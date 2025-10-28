English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அமைசரவை ஒப்புதல்: ToR என்றால் என்ன? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8வது ஊதியக்குழு அமைசரவை ஒப்புதல்: ToR என்றால் என்ன? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission ToR: பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன? இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 05:27 PM IST
  • ஊதியக்குழுக்கள் ஏன் அமைக்கப்படுகின்றன?
  • பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?
  • 8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

8வது ஊதியக்குழு அமைசரவை ஒப்புதல்: ToR என்றால் என்ன? ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission Latest News: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை, இன்று 8வது மத்திய ஊதியக்குழுவிற்கான விதிமுறைகளை (ToR) அங்கீகரித்தது. இதற்கான எதிர்பார்ப்பு நீண்ட நாட்களாக இருந்து வந்தது. குறிப்பு விதிமுறைகள் அங்கீகரிக்கப்படுவதும், குழு அமைக்கப்படுவதும் இந்த செயல்முறையின் துவக்கப்புள்ளிகளாக பார்க்கப்படுகின்றன.

Central Government Employees: குஷியில் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்

இன்று ToR அங்கீகரிக்கப்பட்டு, தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதால், இனி பணிகள் வேகம் பிடிக்கும் என எதிர்பார்க்கலாம். இந்த அறிவிப்பை அடுத்து, 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் காத்திருப்பு இப்போது முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஊதியக்குழுக்கள் ஏன் அமைக்கப்படுகின்றன?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஊதிய அமைப்பு, அலவன்சுகள், ஓய்வூதிய சலுகைகள் மற்றும் பிற சேவை நிலைமைகளின் பல்வேறு அம்சங்களை மதிப்பாய்வு செய்வதற்கும், தேவையான திருத்தங்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கும் மத்திய அரசு 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுவை அமைக்கின்றது. 

8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரியில் வந்த ஒப்புதல்

இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் 8வது சம்பள கமிஷனை அமைக்க அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. எனினும், குறிப்பு விதிமுறைகளான ToR ஐ இறுதி செய்வதில் அதிக தாமதம் ஏற்பட்டது. இது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே பதட்டத்தையும் நிச்சயமற்ற தன்மையையும் ஏற்படுத்தியது.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?

- பரிந்துரை விதிமுறைகள் அல்லது குறிப்பு விதிமுறைகள் (ToR) என்பது ஊதியக் குழுவின் செயல்பாடுகளை வழிநடத்தும் ஒரு வரைபடம் போன்றது.

- இது பணியின் நோக்கம் மற்றும் ஊதியக்குழு அளிக்க வெண்டிய பரிந்துரைகளின் அம்சங்கள் பற்றி விளக்குகிறது.

- உதாரணமாக, அடிப்படை ஊதிய அமைப்பு, அலவன்சுகள், ஓய்வூதிய திருத்தங்கள், பணி ஓய்வு சலுகைகள் மற்றும் சேவை நிலைமைகள் போன்றவற்றில் ஆணையத்திடமிருந்து பரிந்துரைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.

- ஆணையம் செயல்பட முறையான திசை அல்லது சட்டப்பூர்வ ஆணையை போல ToR இருக்கிறது. 

- ToR ஊதியக்குழுக்களின் அடிப்படை ஆவணமாகவும் செயல்படுகிறது. 

- இது ஆனையத்துக்கான நிகழ்ச்சி நிரலை வரையறுப்பது மட்டுமல்லாமல், ஆணையத்தின் காலக்கெடு மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அமைக்கிறது. 

- ToR இல்லாத நிலையில், ஆணையத்தால் தரவு சேகரிப்பைத் தொடங்கவோ, பங்குதாரர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளவோ ​​அல்லது பொருளாதார அளவுருக்களை பகுப்பாய்வு செய்யவோ முடியாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அனைத்தும் ToR -இன் முக்கியத்துவத்தை விளக்குகின்றன. ஆகையால், ToR -க்கான அங்கீகாரம் தாமதமானால், அது உள் நிர்வாகத் திட்டமிடலைத் தடுப்பது மட்டுமல்லாமல், திருத்தப்பட்ட ஊதியக் கட்டமைப்புகளை அரசு சரியான நேரத்தில் செயல்படுத்த காத்திருக்கும் ஊழியர்களின் நம்பிக்கையையும் குறைக்கிறது.

8வது ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) இன்று (அக்டோபர் 28, 2025) அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கான அறிவிப்பும் இன்று வந்துள்ளது. குழு தனது அறிக்கையை 18 மாதங்களுக்குள், அதாவது ஏப்ரல் 2027க்குள் சமர்ப்பிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குழு அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு, மத்திய அரசு பரிந்துரைகளை மதிப்பாய்வு செய்யும். மதிப்பாய்வு செய்து அதை செயல்படுத்த அரசாங்கம் வழக்கமாக சுமார் 6 மாதங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும். அதாவது, 8வது ஊதியக்குழு 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலோ நடைமுறைப்படுத்தப்படலாம் என நம்பப்படுகின்றது. இருப்பினும் இது ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்பாட்டில் இருப்பதாக கருதப்பட்டு, அந்த தேதி முதல் இதன் நன்மைகளுக்கான அரியர் தொகை கிடைக்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு முக்கிய செய்தி: ToR-க்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல், இவர்தான் குழுவின் தலைவர்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசம்... ஜனவரி முதல் 80% சம்பள உயர்வு

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalaryCentral government employeesfitment factor

