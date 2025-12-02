English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு ஷாக்: டிஏ அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைகப்படுமா? நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அப்டேட்

8வது ஊதியக்குழு ஷாக்: டிஏ அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைகப்படுமா? நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? நாடாளுமன்றத்தில் இது குறித்து கிடைத்த முக்கிய அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 2, 2025, 10:18 AM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்குமா?
  • அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க கோரிக்கை.
  • நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த பதில் என்ன?

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 பணக்கார நடிகர்கள்.. முதல் இடத்தில் இந்தியர்.. யார் தெரியுமா?
camera icon8
Richest Actors
உலகின் டாப் 7 பணக்கார நடிகர்கள்.. முதல் இடத்தில் இந்தியர்.. யார் தெரியுமா?
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
camera icon12
Mars Transit
6 நாட்களே.. தனுசு ராசியில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 12 ராசிகளுக்கு எப்படிப் பட்ட பலன்
டிசம்பர் 7 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம், வெற்றிகள் குவியும்
camera icon10
Mars Transit
டிசம்பர் 7 செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 4 ராசிகளுக்கு பணக்கார யோகம் ஆரம்பம், வெற்றிகள் குவியும்
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
camera icon6
India vs South Africa
IND vs SA 2nd ODI: இந்தியாவின் பிளேயிங் இதுதான்.. CSK சிங்கக்குட்டிக்கு இடம் இருக்கா?
8வது ஊதியக்குழு ஷாக்: டிஏ அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைகப்படுமா? நிதி அமைச்சகம் முக்கிய அப்டேட்

8th Pay Commission DA Merger: 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றிய விவாதங்கள் முழு முனைப்புடன் நடந்து வருகின்றன. சம்பள உயர்வு எப்போது தொடங்கும்? அரியர் தொகை கிடைக்குமா? அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம் கிடைக்குமா? இப்படி பல கேள்விகள் உள்ள நிலையில், அரசு தற்போது 8வது ஊதியக்குழு குறித்து கொடுத்துள்ள ஒரு முக்கிய அப்டேட் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம்

அடிப்படை சம்பளத்துடன் அகவிலைப்படியை இணைப்பது தொடர்பான விவாதம் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைநிலை நிவாரணம் அளிக்கும் திட்டம் தற்போது எதுவும் இல்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

"தற்போதுள்ள அகவிலைப்படியை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பது தொடர்பான எந்த திட்டமும் அரசாங்கத்தின் பரிசீலனையில் இல்லை" என்று நிதி அமைச்சகத்தின் இணை அமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி டிசம்பர் 1, 2025 தேதியிட்ட எழுத்துப்பூர்வ பதிலில் மக்களவையில் தெரிவித்தார்.

Parliament Session: நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் கிடைத்த பதில்

நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் நேற்று தொடங்கியது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆனந்த் பதௌரியா எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு இணையமைச்சர் பதிலளித்தார். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு பணவீக்கத்தை எதிர்கொண்டுள்ளனர். ஏனெனில் ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலைப்படி, நடப்பு சில்லறை பணவீக்கத்துடன் ஒத்துப்போகவில்லை என்று அவர் கூறினார்.

DA Merger: அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்க கோரிக்கை

நவம்பர் தொடக்கத்தில் 8வது மத்திய சம்பளக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை அரசாங்கம் அறிவித்ததிலிருந்து, அரசு ஊழியர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல்வேறு அமைப்புகளும் அடிப்படை சம்பளத்துடன் 50 சதவீத அகவிலைப்படியை இணைக்கக் கோரி வருகின்றன.

"பணவீக்கம் அதிகரிப்பதும் உண்மையான ஊதியங்கள் இதற்கு போதுமானதாக இல்லாததும் இந்த உயர்வை நியாயப்படுத்துகின்றன என்று ஊழியர்கள் வாதிடுகின்றனர். அரசாங்கம் இந்த கோரிக்கைகளை நிதி ஒழுக்கத்துடன் சமப்படுத்த வேண்டும், குறிப்பாக பற்றாக்குறை இலக்குகள் கடுமையாக இருக்கும் தேர்தலுக்கு முந்தைய சூழலில் இது அவசியம்" என்று வழக்கறிஞர்கள் கருதுகின்றனர்.

Fitment Factor: எதிர்கால DA, DR உயர்வுகளில் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரின் பங்கு

எந்த விதமான இடைக்கால நிவாரணத்தையும் அறிவிப்பதற்கு முன்பும் அரசாங்கம் எச்சரிக்கையான நிலைப்பாட்டை எடுக்கும் என்றும். எதிர்காலத்தில் அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் ஆகவிலை நிவாரண (DR) சதவீதங்கள் கணக்கிடப்படும் அடிப்படை ஊதியத்தை ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் ரீசெட் செய்வதால், அது ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கும் என்றும் ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் என்பது ஒரு பெருக்கியாகும். மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் சம்பள மேட்ரிக்ஸில் அவர்களின் நிலை (குழு A, B, C, மற்றும் D) படி பெறும் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் தொகையை பெருக்க இது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. அப்போதைய அடிப்படி ஊதியத்துடன் இது பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ஏற்படும் மாற்றம் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் சம்பள உயர்வு மற்றும் ஓய்வூதிய உயர்வுக்கு மிக முக்கியமானது.

Salary Hike: 15-20% சம்பள உயர்வு

ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தற்போது 2.47 ஆக உள்ளது. இது 2.5 அல்லது 3.0 ஆக உயர்ந்தால், அதிகரித்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியத்தை நேரடியாக உயர்த்தும். அடிப்படை ஊதியம் 15-20 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக உயரக்கூடும். அதன் விளைவாக HRA, TA மற்றும் பிற சிறப்பு கொடுப்பனவுகள் போன்ற அனைத்து இணைக்கப்பட்ட அலவன்சுகளும் அதிகரிக்கும். ஓய்வூதியம் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்தில் 50 சதவீதமாகக் கணக்கிடப்படுவதால், ஓய்வூதியதாரர்களும் இணையான ஆதாயங்களைக் காண்பார்கள்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் கூட்டமைப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான பிரச்சினைகள் குறித்து ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமைப்பைத் தவிர இன்றுவரை குறைகளைத் தீர்க்க அரசாங்கத்தால் எந்த உறுதியான நடவடிக்கையும் தொடங்கப்படவில்லை என்று கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் 8வது ஊதியக்குழுவின் ToR -இலும் பல மாற்றங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கவும் கோரிக்கை விடுக்கபடுள்ளது. இவை அனைத்திற்கு மத்திய அரசு சாதகமான பதில்களை அளிக்காவிட்டால், நாடு தழுவிய போராட்டங்கள் நடத்தப்படும் என்றும் ஊழியர் அமைப்புகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும் முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி: சம்பளம் எகிறும்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: சம்பள உயர்வு, டிஏ இணைப்பு.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 புத்தாண்டில் அதிரடி அறிவிப்புகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionDearness AllowanceDA MergerDA

Trending News