  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு: கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு ஓய்வுதியதாரர்கள்... இதுதான் முக்கிய கோரிக்கை

8வது ஊதியக்குழு: கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு ஓய்வுதியதாரர்கள்... இதுதான் முக்கிய கோரிக்கை

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளால் அதிருப்தியில் ஓய்வூதியதாரர்கள். அவர்களது முக்கிய கோரிக்கைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 25, 2025, 01:03 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை.
  • ஓய்வூதிய திருத்தத்தில் தெளிவின்மை.
  • மூத்த குடிமக்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் கோருவது என்ன?

8வது ஊதியக்குழு: கடும் அதிருப்தியில் மத்திய அரசு ஓய்வுதியதாரர்கள்... இதுதான் முக்கிய கோரிக்கை

8th Pay Commission ToR: 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்தது முதல், இது குறித்த பல சர்ச்சைகள் தினம் தினம் கிளம்பிய வண்ணம் உள்ளன. குறிப்பாக, ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பெரிய அநீதி இழைக்கப்பட்டுள்ளதாக பலர் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் (TOR) உள்ள ஓய்வூதிய விதிகள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் தற்போதைய ஊழியர்களுக்கும் திருப்தியை அளிக்கவில்லை. கடந்த சில வாரங்களாக, TOR இல் மாற்றங்களைக் கோரி ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் பல அமைப்புகள் அரசாங்கத்திற்கு கடிதங்களை எழுதியுள்ளன. ரயில்வே மூத்த குடிமக்கள் நலச் சங்கமும் (RSCWS) நிதியமைச்சருக்கு பின்வரும் மூன்று கோரிக்கைகளுடன் ஒரு கடிதம் எழுதியது:

- 8வது ஊதியக்குழு சலுகைகளின் வரம்பின் கீழ் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களை வெளிப்படையாகச் சேர்ப்பது.

- சேவை செய்யும் ஊழியர்களுக்குப் பொருந்தும் அதே ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் மற்றும் திருத்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துதல்.

- ஓய்வூதிய திருத்தத்தில் தெளிவின்மை மற்றும் தாமதத்தைத் தவிர்க்க தெளிவுபடுத்தும் வழிமுறைகளை முன்கூட்டியே வெளியிடுதல்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கை

8வது ஊதியக் குழுவின் TOR "7வது ஊதியக்குழுவுக்கு முந்தைய அளவீடுகளின் கீழ் உள்ளவர்கள் உட்பட, மத்திய அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றவர்களின் எதிர்கால அனைத்து வகை ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைத் திருத்துவதற்கான பரிந்துரைகளைச் சேர்க்க, திருத்தம் அல்லது பின்தொடர் அறிவிப்பின் மூலம் வெளிப்படையாக விரிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும்" என்று மூத்த குடிமக்கள் அமைப்பு பரிந்துரைத்தது.

"எனவே, வரவிருக்கும் அமலாக்க உத்தரவுகளில் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் வரம்பு மற்றும் சலுகைகளுக்குள் வெளிப்படையாக சேர்க்கப்படுவதை உறுதிசெய்ய சம்பந்தப்பட்ட துறைகளை - குறிப்பாக செலவுத் துறை மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் பெறுவோர் நலத் துறையை - வழிநடத்துமாறு உங்கள் அன்பான தலையீட்டை நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம்." என கடிதத்தில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Fitment Factor: மூத்த குடிமக்கள் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் கோருவது என்ன?

ஓய்வூதியதாரர்கள் ஊழியர்களுக்கு ஒத்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை கோருகிறார்கள். ஓய்வூதிய திருத்தத்திற்கான வழிமுறை சீரான ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று மூத்த குடிமக்கள் பரிந்துரைத்துள்ளனர். 8வது ஊதியக்குழுவின் வர்த்தமானி அறிவிப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியக் கட்டமைப்பை திருத்துவதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்துள்ளதாகவும், தற்போது சேவையில் உள்ள இந்த ஊழியர்கள் ஒரு நாள் ஓய்வு பெற்று, 8வது ஊதியக் குழுவின் சலுகைகளை அவர்களுடன் எடுத்துச் செல்லும் ஓய்வூதியதாரர்களாக மாறுவார்கள் என்றும் ஓய்வ்தியதாரர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

"எனவே, 5வது ஊதியக்குழு முதல் இருக்கும் நீண்டகால நடைமுறை மற்றும் சமத்துவக் கொள்கைகளுக்கு இணங்க, ஓய்வு பெற்ற சமூகத்திற்கு சீரான தன்மை மற்றும் சமூகப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்காக, தற்போதுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் இதேபோன்ற திருத்தம் மற்றும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சலுகைகள் நீட்டிக்கப்பட வேண்டும் என்று பணிவுடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது" என்று ஓய்வு பெற்றவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

6வது மற்றும் 7வது ஊதியக்குழுக்களில் 2016க்கு முந்தைய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முறையே மேம்பட்ட ஓய்வூதியம் மற்றும் சமநிலை பற்றிய தெளிவான குறிப்பு உள்ளதாகவும், ஆனால், 8வது ஊதியக்குழுவில் இந்த அம்சம் NPS/OPS-க்கு மட்டுமே உள்ளதாகவும், இது குழப்பத்தை உருவாக்குவதாகவும் ஓய்வூதியதாரர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர். ஆகையால், ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் பற்றிய சிறப்புக் குறிப்புடன் இந்த அம்சம் தெளிவுபடுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: 14-54% சம்பள உயர்வு நிச்சயம்... அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ் கொடுத்த அறிக்கை

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கேள்வி.... ஜனவரி முதல் அகவிலைப்படி நிறுத்தப்படுமா?

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalaryCentral government employeesfitment factor

