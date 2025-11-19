8வது ஊதியக்குழு அமலாக்கத்திற்கு முன் 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, எகிறும் சம்பளம்

8th Pay Commission DA Hike: 8வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரை விதிமுறைகளுக்கு (ToR) மத்திய அரசு சமீபத்டில் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. இதைத் தொடர்ந்து, மத்திய ஊழியர்களின் சம்பள அமைப்பில் பெரிய மாற்றங்களுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடங்கியுள்ளன. அரசாங்கம் ஆணையத்திற்கு 18 மாத காலக்கெடுவை வழங்கியுள்ளது.
Dearness Allowance: 3 முறை அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி
இந்த 18 மாத காலகட்டத்தில், 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் அகவிலைப்படி மற்றும் பிற கொடுப்பனவுகள் தொடர்ந்து அதிகரிக்குமா? ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்களுக்கு நிலுவைத் தொகையும் கிடைக்குமா? இது குறித்த தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு டிஏ உயர்வு தொடருமா?
8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்படும் வரை, 7வது ஊதியக் குழுவின் அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் அகவிலைப்படி தொடர்ந்து கணக்கிடப்படும் என நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். புதிய ஊதியக் கட்டமைப்பு அறிவிக்கப்படும் வரை இந்த ஏற்பாடு தொடரும். ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு அகவிலைப்படி திருத்தப்படுவதால், 18 மாத காலத்தில் மூன்று அகவிலைப்படி உயர்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. ஜூலை 2025 இல் அகவிலைப்படி 58% ஆக உள்ளது. ஒரு திருத்தத்தில் அகவிலைப்படியில் சராசரியாக 3% அதிகரிப்பு இருந்தால், அடுத்த 18 மாதங்களில் அகவிலைப்படி முறையே 61%, 64% மற்றும் 67% ஆக உயரக்கூடும்.
Fitment Factor: அகவிலைப்படி உயர்வு ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டரை எவ்வாறு பாதிக்கும்?
8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கு முன்பு ஏற்படக்கூடும் வழக்கமான அகவிலைப்படி உயர்வுகள் மற்றும் இரண்டு வருடாந்திர உயர்வுகள் ஊழியர்களின் அடிப்படை ஊதியத்தை தோராயமாக 20% பாதிக்கலாம் என அகில இந்திய NPS ஊழியர் கூட்டமைப்பின் தேசியத் தலைவர் மன்ஜீத் சிங் படேல் கூறுகிறார்.
Familu Unit: குடும்ப அலகை மாற்ற திட்டம்
கூடுதலாக, மத்திய அரசு உழியர்களின் குடும்ப அலகை 3 இலிருந்து 3.5 ஆக உயர்த்துவதற்கான பரிந்துரை உள்ளது. இந்த மாற்றமும் அடிப்படை ஊதியத்தில் சுமார் 20% தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
இந்த உயர்வுகள் அனைத்தையும் கணக்கில் எடுத்துக் கொண்டால், ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.58 இலிருந்து தோராயமாக 1.98 ஆக அதிகரிக்கலாம். மேலும், பணவீக்கத்தைக் கணக்கிட அரசாங்கம் பொதுவாக 15% வரை பணவீக்க வளர்ச்சி காரணியைச் சேர்க்கிறது. இதன் விளைவாக ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் தோராயமாக 2.13 என ஆகிறது. இந்த ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர் பெரும்பாலும் துல்லியமானதாக இருக்கும் என நிபுணர்களும் கருதுகிறார்கள்.
Allowance: எந்தெந்த அலவன்சுகள் அதிகரிக்கும்?
8வது ஊதியக் குழு அமல்படுத்தப்படும் வரை DA மட்டுமல்ல, இன்னும் பல கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
HRA-வில் மாற்றம் ஏற்படலாம்
வீட்டு வாடகை கொடுப்பனவு (HRA) அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி இரண்டுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. அகவிலைப்படி அதிகரித்தால், HRA சதவீதமும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பைத் தாண்டியவுடன் திருத்தப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, X, Y மற்றும் Z வகைகளில் வரும் நகரங்களில் HRA அடுக்குகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
போக்குவரத்து கொடுப்பனவு (TA)
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் TA அதிகரிக்கக்கூடும். 8வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் TA தொகை மாறக்கூடும் என்று பல பகுப்பாய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் சில கொடுப்பனவுகள் குறைக்கப்படவும் சீரமைக்கப்படவும் சாத்தியக்கூறுகளும் உள்ளன.
குழந்தைகள் கல்வி கொடுப்பனவு (CEA)
சில மதிப்பீடுகள் அகவிலைப்படி 50% ஐ எட்டும்போது CEA அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறுகின்றன. பணவீக்கம் மற்றும் கல்விச் செலவுகள் காரணமாக இது அடிக்கடி திருத்தப்படுகிறது.
மருத்துவ/நிலையான மருத்துவ கொடுப்பனவு (FMA)
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான மருத்துவ கொடுப்பனவு அதிகரிப்பதற்கான அடிப்படை முன்னர் 7வது ஊதியக் குழுவில் வகுக்கப்பட்டது. புதிய ஊதியக் குழு செயல்முறையின் போது FMA திருத்தம் செய்யப்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை மறுப்பதற்கில்லை.
பிற கொடுப்பனவுகள்
ஆடை கொடுப்பனவு, இடர் கொடுப்பனவு மற்றும் திறன் அடிப்படையிலான ஊதியம் போன்ற கொடுப்பனவுகளும் அதிகரிப்புக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளன. சில செயல்திறன் அடிப்படையிலான கூறுகளும் இதில் சேர்க்கப்படலாம்.
Salary Hike: வருடாந்திர சம்பள உயர்வுகள் தொடருமா?
8வது ஊதியக் குழு பரிந்துரைகளை செயல்படுத்த 2027 வரை ஆகலாம் என்று நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். காலக்கெடு நீட்டிக்கப்பட்டால், தற்போதைய கட்டமைப்பின் கீழ் வருடாந்திர ஊதிய உயர்வுகள் தொடரும்.
