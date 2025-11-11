English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8வது ஊதியக்குழு ஷாக்: 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு நன்மைகள் இல்லை, எதிர்க்கும் யூனியன்

8th Pay Commission Latest News: 7வது ஊதியக் குழுவின் ToR இல் முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட சில முக்கிய விதிகள் 8வது ஊதியக் குழு ToR இல் இல்லையா? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 11, 2025, 05:02 PM IST
  • 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் பெயர்கள் நீக்கமா?
  • தொழிற்சங்கத்தின் முக்கிய கோரிக்கைகள் என்ன?
  • அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரைகளை திருத்தக் கோரிக்கை.

8th Pay Commission Pensioners: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) தொடர்பான அறிவிப்பை மத்திய அரசு சமீபத்தில் வெளியிட்டது. நீதிபதி ரஞ்சன் தேசாய் தலைமையிலான மூன்று பேர் கொண்ட குழு, மத்திய ஊழியர்களுக்கான ஊதியத் திருத்தங்களை மதிப்பாய்வு செய்து பரிந்துரைக்கும் பணியை மேற்கொள்ளும். இருப்பினும், இந்த அறிவிப்பு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிடையே பரவலான அதிருப்தியைத் தூண்டியுள்ளது. ஊழியர்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அதிருப்திக்கு காரணம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிருப்தி

சமீபத்தில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தது. அதன் பிறகு இது குறித்த பல சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. 7வது ஊதியக் குழுவின் ToR இல் முன்னர் சேர்க்கப்பட்ட சில முக்கிய விதிகள் 8வது ஊதியக் குழு ToR இல் இல்லை என்று பல ஊழியர் அமைப்புகள் கூறியுள்ளன.

Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள்

8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளில் பல அம்சங்களில் பல சிக்கல்கள் உள்ளதாக பல தரப்பினர் கூறியுள்ளனர். அகில இந்திய பாதுகாப்பு ஊழியர் கூட்டமைப்பு (AIDEF) மிகவும் கடுமையான எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளது. ToR இல் திருத்தங்களைக் கோரியும், ஓய்வூதியதாரர்களைச் சேர்க்க வலியுறுத்தியும் இந்த அமைப்பு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது.

Pensioners: 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்களின் பெயர்கள் நீக்கமா?

8வது ஊதியக் குழுவின் ToR முற்றிலும் வேறுபட்டதாக இருக்கும் என்றும், ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத் திருத்தங்கள் தொடர்பான உட்பிரிவுகள் இதில் இல்லை என்றும் AIDEF கூறியுள்ளது. மூன்று தசாப்தங்களுக்கும் மேலாக தங்கள் வாழ்க்கையை நாட்டிற்காக அர்ப்பணித்த சுமார் 69 லட்சம் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த புதிய ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளதாக சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து 69 லட்சம் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் விலக்கப்பட்டிருப்பது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது என்று சங்கம் தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளது. ஓய்வூதியத் திருத்தம் அவர்களின் உரிமை என்றும், அவர்களுக்கு எதிராக பாகுபாடு காட்ட முடியாது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

அரசாங்கத்திடம் பரிந்துரைகளை திருத்தக் கோரிக்கை

பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய அமைப்பு மற்றும் திருத்தத்தை ஆணையம் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று 7வது ஊதியக் குழுவின் ToR -இல் தெளிவாகக் கூறப்பட்டிருந்தது என AIDEF தனது கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளது. இதற்கு நேர்மாறாக, இந்த விதி 8வது ஊதியக் குழுவின் ToR இல் முற்றிலும் இல்லை. ஆகையால்,  பொது ஓய்வூதியத் திருத்தத்தின் பலன்கள் கிடைக்காது என்ற கவலை ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

தொழிற்சங்கத்தின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கி ToR ஐ திருத்துமாறு AIDEF அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியுள்ளது:

- ஜனவரி 1, 2026 க்கு முன் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தங்கள் ToR இல் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

- 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கம்யுடேஷன் பென்ஷன், அதாவது மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை முழுமையாக பெறும் வசதி வேண்டும்.

