கம் தொடர்பாக பல்வேறு ஊகங்கள் பரவி வருகின்றன. அது அமல்படுத்தப்பட்டால், அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும் என்பது பற்றி இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் வெளியிடப்படவில்லை.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மதிப்பீடு
சமீபத்தில் வெளிவந்துள்ள சில அறிக்கைகளின் அடிப்படையில் சில மதிப்பீடுகளைச் செய்யலாம். மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியங்களில் என்னென்ன மாற்றங்கள் இருக்கும் என சில ஊகங்கள் உள்ளன. 8வது ஊதியக்குழுவின் முதல் கட்ட பணியாக, ஊழியர்களின் சம்பளம், கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் ஆகியவற்றில் மாற்றங்களை செய்ய ஒரு குழு அமைக்கப்படும். இந்த குழு தனது அறிக்கையை அரசிடம் சமர்ப்பிக்கும். அதன் பிறகு அரசு அதை பரிசீலனை செய்து, அதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கும்.
Level 1 Employees
பியூன்கள் போன்ற பதவிகள் மத்திய அரசின் சம்பள மேட்ரிக்ஸில் லெவல் 1 இன் கீழ் வருகின்றன. 8வது ஊதியக் குழுவின் உருவாக்கம் மற்றும் அதன் பரிந்துரைகள் இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. எனினும், ஊழியர் அமைப்புகளின் அறிக்கைகள் மற்றும் கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் பியூன், அதாவது நிலை 1 -இல் இருக்கும் ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் எவ்வளவு அதிகரிப்பு இருக்கும் என்பது குறித்து மதிப்பிட முடியும்.
7th Pay Commission: 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் உள்ள தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்
7வது சம்பளக் குழுவின் படி, நிலை 1 ஊழியரின் (பியூன், துப்புரவு பணியாளர், முதலியன) குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹18,000 ஆகும். DA, HRA, TA மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகளைச் சேர்த்தால், மொத்த சம்பளம் தோராயமாக ₹24,000 முதல் ₹28,000 வரை இருக்கும். இது நகரத்தையும் பொறுத்தது.
Fitment Factor: 8வது ஊதியக் குழுவில் அதிகரிப்பு இதை சார்ந்திருக்கும்
8வது ஊதியக்குழுவில் ஊதிய உயர்வுக்கான முக்கிய அடிப்படை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டராக இருக்கும். ஊழியர்களின் ஊதிய உயர்வு பெரும்பாலும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை சார்ந்துள்ளது. 7வது ஊதியக் குழுவில், இது 2.57 ஆக இருந்தது. இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ₹7,000 இலிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது.
8வது ஊதியக் குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வளவு இருக்கும்?
- பணியாளர் அமைப்புகள் (NC-JCM) 2.86 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை கோரியுள்ளன.
- சில அறிக்கைகள் இது 2.28 முதல் 2.46 -க்குள் இருக்கும் என்று மதிப்பிடுகின்றன.
- இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் செயல்படுத்தப்பட்டால், லெவல் 1 ஊழியர்களுக்கான ₹18,000 அடிப்படை சம்பளம் நேரடியாக ₹51,480 ஆக அதிகரிக்கக்கூடும்.
- இது குறிப்பிடத்தக்க உயர்வாக இருக்கும்.
இருப்பினும், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை. குறிப்பு விதிமுறைகள் இறுதி செய்யப்பட்டு , குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்படவுடன்தான், இது பற்றிய தெளிவு கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் கிடைக்கக்கூடிய ஊதிய உயர்வு அல்லது ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு எந்தவித உத்தரவாதமும் அளிக்கப்படவில்லை. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு அதிகாரப்பூர்வ அரசாங்க தளங்களை அணுக பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.)
