8வது ஊதியக்குழு: ரூ.44,900 டு ரூ.1,04,900..... லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கு நம்ப முடியாத ஊதிய உயர்வு

8th Pay Commission Salary Hike: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் காத்திருக்கிறார்கள். இது செயல்படுத்தப்படும்போது அவர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை அறிந்துகொள்ளும் ஆர்வம் அனைவருக்கும் உள்ளது. கீழ் மட்ட ஊழியர்கள் முதல் உயர் மட்ட அதிகாரிகள் வரை அனைவரும் தங்கள் சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதில் மும்முரமாக உள்ளனர்.
Grade Pay-4800: கிரேடு பே-4800 ஊழியர்கள்
மேலாண்மை மற்றும் மேற்பார்வையில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் வெவல் (கிரேடு பே 4800) அதிகாரிகளைப் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம். 8வது சம்பள கமிஷனுக்குப் பிறகு இந்த அதிகாரிகளின் ஊதியம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? அவர்களின் நிகர சம்பளம் ₹1 லட்சத்தைத் தாண்டுமா? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இங்கே ஆராயலாம்.
8th CPC Salary Calculator
'8வது CPC சம்பள கால்குலேட்டரை' பயன்படுத்தி இந்த முழு கணக்கீட்டையும் அடுக்கு வாரியாகப் புரிந்துகொள்வோம்.
Fitment Factor: சம்பள உயர்வை தீர்மானிக்கும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர்
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஊதியக்குழுவின் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது. பழைய அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
- 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக இருந்தது. இது குறைந்தபட்ச அடிப்படை சம்பளத்தை ₹7,000 லிருந்து ₹18,000 ஆக உயர்த்தியது.
- 8வது ஊதியக்குழு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால் 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.92 முதல் 2.86 -க்குள் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. கடந்த கால நடைமுறைகளின் அடிப்படையில், 1.92 ஃபிட்மென்ட் காரணி ஒரு யதார்த்தமான சாத்தியமாகத் தெரிகிறது. இந்த 1.92 ஃபிட்மென்ட் காரணியை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த பதிவில் முழு கணக்கீட்டையும் செய்யலாம்.
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆகுமா?
- இந்த கேள்வி அனைவருக்கும் உள்ளது. புதிய சம்பளக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போதெல்லாம் அகவிலைப்படி (DA) பூஜ்ஜியமாகிறது.
- அதுவரை கிடைத்து வரும் அகவிலைப்படி தொகை புதிய அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்பட்டு அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக்கப்படும்.
- தற்போதுள்ள DA (இது 50% ஐத் தாண்டியுள்ளது) புதிய அடிப்படை ஊதியத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறும்.
- இதற்குப் பிறகு, புதிய நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் DA கணக்கீடு மீண்டும் பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும், இது ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை அதிகரிக்கும்.
Level 8 Employees: லெவல் 8 ஊழியர்களின் ஊதியம்
8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் நிலை-8 அதிகாரியின் சம்பளம் எப்படி இருக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.
கணக்கீட்டுக்கு எடுத்துக்கொண்ட அடிப்படைத் தகவல்:
பே லெவல்: 8
கிரேடு பே: 4800
7வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை ஊதியம் (தற்போதைய): ₹47,600
நகர வகை (மதிப்பிடப்பட்டது): X-வகை (எ.கா., டெல்லி, மும்பை, கொல்கத்தா, சென்னை)
லெவல் 8 ஊழியர்களுக்கான சம்பளக் கணக்கீடு (மதிப்பிடப்பட்டது)
- தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் (7th CPC): ₹47,600 - இது உங்கள் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம்.
- மதிப்பிடப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 1.92 - இது உங்கள் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தை தீர்மானிக்கும்.
- திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்: ₹91,392 - (₹47,600 x 1.92)
புதிய ஊதியக் குழுவில் அகவிலைப்படி (DA): ₹0 - பழைய அகவிலைப்படி அடிப்படைச் சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும்.
வீட்டு வாடகைப் படி (HRA): ₹27,418 - இது புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் 30% ஆகும் (X-வகை நகரங்களுக்கு).
பயணப் படி (TA): ₹3,600 - X-வகை நகரங்களுக்கு நிலை 8 இல் கிடைக்கும் அதிக TPTA.
மொத்த சம்பளம்: ₹1,22,410 - (புதிய அடிப்படை + HRA + TA)
கழிக்கப்படும் தொகை
NPS பங்களிப்பு: (₹9,139) - புதிய அடிப்படை ஊதியத்தில் 10%.
CGHS பங்களிப்பு: (₹650) - இந்த ஊதிய நிலைக்கு சுகாதாரத் திட்ட விலக்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
வருமான வரி (தோராயமாக): (₹7,721) - புதிய வரி முறையின் கீழ் மதிப்பிடப்பட்ட மாதாந்திர வரி.
மொத்தம்கழிக்கப்படும் தொகை: (₹17,510)
நிகரக் கையிருப்புச் சம்பளம்: (₹1,04,900) - (மொத்தச் சம்பளம் - மொத்தக் கழிவுகள்)
இப்போது கணக்கீட்டைப் புரிந்துகொள்வோம்:
மேலே உள்ளது போல,
- நிலை 8 இல் தற்போதைய அடிப்படை சம்பளம் ₹47,600, 1.92 ஃபிட்மென்ட் காரணியைப் பயன்படுத்திய பிறகு நேரடியாக அது ₹91,392 ஆக அதிகரிக்கும். இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம்.
- இந்தப் புதிய அடிப்படை சம்பளத்தில் 30% HRA (X-cityக்கு) சேர்த்தால் கூடுதலாக ₹27,418 கிடைக்கும்.
- பயணப்படியாக (TA) கூடுதலாக ₹3,600 சேர்க்கப்படும்.
- இவை அனைத்தையும் சேர்த்து, உங்கள் மொத்த சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹1,22,410 ஆக இருக்கும்.
- ஆனால் இந்தப் பணம் உங்கள் கைகளுக்கு வராது. NPS (₹9,139), CGHS (₹650) மற்றும் வருமான வரி (தோராயமாக ₹7,721) போன்றவற்றுக்காக தொகைகள் கழிக்கப்படும்.
- அனைத்து விலக்குகளுக்கும் பிறகு, நிலை 8 அதிகாரியின் நிகர கையிருப்பு சம்பளம் மாதத்திற்கு ₹1,04,900 ஆக இருக்கலாம். 1.92 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரிலும் நிகர சம்பளம் ₹1 லட்சத்தைத் தாண்டும். ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் இன்னும் அதிகமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டால், ஊதிய உயர்வு இன்னும் அதிகமாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்தக் கணக்கீடு முற்றிலும் தோராயமானது. ஊதியக்குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட பிறகு உண்மையான புள்ளிவிவரங்கள் மாறுபடலாம்.)
