8வது ஊதியக்குழு ToR: அரசு ஊழியர்களின் புதிய ஊதிய கட்டமைப்பு 4 அம்சங்களை சார்ந்திருக்கும்

8th Pay Commission ToR: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சமீபத்தில் மிகப்பெரிய செய்தி கிடைத்தது. சம்பள ஆணைய தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் பெயர்களை அறிவித்த மத்திய அரசு, பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கான அங்கீகாரத்தையும் அளித்தது. அதிலிருந்து பரிந்துரை விதிமுறைகளில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய அம்சங்கள் பற்றிய சர்ச்சைகள் அதிகமாக உள்ளன.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள் என்றால் என்ன?
நிதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) அறிவித்தது. இது தற்போதைய சம்பள அமைப்பை மதிப்பாய்வு செய்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க உயர்வுகளை பரிந்துரைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 8வது ஊதியக்குழு உறுப்பினர்களுக்கான வழிகாட்டுதல்களாக இந்த விதிமுறைகள் செயல்படும். இவை குழு தனது பரிந்துரைகளை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பரந்த கட்டமைப்பை வழங்கும்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள அமைப்பு
முந்தைய ஊதியக் குழுக்களைப் போலவே, சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்ட குறிப்பு விதிமுறைகளும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான சம்பள அமைப்பை உருவாக்கும் பணியை 8வது ஊதியக் குழுவிடம் ஒப்படைத்துள்ளன. வழிகாட்டுதலின் வார்த்தைகள் முந்தைய ஊதியக் குழுக்களிலிருந்து வேறுபட்டிருந்தாலும், 8வது சம்பளக் குழு எதில் கவனம் செலுத்தக்கூடும் என்பதற்கான குறிப்பை இது வழங்குகிறது.
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் எதில் கவனம் செலுத்துகின்றன?
சம்பள அமைப்பு தொடர்பான வழிகாட்டுதல் குறிப்பு விதிமுறைகளின் 'b' புள்ளியில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது 8வது ஊதியக்குழுவை, "அரசாங்கப் பணிக்கு திறமையாளர்களை ஈர்ப்பதற்கும், பணி கலாச்சாரத்தில் செயல்திறன், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பொறுப்பை ஊக்குவிப்பதற்கும் உகந்த ஊதியக் கட்டமைப்பை உருவாக்குவதை" கட்டாயப்படுத்துகிறது. இதிலிருந்து, 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் சம்பள அமைப்பில் ஏற்படும் எந்தவொரு மாற்றமும் பின்வரும் நான்கு முக்கிய அம்சங்களைச் சுற்றியே இருக்கும் என்பதை ஊகிக்க முடிகிறது:
- திறமையாளர்களை அரசுப் பணிக்கு ஈர்த்தல்
- செயல்திறனை ஊக்குவித்தல்
- பொறுப்புணர்வு
- பணி கலாச்சாரத்தில் பொறுப்பு
திறமையான ஊழியர்களை ஈர்க்கும் முயற்சி
திறமையான ஊழியர்களை அரசுப் பணிக்கு ஈர்க்க, புதிய ஊதியக் குழு தனியார் துறைக்கு இணையான சம்பளத்தை பரிந்துரைக்க வேண்டியிருக்கலாம் என்று ToR சுட்டிக்காட்டுகிறது. "திறமையாளர்களை அரசுப் பணிக்கு ஈர்ப்பதில்" கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, குறிப்பாக சிறப்புத் திறன்கள் தேவைப்படும் பணிகளுக்கு ஊழியர்களுக்கு அதிக சம்பள உயர்வை அளிக்க வேண்டி இருக்கும்.
பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பொறுப்பை மேம்படுத்தும் சம்பளக் கட்டமைப்பு
மேலும், 8வது ஊதியக் குழு, பணி கலாச்சாரத்தில் பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பொறுப்பை மேம்படுத்தும் சம்பளக் கட்டமைப்பை பரிந்துரைக்கும் அதே வேளையில், செயல்திறனுக்காக ஊழியர்களுக்கு வெகுமதி அளிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கலாம்.
ToR இன் 'c' என்ற புள்ளி இந்த விஷயத்தில் குறிப்பாக முக்கியமானது. ஏனெனில் இது செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தற்போதைய போனஸ் முறையை ஆராய 8வது ஊதியக் குழுவை கட்டாயப்படுத்துகிறது. உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல்திறனில் சிறந்து விளங்கும் பொருத்தமான ஊக்கத் திட்டத்திற்கான பரிந்துரைகளை வழங்க 8வது ஊதியக் குழுவையும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
போனஸ்
"செயல்திறன் மற்றும் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்தும் நோக்கில் தற்போதுள்ள போனஸ் திட்டங்களை ஆய்வு செய்தல் மற்றும் உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல்திறனில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு வெகுமதி அளிக்க பொருத்தமான ஊக்கத் திட்டத்திற்கான பொதுவான கொள்கைகள், நிதி அளவுருக்கள், உற்பத்தித்திறன் மற்றும் செயல்திறன் தொடர்பான அளவுருக்கள் குறித்து பரிந்துரைகளை வழங்குதல்" என்று ToR இன் 'C' புள்ளியில் கூறப்பட்டுள்ளது.
7th Pay Commission: 7வது ஊதியக்குழுவின் ToR பரிந்துரைத்தது என்ன?
7வது ஊதியக்குழுவின் ToR, ஊதியக் கட்டமைப்பை நிர்வகிக்க வேண்டிய கொள்கைகள் தொடர்பாக விரும்பத்தக்க மற்றும் சாத்தியமான மாற்றங்களை ரொக்கமாகவோ அல்லது பொருளாகவோ, பல்வேறு துறைகளின் சிறப்புத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு, ஆய்வு செய்ய, மதிப்பாய்வு செய்ய, உருவாக்க மற்றும் பரிந்துரைக்க ஊதிய ஆணையத்தை கட்டாயப்படுத்தியது.
மேற்கூறியவற்றைச் செய்ய, 7வது ஊதியக் குழுவின் ToR பின்வரும் குறிப்புகளை வகுத்தது:
- "பாதுகாப்புப் படைகளைப் பொறுத்தவரை, பாதுகாப்புப் பணியாளர்களுக்கு தனித்துவமான அம்சங்களில் உரிய முக்கியத்துவம் அளித்து வரலாற்று மற்றும் பாரம்பரிய சமத்துவங்களை மனதில் கொள்ள வேண்டும்.
- "ஊதியக் கட்டமைப்பில் உள்ள கட்டமைப்பு, மிகவும் பொருத்தமான திறமையாளர்களை அரசு சேவைக்கு ஈர்ப்பது, பணி கலாச்சாரத்தில் செயல்திறன், பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் பொறுப்பை மேம்படுத்துவது மற்றும் பொது நிர்வாக அமைப்பில் சிறந்து விளங்குவதை வளர்ப்பது ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும்..."
- "நாட்டின் பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் நிதி விவேகத்தின் தேவை மற்றும் 'வளர்ச்சிச் செலவுகள் மற்றும் நலத்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு போதுமான வளங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்வதற்கான தேவை ஆகியவற்றைக் கருத்தில் கொண்டு பரிந்துரைகள் செய்யப்பட வேண்டும்.'
- "'மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் நிலவும் ஊதியக் கட்டமைப்பு மற்றும் ஓய்வூதியப் பலன்கள்' மற்றும் 'சிறந்த உலகளாவிய நடைமுறைகள் மற்றும் இந்திய நிலைமைகளில் அவற்றின் தகவமைப்பு மற்றும் பொருத்தம்' ஆகியவற்றையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்."
தற்போது 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், பல்வெறு துறைகளுடன் கலந்தாலோசித்து, சம்பள ஆணையம் தனது பரிந்துரைகளை அளிக்கும். இது மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம், அலவன்சுகள், பிற நன்மைகள், ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம், கம்யுடேஷன் பென்ஷன் என பல வித அம்சங்களில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ToR: மிஸ் ஆன அமலாக்க தேதி, 10 ஆண்டு விதியை மாற்றுகிறதா மத்திய அரசு?
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அதிரடி சம்பள உயர்வு, அதைவிட அதிகமான ஓய்வூதிய உயர்வு, கணக்கீடு இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ