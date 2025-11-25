8வது ஊதியக்குழு: OPS, CGHS, GDS... முக்கிய மாற்றங்களை கோரும் அரசு ஊழியர்கள், பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்

8th Pay Commission ToR: சில நாட்களுக்கு முன்னர் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. எனினும், இந்த விதிமுறைகளில் பல வித குறைபாடுகள் உள்ளதாக மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கருதுகிறார்கள். இவற்றை சுட்டிக்காட்டி ஊழியர் அமைப்புகள் மத்திய அரசுக்கு பல கடிதங்களையும் எழுதியுள்ளன.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளில் உள்ள குறைபாடுகள்
8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் உள்ள மிகப்பெரிய குறைபாடு புதிய சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியங்கள் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பது அதில் குறிப்பிடப்படாததுதான். தற்போது, பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஒரு புதிய ஊதியக்குழு அமைக்கப்படுகின்றது. 7வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் டிசம்பர் 31, 2025 வரை அமலில் இருக்கும். 10 ஆண்டு விதிப்படி பார்த்தால், ஜனவரி 1, 2026 முதல் புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வர வேண்டும். ஆனால், இந்த தேதி பரிந்துரை விதிமுறைகளில் குறிப்பிடப்படவில்லை. இதனால் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அரசாங்கம் அதை தாமதப்படுத்தக்கூடும் என்ற கவலையில் உள்ளனர்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சார்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கைகள்
இப்போது, இந்த பிரச்சனையில் தெளிவு பெற, முக்கிய ஊழியர் சங்கங்களும் ஓய்வூதியதாரர் அமைப்புகளும் ஒன்றுபட்டுள்ளன. பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு, மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கம் மற்றும் பாரத் ஓய்வூதியர்கள் சமாஜ் ஆகியவை பிரதமர் மோடி மற்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதங்கள் எழுதியுள்ளன. 8வது ஊதியக் குழு எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்பது குறித்து தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. பாரத் ஓய்வூதியர்கள் சமாஜ் (BPS) மற்றும் பிற தொழிற்சங்கங்கள் அரசாங்கத்திடம் ToR-ல் முக்கிய மாற்றங்களை விரும்புவதாகத் தெரிவித்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இங்கே காணலாம்.
1. 8th Pay Commission Implementation Date:
முக்கிய கோரிக்கை, 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்க தேதி பற்றியது. ToR-ல் தற்போது இந்த தேதி குறிப்பிடப்படவில்லை. ஆகையால், இதை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன.
2. Old Pension Scheme
2004 க்குப் பிறகு பணியமர்த்தப்பட்ட 26 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது ஒரு முக்கிய கோரிக்கையாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) பாதுகாப்பின்மையை அதிகரித்துள்ளது, எனவே அதை ரத்து செய்து OPS-ஐ மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என்று தொழிற்சங்கங்கள் கூறுகின்றன.
3 Pension Schemes
8வது ஊதியக் குழு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றை ஒன்றாக ஆராய்ந்து முழுமையாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும் என்பது அடுத்த கோரிக்கை. தொழிற்சங்கங்கள் மூன்று முறைகளையும் முழுமையாக மறுஆய்வு செய்யக் கோருகின்றன.
4 Pension Parity
அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரே மாதிரியான ஓய்வூதிய விதிகள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என ஊழியர் சங்கங்கள் கேட்டுக்கொண்டுள்ளன. இது பழைய மற்றும் புதிய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இடையிலான பாகுபாட்டை நீக்கும்.
5 Gramin Dak Sevaks
கிராமப்புற டாக் சேவகர்கள் (GDS), தன்னாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் சட்டப்பூர்வ நிறுவனங்களின் ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் விடுபட்டுள்ளதால், அவர்களை 8வது சம்பளக் குழுவின் வரம்பில் சேர்க்க வேண்டும் என்பதே தொழிற்சங்கங்களின் அடுத்த கோரிக்கை.
6 Interim Relief
பணவீக்கம் கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது என்றும், இதன் காரணமாக, ஊழியர்களுக்கு உடனடியாக 20% இடைக்கால நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் ஊழியர் சங்கங்கள் கோரியுள்ளன. இறுதி பரிந்துரைகள் பெறப்படும் வரை சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் இந்த உயர்வு உடனடியாக செயல்படுத்தப்பட வேண்டும்.
7 Central Government Health Scheme
மத்திய அரசு சுகாதாரத் திட்டமான CGHS இல் முக்கிய சீர்திருத்தங்கள், அதிக சுகாதார மையங்களைத் திறப்பது, நாடு முழுவதும் பணமில்லா சிகிச்சையை வழங்குவது மற்றும் நாடாளுமன்றக் குழுவின் நிலுவையில் உள்ள பரிந்துரைகளை முன்கூட்டியே அங்கீகரிப்பது போன்ற பிற கோரிக்கைகளும் உள்ளன.
8வது உதியக்குழு சுருக்கமாக...
- மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது.
- ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் இதில் சில குறைபாடுகளை கண்டுள்ளனர்.
- ஊழியர் சங்கங்கள் ToR -இல் மாற்றம் கோரி மத்திய அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளன.
- ஊழியர்களுக்கு சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
