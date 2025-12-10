English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission Latest News: ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்? மிகக்குறைந்த உயர்வே இருக்கும் என நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இதற்கான காரணத்தை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 10, 2025, 08:31 AM IST
  • 8வது மத்திய ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைவான அகவிலைப்படி உயர்வு?
  • டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

8வது ஊதியக்குழு: ஜனவரி டிஏ உயர்வு இவ்வளவுதான் இருக்கும், ஆனால்... அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல்

8th Pay Commission DA Hike: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜனவரியில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் காத்திருக்கின்றன. அகவிலைப்படி உயர்வு அவற்றில் முக்கியமான ஒன்று. ஜனவரி 2026 -இல் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் அகவிலை நிவாரணம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான அறிவிப்பு எப்போது வரும்? அகவிலைப்படி உயர்வின் தாக்கம் 8வது ஊதியக்குழுவின் சம்பள உயர்வில் இருக்குமா? அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளை அறிவித்த மத்திய அரசு

சமீபத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவின் உறுப்பினர்களை நியமித்ததோடு பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கும் (ToR) ஒப்புதல் அளித்தது. இதைத் தொடர்ந்து ஜனவரி மாத அகவிலைப்படி உயர்வின் மீது இப்போது அரசின் கவனம் உள்ளது. இந்த முறை மத்திய அரசு அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலைப்படி நிவாரணம் (DR) தொகையை குறைவாகவே உயர்த்தும் என கூறப்படுகின்றது.

DA Hike: டிஏ உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்?

மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் பெற வேண்டிய அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) 2 சதவீதம் மட்டுமே உயர்த்தப்படும் என கூறப்படுகின்றது. தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் 58% அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணத்தை பெற்று வருகிறார்கள். டிஏ 2% உயர்த்தப்பட்டால், இது 60% ஆக அதிகரிக்கும். 

Dearness Allowance: அகவிலைப்படி பற்றிய குழப்பம்

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி பற்றிய பல குழப்பங்களும் உள்ளன. முக்கிய குழப்பம் என்னவென்றால், டிஏ உயர்வு ஜனவரி 2026 -க்குப் பிறகும் தொடருமா அல்லது 8வது மத்திய ஊதியக் குழு அறிமுகப்படுத்தப்படும் வரை நிறுத்தி வைக்கப்படுமா என்பதுதான். ஏனெனில் தற்போதைய டிஏ உயர்வு 7வது ஊதுயக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் அடிப்படையில் செய்யப்பட்கின்றது. 7வது ஊதுயக்குழுவின் பரிந்துரைகள் 2025 டிசம்பரில் நிறைவுக்கு வருகின்றன.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு குறைவான அகவிலைப்படி உயர்வு?

புதிய சதவீதப் புள்ளிகளின்படி, சமீபத்திய அகவிலைப்படி உயர்வு ஏழு ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காலத்தில் மிகக் குறைவானதாக இருக்கும் என வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. கடைசியாக இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் குறைவான அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும்போது, ​​அந்த கட்டத்தில் அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும். அதன் பிறகு அகவிலைப்படி கணக்கீடு பூஜ்ஜியத்திலிருந்து தொடங்கும். இது குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தற்காலிக நிவாரணமாக அகவிலைப்படியை அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கும் எண்ணம் இல்லை என அரசு கூறியது. எனினும், 8வது ஊதியக்குழு முழுமையாக அமலுக்கு வரும்போது இது நடக்கும் என்றே நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள்.

7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகளின் படி, அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்தின் சதவீதமாக கணக்கிடப்பட்டு, ஜனவரியில் ஒரு முறையும் பின்னர் ஜூலையில் ஒரு முறையில், அதாவது வருடத்திற்கு இரண்டு முறை திருத்தப்படுகின்றது.

அதாவது, 2026 மற்றும் 2027 சுழற்சிகளில் அடுத்த டிஏ உயர்வுகள், புதிய ஊதிய மேட்ரிக்ஸில் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்திற்கான முக்கிய தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கும். டிஏ உயர்வின் ஒரு சிறிய சதவீதம் கூட ஊதிய கட்டமைப்பை கணிசமாக பாதிக்கும்.

8வது ஊதியக்குழுவில், அகவிலைப்படி அதே வழியில் கணக்கிடப்படும். இது அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, தற்போதுள்ள அகவிலைப்படி திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படும். ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் முழு சம்பள அமைப்பு, கொடுப்பனவுகள் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகள் திருத்தப்படும்.

8வது மத்திய ஊதியக் குழு எப்போது அமலுக்கு வரும்?

ஆணையம் தனது அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க 18 மாதங்கள் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசாங்கம் அதன் அமலாக்க தேதியை தெளிவாகக் குறிப்பிடவில்லை. ஆணையம் அறிக்கையை சமர்ப்பித்த பிறகு, மத்திய அரசு அதன் வழக்கமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு அதை அங்கீகரிக்க இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகும். அதன் பிறகு புதிய ஊதிய விகிதங்கள் செயல்படுத்தப்படும்.

இந்த செயல்முறையின்படி, ஊழியர்கள் 2027 ஆம் ஆண்டின் பிற்பகுதியிலோ அல்லது 2028 ஆம் ஆண்டின் முற்பகுதியிலோதான் 8வது ஊதியக் குழுவின் ஊதிய உயர்வை எதிர்பார்க்கலாம்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கம் வரை அகவிலைப்படி உயர்வு நிறுத்தப்படுமா, தொடருமா? முக்கிய அப்டேட்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்க தேதி: அரசு ஊழியர்களுக்கு மக்களவையில் நிதி அமைச்சகத்தின் முக்கிய அப்டேட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

