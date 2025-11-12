English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 12, 2025, 03:38 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல கேள்விகள்.
  • இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்காது.
  • மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஷாக்.

8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும் இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் உயராதா? அதிர்ச்சி தகவல்

8th Pay Commission Salary Hike: மத்திய அரசு சமீபத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்து குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான பெயர்களையும் அறிவித்தது. எனினும், அதன் பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் பல கேள்விகளும் குழப்பங்களும் நிலவுகின்றன.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

புதிய TOR -ஐ மத்திய அரசு அமல்படுத்துவது குறித்து பல்வேறு விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. இதற்கிடையில், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க செய்திகள் வெளியாகி வருகின்றன. புதிய ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகும், சில ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்காது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் பரிந்துரை விதிமுறைகளின் கீழ் விலக்கப்பட்டுள்ளனர் என்ற ஒரு புதிய புதுப்பிப்பும் கிடைத்துள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பல கேள்விகள்

இந்த விஷயங்கள் ஒரு பரபரப்பான விவாதத்தைத் தொடக்கியுள்ளன. 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் எந்த ஊழியர்களுக்கு குறைந்தபட்ச சம்பள உயர்வு கூட கிடைக்காது? 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஏன் நன்மைகள் கிடைக்காது? இவை அனைத்தை பற்றியும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Salary Hike: இந்த ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு கிடைக்காது

நீண்ட நாள் காத்திருப்புக்கு பிறகு, 8வது ஊதியக் குழுவை மத்திய அரசு அங்கீகரித்தது மத்திய ஊழியர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தது. ஆனால் புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தாலும், சில ஊழியர்களின் சம்பளம் அதிகரிக்காது என இப்போது தகவல் கிடைத்துள்ளது. 

Fitment Factor: ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

ஊதிய உயர்வின் முக்கிய காரணியாக கருதப்படும் ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 8வது ஊதியக்குழுவில் 1.92 முதல் 2.86-க்குள் இருக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் பெரிய அளவில் ஏற்றம் காணும். பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் (PSUs), மத்திய அல்லது மாநில அரசுகளால் நிர்வகிக்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படும் அரசுக்குச் சொந்தமான வணிக நிறுவனங்கள், தன்னாட்சி அமைப்புகளின் ஊழியர்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் அல்லது உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஆகியோர் 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் வரமாட்டார்கள். அதாவது இவர்களுக்கு 8வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் சம்பளம் உயராது. பரிந்துரை விதிமுறைகளில் இந்த நிறுவனங்களின் ஊதிய கட்டமைப்புகளை கருத்தில் கொள்ளும்படி கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கிடைக்கும் அதே அளவு ஏற்றம் இந்த ஊழியர்களுக்கும் கிடைக்குமா என்பது பற்றிய தெளிவு இல்லை. 

Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஷாக்

8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஓய்வூதியம் பெறுபவர்கள் குறித்து குறிப்பிடத்தக்க செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. புதிய ஊதியக் குழுவின் கீழ் TOR தொடர்பான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, நாடு முழுவதும் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் TOR-ல் இருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளதாக ஊழியர் அமைப்புகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளன. இந்தக் குற்றச்சாட்டை அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு முன்வைத்துள்ளது. 

இருப்பினும், அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் 8வது ஊதியக்குழுவின் பலன் கிடைக்கும் என்றும், ஓய்வூதியம் பெறும் எவரும் இதிலிருந்து விலக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் மத்திய அரசு தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. 

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆகுமா, அப்படியே தொடருமா? முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 80%-157% சம்பள உயர்வு!! லெவல் 1-3 மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு கொண்டாட்டம்

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

