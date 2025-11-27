8வது ஊதியக்குழு: கடும் அதிருப்தியில் ஊழியர்கள், ToR -ஐ மாற்ற கோரிக்கை... அரசின் அடுத்த மூவ் என்ன?

8th Pay Commission ToR: மத்திய அரசு இந்த மாத தொடக்கத்தில் 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. ஆனால், அதைத் தொடர்ந்து மத்திய அரசு ஊழியர்களும், ஓய்வூதியதாரர்களும் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இதற்கு காரணம் என்ன? மத்திய அரசிடம் ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் கேட்பது என்ன? கோரிக்கையை ஏற்குமா மத்திய அரசு? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்குமான விடைகளை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Terms of Reference: பரிந்துரை விதிமுறைகளால் ஏற்பட்ட குழப்பம்
மத்திய அரசால் புதிதாக அறிவிக்கப்பட்ட பரிந்துரை விதிமுறைகளில் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அத்தியாவசியமான சில விஷயங்கள் இடம்பெறவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. பரிந்துரை விதிமுறைகளை (ToR) திருத்துமாறு ஊழியர் சங்கங்கள் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தியதை அடுத்து, 8வது ஊதியக் குழு குறித்த விவாதம் தீவிரமடைந்துள்ளது. 8வது ஊதியக் குழுவின் ஆணையில் ஓய்வூதியத் திருத்தம் விலக்கப்பட்டதும், பல முக்கிய பிரச்சனைகளுகான தீர்வுகள் குறிப்பிடப்படாமல் இருப்பதும் முக்கிய குறைகளாக பார்க்கப்படுகின்றன. இவற்றை சரி செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தி ஊழியர்கள் நாடு தழுவிய போராட்டங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளனர். அகவிலைப்படியை (DA) அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைப்பது ஊழியர்களின் முதன்மைக் கோரிக்கையாக உள்ளது. மேலும் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள பிற பிரச்சினைகளையும் இனி தாமதப்படுத்த முடியாது என்று ஊழியர் சங்கங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. தங்கள் கருத்தை அரசு ஏற்காத பட்சத்தில் நாடு தழுவிய பொராட்டங்களையும் நடத்த திட்டமிட்டுள்ளதாக ஊழியர் சங்கங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஊழியர் அமைப்புகள் பரிந்துரைத்துள்ள முக்கிய திருத்தங்கள் என்ன?
தொழிலாலர் அமைப்பான NC-JCM பல்வேறு திருத்தங்களை கோரியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவற்றில் பின்வரும் அம்சங்களும் அடங்கும்:
- தற்போதுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஓய்வூதிய திருத்தத்தைச் சேர்க்க வேண்டும்.
- 7வது ஊதியக் குழுவில் இருந்த "பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகள் (expectations of stakeholders)" என்ற பிரிவை மீட்டெடுக்க வெண்டும்.
- தற்போது NPS இன் கீழ் உள்ள 26 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும்.
- ஜனவரி 1, 2026 ஐ 8வது ஊதியக்குழுவை செயல்படுத்தும் தேதியாக அறிவிக்கவேண்டும்.
- "பங்களிப்பில்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதியில்லாத செலவு" என்ற சொற்றொடரை நீக்க வேண்டும்.
- ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 20 சதவீத இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க வேண்டும்.
- "பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப" என்ற சொற்றொடரை நீக்கியது ஆட்சேபனைக்குரியது என்றும், அது 7வது ஊதியக்குழுவின் TOR இன் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருந்தது என்றும் ஊழியர் அமைப்பு கூறியுள்ளது. அதை நீக்கியது "ஊக்கம் இழக்கச் செய்யும் செயல்" என்றும் பணியாளர் அமைப்பு குறிப்பிட்டுள்ளது.
Central Government Pensioners: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய திருத்தம்
8வது ஊதியக் குழு ஓய்வூதியதாரர்களை உள்ளடக்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியிருந்தாலும், ToR ஓய்வூதியத் திருத்தத்தைக் குறிப்பிடவில்லை என்று NC JCM கூறியது. இது ஓய்வூதியதாரர்களை பெரும் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கியுள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்கள் தொடர்பான முக்கிய அம்சங்கள் ToR -இல் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசை ஊழியர் சங்கம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. அவை பின்வருமாறு:
- Commutation Pension: 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கம்யுடேஷன் பென்ஷன், அதாவது ஓய்வூதிய பரிமாற்ற சலுகைகளை மீண்டும் வழங்குதல்.
- Additional Pension Revision: பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஐந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை 5 சதவீத ஓய்வூதிய உயர்வை வழங்குதல்
- Pension Revision: ஓய்வு பெற்ற அனைவருக்கும் ஓய்வூதிய திருத்தத்தை உறுதி செய்தல்
- Old Pension Scheme: ஜனவரி 1, 2004 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு அரசுப் பணியில் சேர்ந்தவர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுத்தல்.
நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள இந்த கோரிக்கைகள் பணி ஓய்வுக்குப் பிந்தைய கட்டத்தில் நிதிப் பாதுகாப்பு குறித்த கவலைகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது என்று NC JCM கூறியுள்ளது.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு இடைக்கால நிவாரணம்
8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் NC JCM முன்மொழிந்துள்ளது. ஆணையம் தனது அறிக்கையை இறுதி செய்யும் வரை ஊழியர்கள் பணவீக்கத்தை நிர்வகிக்க உதவும் வகையில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் 20 சதவீத இடைக்கால உயர்வை அது கோரியுள்ளது. பொது நிர்வாகத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கும் பணியாற்றும் மற்றும் ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள் மீது அரசாங்கம் கொண்டுள்ள அக்கறையை அத்தகைய நடவடிக்கை நிரூபிக்கும் என்று கவுன்சில் கூறியுள்ளது.
Salary Hike: சம்பள உயர்வு, ஓய்வூதிய உயர்வுக்கான எதிர்பார்ப்பு என்ன?
தற்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் ஊதியம் பெறுகின்றனர்.
- தற்போதைய நிலவரப்படி, மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஊதியம் ரூ.18,000 ஆக உள்ளது. ஓய்வூதியதாரர்களின் குறைந்தபட்ச அடிப்படை ஓய்வூதியம் ரூ.9,000 ஆக உள்ளது.
- 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அதிகபட்ச அடிப்படை சம்பளம் ரூ.2,25,000 ஆகும். அமைச்சரவை செயலாளர் மற்றும் பிற உயர் பதவிகளில் உள்ள ஊழியர்கள் மாதத்திற்கு ரூ.2,50,000 பெறுகின்றனர்.
- 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ், ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
- 8வது ஊதியக்குழுவில் இது 1.8 முதல் 3.0 -க்குள் இருக்கலாம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.8 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் குறைந்தபட்ச ஊதியமான ரூ.18,000, ரூ.32,400 ஆகவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ரூ.9,000, ரூ.16,200 ஆகவும் அதிகரிக்கும்.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 3.0 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் குறைந்தபட்ச ஊதியமான ரூ.18,000, ரூ.54,000 ஆகவும், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியமான ரூ.9,000, ரூ.27,200 ஆகவும் அதிகரிக்கும்.
8வது ஊதியக்குழு அப்டேட் சுருக்கமாக....
- மத்திய அரசு நவம்பர் 3ஆம் தேதி 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான பரிந்துரை விதிமுறைகளை அறிவித்தது.
- 8வது ஊதியக்குழுவின் ToR ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அதிருப்தியை அளித்துள்ளது.
- ஊழியர் சங்கங்கள் ToR -இல் பல மாற்றங்களை கோரியுள்ளன.
- மத்திய அரசின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகாக ஊழியர்கள் இப்போது காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.
மேலும் படிக்க | மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அநீதியா? 8வது ஊதியக்குழு நிபந்தனையால் மூத்த குடிமக்கள் அச்சம்!
மேலும் படுக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அகவிலைப்படி அடிப்படை ஊதியத்துடன் இணைக்கப்படுமா? மக்களவையில் பதில்...
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ