English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு முக்கிய செய்தி: ToR-க்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல், இவர்தான் குழுவின் தலைவர்

8வது ஊதியக்குழு முக்கிய செய்தி: ToR-க்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல், இவர்தான் குழுவின் தலைவர்

8th Pay Commission: மத்திய அமைச்சரவை இன்று 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்ததோடு குழுவின் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்களையும் அறிவித்தது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 28, 2025, 04:29 PM IST
  • 8வது சம்பள கமிஷன் குறித்து அமைச்சரவையின் முக்கிய அறிவிப்பு.
  • மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல்.
  • முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆணையத்தின் தலைவராக இருப்பார்.

Trending Photos

அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
aa22
அல்லு அர்ஜுன் X அட்லீ படத்தில் 3 நாயகிகள்! யார் யார் தெரியுமா?
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
camera icon8
Mars Transit
விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு டபுள் அதிஷ்டம், அனைத்திலும் சூப்பர் வெற்றி
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
camera icon7
OTT releases
இட்லி கடை to லோகா : ஓடிடியில் இந்த வாரம் வெளியாகும் முக்கிய படங்கள்! எதை, எதில் பார்ப்பது?
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
camera icon7
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
8வது ஊதியக்குழு முக்கிய செய்தி: ToR-க்கு அமைச்சரவை ஒப்புதல், இவர்தான் குழுவின் தலைவர்

8th Pay Commission Latest News: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை, இன்று 8வது மத்திய ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தது. இது கிட்டத்தட்ட 50 லட்சம் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளும். 

Add Zee News as a Preferred Source

முன்னாள் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் ஆணையத்தின் தலைவராக இருப்பார். பேராசிரியர் புலக் கோஷ் உறுப்பினராகவும், பங்கஜ் ஜெயின் அதன் உறுப்பினர்-செயலாளராகவும் இருப்பார்கள். இந்த ஆண்டு ஜனவரியில் மத்திய அரசு 8வது ஊதியக் குழுவை அறிவித்தது.

8வது ஊதியக்குழு 18 மாதங்களுக்குள் பரிந்துரைகளை சமர்ப்பிக்கும். இதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வர வாய்ப்புள்ளது என்று தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் செவ்வாயன்று தெரிவித்தார்.

8வது மத்திய ஊதியக் குழு

- 8வது மத்திய ஊதியக் குழு ஒரு தற்காலிக அமைப்பாக இருக்கும் என்று அரசாங்கம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

- ஆணையத்தில் ஒரு தலைவர்; ஒரு உறுப்பினர் (பகுதி நேரம்) மற்றும் ஒரு உறுப்பினர்-செயலாளர் இருப்பார்கள்.

- இந்த குழு அமைக்கப்பட்ட தேதியிலிருந்து 18 மாதங்களுக்குள் அதன் பரிந்துரைகளை வழங்கும். 

- தேவைப்பட்டால், பரிந்துரைகள் இறுதி செய்யப்படும்போது, ​​ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தில் இடைக்கால அறிக்கைகளை அனுப்புவது குறித்து பரிசீலிக்கப்படலாம்.

பரிந்துரைகளை வழங்கும்போது, ​​ஆணையம் பின்வருவனவற்றைக் கருத்தில் கொள்ளும்:

- நாட்டின் பொருளாதார நிலைமைகள் மற்றும் நிதி சீரமைப்புக்கான அவசியம்

- வளர்ச்சிச் செலவுகள் மற்றும் நலத்திட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு போதுமான வளங்கள் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டிய அவசியம்

- பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் நிதி இல்லாத செலவு

- பொதுவாக சில மாற்றங்களுடன் பரிந்துரைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் மாநில அரசுகளின் நிதிகளில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் 

- மத்திய பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் நடைமுறையில் உள்ள ஊதிய அமைப்பு, சலுகைகள் மற்றும் பணி நிலைமைகள்.

8வது சம்பள கமிஷன் குறித்து அமைச்சரவையின் முக்கிய அறிவிப்பு

செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற அமைச்சரவை சந்திப்பில் 8வது ஊதியக்குழு தொடர்பான முடிவுகளை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அறிவித்தார். பல்வேறு அமைச்சகங்கள், மாநில அரசுகள், கூட்டு ஆலோசனை அமைப்புகள் மற்றும் ஊழியர்கள் தரப்புடன் ஆலோசனை நடத்திய பிறகு, ToR இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார்.

8வது மத்திய சம்பள கமிஷனை அமைப்பது குறித்து பாதுகாப்பு மற்றும் உள்துறை அமைச்சகங்கள், பணியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சித் துறை, மாநிலங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய பங்குதாரர்களிடமிருந்து உள்ளீடுகளைக் கோரியதாக அரசாங்கம் ஜூலை மாதம் நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவித்தது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஊதிய திருத்தம்

ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு திருத்தப்பட்ட சம்பள விகிதங்கள் எப்போது செயல்படுத்தப்படும் என்ற கேள்விக்கு, மத்திய நிதித்துறை இணையமைச்சர் பங்கஜ் சவுத்ரி, "8வது சம்பளக் குழு தனது பரிந்துரைகளை அளித்து, அதை அரசு ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அவை செயல்படுத்தப்படும்" என்று தெரிவித்தார். 

அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களிப் ஓய்வூதியத்தை திருத்துவதற்காக வழக்கமாக 10 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை ஊதியக்குழுக்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. 7வது சம்பளக் குழு பிப்ரவரி 2014 இல் அமைக்கப்பட்டு அதன் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2016 முதல் செயல்படுத்தப்பட்டன.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசம்... ஜனவரி முதல் 80% சம்பள உயர்வு

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் 34% உயரும்.... அரசு ஊழியர்களுக்கு 2026 -இல் ஜாக்பாட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalaryCentral government employeesfitment factor

Trending News