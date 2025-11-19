English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்திற்கு முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்

8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்திற்கு முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission Latest News: 8வது ஊதியக்குழுவின் முழுமையான அமலாக்கம் வரை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ உயர்வு தொடருமா? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 19, 2025, 05:17 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ உயர்வு தொடருமா?
  • எந்தெந்த அலவன்சுகள் அதிகரிக்கும்?
  • வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகள் தொடருமா?

Trending Photos

துலாம் ராசியா? இந்த கார்த்திகை மாதம் உங்களுக்குத்தான்! அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டப்போகிறது!
camera icon6
Libra
துலாம் ராசியா? இந்த கார்த்திகை மாதம் உங்களுக்குத்தான்! அதிர்ஷ்டம் கதவை தட்டப்போகிறது!
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 5 ஜாக்பாட் அறிவிப்புகள், லிஸ்ட் இதோ
இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
camera icon7
Sun transit in Anusham
இன்று சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: தொழில் கவலை, 3 ராசிகள் ஜாக்கிரதை
நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன? முழு விவரம்!
camera icon7
Actress Nayanthara
நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்தநாள் இன்று.. அவரது சொத்து மதிப்பு என்ன? முழு விவரம்!
8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்திற்கு முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) மத்திய அரசு சமீபத்டில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, மத்திய ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பில் பெரிய மாற்றங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கியுள்ளன. அரசாங்கம் ஆணையத்திற்கு 18 மாத காலக்கெடுவை வழங்கியுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Dearness Allowance: 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி

இந்த 18 மாத காலகட்டத்தில், 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் தொடர்ந்து அதிகரிக்குமா? ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையும் கிடைக்குமா? இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ உயர்வு தொடருமா?

8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை, 7வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு அறிவிக்கப்படும் வரை இந்த ஏற்பாடு தொடரும். ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு அகவிலைப்படி திருத்தப்படுவதால், 18 மாத காலத்தில் மூன்று அகவிலைப்படி உயர்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஜூலை 2025 இல் அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. ஒரு திருத்தத்தில் அகவிலைப்படியில் சராசரியாக 3% அதிகரிப்பு இருந்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி முறையே 61%, 64% மற்றும் 67% ஆக உயரக்கூடும்.

Fitment Factor: அகவிலைப்படி உயர்வு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எவ்வாறு பாதிக்கும்?

8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு ஏற்படக்கூடும் வழக்கமான அகவிலைப்படி உயர்வுகள் மற்றும் இரண்டு வருடாந்திர உயர்வுகள் ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை தோராயமாக 20% பாதிக்கலாம் என அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல் கூறுகிறார். 

Familu Unit: குடும்ப அலகை மாற்ற திட்டம்

கூடுதலாக, மத்திய அரசு உழியர்களின் குடும்ப அலகை 3 இலிருந்து 3.5 ஆக உயர்த்துவதற்கான பரிந்துரை உள்ளது. இந்த மாற்றமும் அடிப்படை ஊதியத்தில் சுமார் 20% தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

இந்த உயர்வுகள் அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.58 இலிருந்து தோராயமாக 1.98 ஆக அதிகரிக்கலாம். மேலும், பணவீக்கத்தைக் கணக்கிட அரசாங்கம் பொதுவாக 15% வரை பணவீக்க வளர்ச்சி காரணியைச் சேர்க்கிறது. இதன் விளைவாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தோராயமாக 2.13 என ஆகிறது. இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பெரும்பாலும் துல்லியமானதாக இருக்கும் என நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.

Allowance: எந்தெந்த அலவன்சுகள் அதிகரிக்கும்?

8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை DA மட்டுமல்ல, இன்னும் பல கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

HRA-வில் மாற்றம் ஏற்படலாம்

வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி இரண்டுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அகவிலைப்படி அதிகரித்தால், HRA சதவீதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பைத் தாண்டியவுடன் திருத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, X, Y மற்றும் Z வகைகளில் வரும் நகரங்களில் HRA அடுக்குகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA)

மத்திய அரசு ஊழியர்களின் TA அதிகரிக்கக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் TA தொகை மாறக்கூடும் என்று பல பகுப்பாய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் சில கொடுப்பனவுகள் குறைக்கப்படவும் சீரமைக்கப்படவும் சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன.

குழந்தைகள் கல்வி கொடுப்பனவு (CEA)

சில மதிப்பீடுகள் அகவிலைப்படி 50% ஐ எட்டும்போது CEA அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறுகின்றன. பணவீக்கம் மற்றும் கல்விச் செலவுகள் காரணமாக இது அடிக்கடி திருத்தப்படுகிறது.

மருத்துவ/நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவு (FMA)

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மருத்துவ கொடுப்பனவு அதிகரிப்பதற்கான அடிப்படை முன்னர் 7வது ஊதியக் குழுவில் வகுக்கப்பட்டது. புதிய ஊதியக் குழு செயல்முறையின் போது FMA திருத்தம் செய்யப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை மறுப்பதற்கில்லை.

பிற கொடுப்பனவுகள்

ஆடை கொடுப்பனவு, இடர் கொடுப்பனவு மற்றும் திறன் அடிப்படையிலான ஊதியம் போன்ற கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிப்புக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சில செயல்திறன் அடிப்படையிலான கூறுகளும் இதில் சேர்க்கப்படலாம்.

Salary Hike: வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகள் தொடருமா?

8வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த 2027 வரை ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டால், தற்போதைய கட்டமைப்பின் கீழ் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகள் தொடரும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு NC-JCM: அரசு ஊழியர்களுக்கு OPS, சம்பளம், ஓய்வூதியம், ToR மாற்றம்.... முக்கிய முடிவுகள்

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு ஓய்வூதிய உயர்வு: டென்ஷனில் ஓய்வூதியதாரர்கள், 'மிஸ்' ஆன முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

8th Pay Commission7th pay commissionsalary hikeCentral government employeessalary

Trending News