8வது ஊதியக்குழு ToR: ஓய்வூதியதாரர்கள் விலக்கப்படுகிறார்களா? மீண்டும் சர்ச்சை... பிரதமருக்கு பறந்த கடிதம்

8th Pay Commission ToR: 8வது ஊதியக்குழு குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் நாளுக்கு நாள் புதிய அப்டேட்கள் கிடைத்து வருகின்றன. தற்போதும் ஒரு புதிய செய்தி பரவி வருகின்றது. 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் (ToR) தொடர்பாக ஓய்வூதியதாரர்கள் மத்தியில் மீண்டும் கவலைகள் எழுந்துள்ளன.
Central Government Pensioners’ Welfare Association
ஜம்முவில் உள்ள மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் நலச் சங்கம் (CGPWA), தற்போதைய ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, பிரதமர் மற்றும் நிதி அமைச்சருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகள் குறித்த கவலைகள்
CGPWA அமைப்பு, 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகள் குறித்து கடுமையான ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவித்து, பிரதமர், மத்திய நிதி அமைச்சர், ஓய்வூதியத் துறை இணையமைச்சர் மற்றும் மத்திய ஊதியக் குழுவின் தலைவர் ஆகியோருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளதாக பிடிஐ அறிக்கை ஒன்றில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட பணிக்கான விதிமுறைகள், 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பை பணிபுரியும் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே கட்டுப்படுத்துகிறது என்றும், இது தற்போதைய ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களைத் தானாகவே விலக்குகிறது என்றும் அந்தச் சங்கம் கூறுகிறது.
Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் விலக்கப்பட்டதாகக் குற்றச்சாட்டு
8வது ஊதியக் குழுவின் பணிக்கான விதிமுறைகள் வெளியிடப்பட்ட பிறகு, நிதி அமைச்சர் மற்றும் பிற அமைச்சர்கள், இந்தக் குழு ஓய்வூதியதாரர்களின் நலன்களையும் கருத்தில் கொள்ளும் என்று பலமுறை உறுதிமொழிகளை வழங்கியதாக CGPWA கூறுகிறது. இருப்பினும், நவம்பர் 3, 2025 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட பணிக்கான விதிமுறைகளில் இந்த உறுதிமொழிகள் தெளிவாகப் பிரதிபலிக்கவில்லை என்று அந்தச் சங்கம் வாதிடுகிறது. டிசம்பர் 2, 2025 அன்று, 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து ஓய்வூதியங்கள் விலக்கப்படவில்லை என்று நிதி அமைச்சகம் மாநிலங்களவையில் தெளிவுபடுத்தியது, ஆனால் இதுவும் பணிக்கான விதிமுறைகளில் பிரதிபலிக்கவில்லை என்பதையும் அந்தச் சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
Finance Bill 2025: நிதி மசோதா 2025 மற்றும் அது சார்ந்த மாற்றங்களுக்கு ஆட்சேபனை
CGPWA தலைவர் மற்றும் முன்னாள் டிஜிபி எஸ்.பி. கோடா, தனது கடிதத்தில் நிதி மசோதா 2025-ஐக் குறிப்பிட்டு, மத்திய சிவில் சேவைகள் (ஓய்வூதியம்) விதிகளில் பின்னோக்கிய விளைவுடன் செய்யப்பட்ட திருத்தங்கள், ஓய்வூதியதாரர்களிடையே அவர்களின் ஓய்வுபெற்ற தேதியின் அடிப்படையில் பாகுபாடு காட்டுவதை சட்டப்பூர்வமாக்குவதாக தெரிவித்துள்ளதாக பிடிஐ அறிக்கை தெரிவிக்கிறது.
இத்தகைய சட்டப்பூர்வ மாற்றங்கள், முந்தைய உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளையும் நாடாளுமன்றத்தில் வழங்கப்பட்ட வாய்மொழி உறுதிமொழிகளையும் பயனற்றதாக்குகின்றன என்றும், அவற்றை முறையான சட்டத் திருத்தங்கள் மூலமாக மட்டுமே ரத்து செய்ய முடியும் என்றும் அவர் வாதிடுகிறார்.
Unfunded Cost: ‘நிதி அளிக்கப்படாத செலவு’ என்ற சொல்லுக்கு ஆட்சேபனை
பரிந்துரை விதிமுறைகளில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள "பங்களிப்பற்ற ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதி அளிக்கப்படாத செலவு" என்ற சொல்லுக்கும் CGPWA கடுமையாக ஆட்சேபனை தெரிவித்துள்ளது. இந்தச் சொற்றொடர் முன்னெப்போதும் இல்லாதது என்றும், ஓய்வூதியங்கள் ஒரு அரசியலமைப்பு உரிமையாகக் கருதப்படாமல், ஒரு நிதிச் சுமையாகப் பார்க்கப்படுகின்றன என்ற தோற்றத்தை இது ஏற்படுத்துகிறது என்றும் அந்த சங்கம் கூறுகிறது.
நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், நீதிபதிகள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்களின் ஓய்வூதியங்களும் பங்களிப்பற்றவை என்றும், அவை இந்திய ஒருங்கிணைந்த நிதியிலிருந்து வழங்கப்படுகின்றன என்றும், ஆனால் அவர்களுக்கு இதுபோன்ற மொழி பயன்படுத்தப்படுவதில்லை என்றும் அந்தக் கடிதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது.
Additional Pension, Commuted Pension: கூடுதல் ஓய்வூதியம், கம்யூடட் பென்ஷன் தொடர்பான பிரச்சினை
மூத்த குடிமக்களான ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் குறித்த பிரச்சினையையும் அந்தக் கடிதம் எழுப்பியது. நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுவின் பரிந்துரையை (110வது அறிக்கை) மேற்கோள் காட்டி, கூடுதல் ஓய்வூதியத்திற்கான வயது வரம்பைக் குறைக்கவும், ஒரு அடுக்கு முறையைச் செயல்படுத்தவும் சிஜிபிடபிள்யூஏ கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
கூடுதலாக, 15 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மாற்றப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை மீட்டெடுப்பது தொடர்பான விதிக்கு ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டது. அரசாங்கம் மாற்றப்பட்ட தொகையை 12 ஆண்டுகளுக்குள் வசூலித்துவிட்டு, பின்னர் மீட்டெடுப்பைத் தாமதப்படுத்தி அதன் மூலம் வட்டியை சம்பாதிப்பதாக அந்த சங்கம் கூறுகிறது.
அரசாங்கத்தின் நிலைப்பாடு என்ன?
ஆணையத்தின் வரம்பிலிருந்து ஓய்வூதியங்கள் விலக்கப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் கூறி வருகிறது. இந்த முரண்பாடான சூழ்நிலை சர்ச்சையைத் தூண்டுகிறது. 8வது ஊதியக் குழுவின் வரம்பிலிருந்து ஓய்வூதியங்கள் விலக்கப்படவில்லை என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. நிதி அமைச்சகம் சமீபத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் அளித்த பதிலில், என்.பி.எஸ் மற்றும் என்.பி.எஸ் அல்லாத ஊழியர்கள் உட்பட, ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை தொடர்பான அம்சங்களை ஆணையம் பரிசீலிக்கும் என்று கூறியுள்ளது.
மேலும், பணி வரன்முறைகளில் உள்ள வார்த்தைகள் நிதி நிலைத்தன்மை, பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் எதிர்காலத் தேவைகளைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவை என்றும், ஓய்வூதிய உரிமைகளைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துவதற்காக அல்ல என்றும் அரசாங்கம் வாதிடுகிறது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் பிற கவலைகள்
ஓய்வூதியதாரர்கள் மட்டுமல்லாமல், மத்திய அரசு ஊழியர்களும் தொழிற்சங்கங்களும் பரிந்துரை விதிமுறைகள் குறித்து சில ஆட்சேபனைகளைத் தெரிவித்துள்ளன.
முக்கிய ஆட்சேபனைகள் பின்வருமாறு:
- ஓய்வூதிய திருத்தம் குறித்து வெளிப்படையாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை.
- அகவிலைப்படி (DA) இணைப்பு குறித்த தெளிவின்மை
- ஜனவரி 1, 2026 என்ற அமலாக்கத் தேதி குறிப்பிடப்படாதது.
- ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மற்றும் தொழிற்சங்க உரிமைகள் புறக்கணிக்கப்படுவது.
பல நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இந்தச் சிக்கல்கள் குறித்து நாடாளுமன்றத்தில் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர். பரிந்துரை விதிமுறைகள் திருத்தப்படாவிட்டால், நாடு தழுவிய போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக ஊழியர் அமைப்புகள் எச்சரித்துள்ளன. ToR பற்றி எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்கு மத்திய அரசு விளக்கத்தை அளித்திருந்தாலும், அவை முறையாக பரிந்துரை விதிமுறைகளில் திருத்தப்பட வேண்டும் என்பது முக்கிய கோரிக்கையாக உள்ளது.
மேலும் படிக்க | டிஏ உயர்வு: 70%ஐ நெருங்கும் அகவிலைப்படி, அரசு ஊழியர்களுக்கு அதிரடி சம்பள உயர்வு
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1 அரசு ஊழியர்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் அரியர் கிடைக்கும், எவ்வளவு தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ