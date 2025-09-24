8வது ஊதியக்குழுவின் உயிர்நாடி: Fitment Factor என்றால் என்ன? ஊதிய உயர்வில் இதன் பங்கென்ன?

8th Pay Commission Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கத்திற்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். 8வது ஊதியக்குழு அமலுக்கு வந்தபின்னர் அவர்களது ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் மிகபெரிய ஏற்றம் காணப்படும். 8வது ஊதியக்குழுவிற்கான அறிவிப்பை இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் மத்திய அமைச்சரவை அங்கீகரித்தது.
பொதுவாக 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை புதிய ஊதியக்குழு அமலுக்கு வருகிறது. அந்த வகையில் 8வது ஊதியக்குழு ஜனவரி 2026 -இல் அமலுக்கு வர வேண்டும். எனினும் இதன் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதத்தால், இதன் அமலாக்கத்தில் தாமதம் இருக்கும் என கூறப்படுகின்றது. எனினும், ஜனவரி 2026 முதல் ஊழியர்களுக்கு இதன் நன்மைகளின் அரியர் தொகை கிடைக்கும்.
அரசாங்கத்தால் அறிவிக்கப்பட்ட 8வது சம்பள ஆணையம் மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான தற்போதைய சம்பள அமைப்பை மதிப்பிடும். 8வது சம்பள ஆணையத்திற்கு முன்பு, 7வது சம்பள ஆணையம் தர ஊதிய முறையை (grade pay system) ஊதிய நிலைகளாக (level based pay matrix) மாற்றியது.
ஊதிய திருத்தத்தில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டருக்கு முக்கிய பங்குள்ளது. ஊதியக்குழு அமலுக்கு வரும்போது, அப்போதுள்ள அடிப்படை ஊதியம் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரால் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
புதிய சம்பள ஆணையத்தின் கீழ் சம்பளம், ஓய்வூதியம் மற்றும் கொடுப்பனவுகளை திருத்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பணவீக்கம், ஊழியர் தேவைகள் மற்றும் அரசாங்கத்தின் நிதி நிலை போன்ற பல்வேறு காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இது தீர்மானிக்கப்பட்கின்றது.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் சராசரி தினசரி செலவுகள், பணவீக்கம் மற்றும் பொருளாதார நிலைமைகள் போன்ற காரணிகளைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. உதாரணமாக, கடந்த ஊதியக் குழு, அதாவது 7வது ஊதியக் குழு 2.57 என்ற ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரைப் பயன்படுத்தியது. அதாவது 7வது ஊதியக் குழுவின் கீழ் புதிய அடிப்படை ஊதியம் பழைய அடிப்படை ஊதியத்தை விட 2.57 மடங்கு அதிகமாக்கப்பட்டது.
கணக்கீடுகள் மூலம் இதை புரிந்து கொள்ளலாம்:
ஒரு ஊழியரின் ஊதியம் 6வது ஊதியக்குழுவின் படி ரூ.17,000 ஆக இருந்தது என வைத்துக்கொள்வோம். அவருக்கு 7வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு ஊதிய உயர்வு கிடைத்திருக்கும்?
- 6வது ஊதியக்குழுவின் போது இருந்த அடிப்படை ஊதியம்: ரூ.17,000
- 7வது ஊதியக்குழுவின் நிர்ணயிக்கப்பட்ட ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்: 2.57
- திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம் (7th CPC): ரூ.17,000 x 2.57 = ரூ.43,690 (தோராயமாக)
8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 -க்குள் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக ஆம்பிட் கேப்பிடல் என்ற தரகு நிறுவனம் கணித்துள்ளது.
அதாவது, 7வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகளின் கீழ், ஒரு ஊழியரின் தற்போதைய அடிப்படை ஊதியம் ரூ.20,000 ஆக இருந்தால், 8வது ஊதியக் குழு செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் திருத்தப்பட்ட அடிப்படை ஊதியம்,
- 1.83 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ரூ.36,600 (ரூ.20,0000x1.83=ரூ.36,600) ஆக இருக்கும்.
- 2.46 ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரில் ரூ.49,200 (ரூ.20,000x2.46=ரூ.49,200) ஆக இருக்கும்.
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரின் முக்கியத்துவம் சுருக்கமாக....
- வாழ்க்கைச் செலவுகள், பணவீக்கம் மற்றும் அரசின் பொருளாதார நிலைமைகள் போன்ற காரணிகளைப் பயன்படுத்தி ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் கணக்கிடப்படுகிறது.
- 8வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 1.83 முதல் 2.46 -க்குள் இருக்கலாம் என கூறப்படுகின்றது.
- 7வது ஊதியக்குழுவில் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் 2.57 ஆக உள்ளது.
- ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் அடிப்படை ஊதியத்துடன் பெருக்கப்பட்டு புதிய அடிப்படை ஊதியம் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது.
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு முக்கிய மாற்றங்கள்: இணையும் பே ஸ்கேல், மாறும் ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர், எகிறும் ஊதியம்
மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: உதவிப் பேராசிரியர்களின் சம்பளம் இரண்டரை மடங்கு அதிகரிக்கும்.... கணக்கீடு இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ
8வது ஊதியக்குழுவின் உயிர்நாடி: Fitment Factor என்றால் என்ன? ஊதிய உயர்வில் இதன் பங்கென்ன?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் என்றால் என்ன?
ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
கணக்கீடுகள் மூலம் இதை புரிந்து கொள்ளலாம்.